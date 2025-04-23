Песков о срыве переговоров по Украине в Лондоне: Не удалось приблизить позиции по некоторым вопросам
Запланированная на 23 апреля в Лондоне встреча министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании не состоялась из-за неудачи в сближении позиций сторон.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Насколько мы понимаем, пока не удалось приблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча теперь не состоялась", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия продолжает контакты с США, однако не поддерживает связей ни с европейскими странами, ни с Украиной. В то же время Песков подчеркнул, что президент РФ Путин "сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования".
Кроме того, спикер прокомментировал слухи о возможном визите в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По словам Пескова, пока ничего не известно: "Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что что-то конкретно сказать на эту тему я не могу. Ситуация достаточно динамичная. Все очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту".
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Между тем, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.
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Вы думаете Зеленский сегодня обратится к народу и скажет ему всю правду о закулисной возне трампа? Как бы не так, у него на это не хватит ни ума, ни сила духа, он будет и дальше продолжать нести всякую чушь о надеждах на Америку и в этом весь трагизм нашего положения.
Когда капитан принимает неверное решение от этого страдает вся команда, это аксиома!