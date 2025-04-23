Рубио обеспокоен, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах, - Reuters
Государственный секретарь США Марко Рубио обеспокоен тем, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах. Он считает, что это может осложнить достижение прогресса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры между представителями США, Украины и европейских стран, однако они были отложены.
Это произошло из-за того, что большинство министров иностранных дел отказались поддержать предложенное соглашение о прекращении войны России с Украиной.
Свой визит в Британию отменил и Рубио.
"Европейский чиновник сказал, что Рубио выразил обеспокоенность тем, что Украина может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв на переговорах", - пишет издание.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Напоминаем, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.
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- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк, заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994)
І гарантій - ніяких немає
І отакий "прогрес", про який так вболіває цей мудак, за звичай зветься КАПІТУЛЯЦІЯ! То ж ми точно не маємо жодного бажання капітулювати зараз, щоб через 2-3 роки орки знову на нас напали.
Так що, сраний руБліо, іди нах...!
Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
Если Украина вернется до жестких позиций, то правильно сделает !
То , что предлагает рыжая гнида , это капитуляция Украины , без каких-либо гарантий, еще и должна заплатить копалинами.
Про репарации от ********** вообще не заикаются…
Ось так, похапцем, і Будапештський меморандум заставили підписати йолопів з України!!
Український народ та його думку, волю і силу, ігнорували ці йолопи!
Які ж вони лідери **********?
Слабки люди, бездушні і продажні.
тепер бляха як умова припинення вогню територіальні поступки
вам самим не огидно?