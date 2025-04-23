Рубио обеспокоен, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах, - Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио обеспокоен тем, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах. Он считает, что это может осложнить достижение прогресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры между представителями США, Украины и европейских стран, однако они были отложены.

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Это произошло из-за того, что большинство министров иностранных дел отказались поддержать предложенное соглашение о прекращении войны России с Украиной.

Свой визит в Британию отменил и Рубио.

"Европейский чиновник сказал, что Рубио выразил обеспокоенность тем, что Украина может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв на переговорах", - пишет издание.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Напоминаем, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.

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