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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Рубио обеспокоен, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах, - Reuters

Почему Рубио не поехал в Лондон. СМИ назвали причину

Государственный секретарь США Марко Рубио обеспокоен тем, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах. Он считает, что это может осложнить достижение прогресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры между представителями США, Украины и европейских стран, однако они были отложены.

Читайте также: США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если наше предложение отклонят, - Вэнс

Это произошло из-за того, что большинство министров иностранных дел отказались поддержать предложенное соглашение о прекращении войны России с Украиной.

Свой визит в Британию отменил и Рубио.

"Европейский чиновник сказал, что Рубио выразил обеспокоенность тем, что Украина может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв на переговорах", - пишет издание.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Напоминаем, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.

Читайте: Рубио не поедет в Лондон, поскольку Киев отверг предложение США признать оккупацию Крыма, - NYT

Автор: 

переговоры (4961) Рубио Марко (167)


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Топ комментарии
+41
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандума, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:40
+15
Рубліо занепокоївся, тому що не впорався. "Спонсори" можуть примусити віддати рублі взад?
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23.04.2025 11:42
+14
А скільки ж з вами, ДЛБЙБами, "васькаться"? Виціловуєте Путіна в сраку, "з розгону", та нас "душите за горло"... Пора і врізать кулаком по столу... Зброї, все одно, не дасте...
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23.04.2025 11:42
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Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандума, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:40 Ответить
Будапештский меморандум був складений на 3х мовах і його можно в гуглі знайти і почитати. Щодо гарантій, не пишіть дурниць. Не було там ніяких гарантій, крім підтримки на голосуванні у СБ ООН. І цю лажу тоді підписав Кучма, а у суспільтва чомусь тоді не виникло до цього ніяких питань.
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23.04.2025 11:48 Ответить
Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо "запевнень" ("assurances") чи "гарантій" ("guarantees"). Ми наполягали на тому, що мають бути "гарантії". Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть "запевнення", а в українському й російському - "гарантії". Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у чотирьох примірниках і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова "гарантії" юридично правильний.

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк, заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994)
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23.04.2025 11:55 Ответить
Не мели дурниць. Почитай повну назву Меморандума. В назві і є гарантія.
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23.04.2025 11:56 Ответить
Пропоновані умови домовленостей зараз - ще гірші
І гарантій - ніяких немає
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23.04.2025 12:13 Ответить
Блин, ну реально, век цифровых технологий. Ну неужели основная масс народа считает, что интернет это только тик-ток? Трудно набрать Будапештский меморандум и наконец то прочесть его текст?
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23.04.2025 13:48 Ответить
Ну - так - Україні лапки вверх і США все порішає
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23.04.2025 11:40 Ответить
Шо ж воно таке кончене? Розумна ж була людина. Трампона критикував і так зкурвився.
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23.04.2025 11:41 Ответить
"кто дєвушку ужинаєт, тот єйо і танцуєт!"
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23.04.2025 11:46 Ответить
У американців прислів"я є: "Якщо людину не можна купить за гроші, то можна за "великі" гроші..." Просто Венс, Рубіо та інші, "визначилися з ціною" своєї продажності...
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23.04.2025 11:48 Ответить
Вже жалкує що віддав крісло сенатора за тимчасову посаду держсекретаря.
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23.04.2025 13:40 Ответить
А скільки ж з вами, ДЛБЙБами, "васькаться"? Виціловуєте Путіна в сраку, "з розгону", та нас "душите за горло"... Пора і врізать кулаком по столу... Зброї, все одно, не дасте...
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23.04.2025 11:42 Ответить
Рубліо занепокоївся, тому що не впорався. "Спонсори" можуть примусити віддати рублі взад?
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23.04.2025 11:42 Ответить
Рубіо занепокоївся, бо раптово дізнався, шо у прикольних аборигенів у вишиванках виявляєтьмя є Конституція, двосторонні договори з усіма країнами світу про визнання суверенітету і територіальної цілісності, а міждержавні відносини будуютьмя на основі міжнародного права, а не мордобою і хотєлок відморожених бандитів.
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23.04.2025 12:54 Ответить
А що станеться з держсеком, коли він дізнається, що взагалі перша в світі Конституція має українське коріння?
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23.04.2025 13:14 Ответить
Ми вас будем *******. Жорстко
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23.04.2025 11:43 Ответить
у марко дупа підгоряє, бо у рудого донні премія миру вислизає?
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23.04.2025 11:44 Ответить
Рубіо більше має турбувати те, що невдовзі він може опинитися без роботи разом зі своїм "унікальним" шефом...
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23.04.2025 11:46 Ответить
"занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. Він вважає, що це може ускладнити досягнення прогресу" - ну да, це ж не Україна повинна віддати СВОЮ землю кацапам - чого ж там упиратись? Так, підарок на підтанцьовці у трУмпа?
І отакий "прогрес", про який так вболіває цей мудак, за звичай зветься КАПІТУЛЯЦІЯ! То ж ми точно не маємо жодного бажання капітулювати зараз, щоб через 2-3 роки орки знову на нас напали.
Так що, сраний руБліо, іди нах...!
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23.04.2025 11:48 Ответить
Привид: От бач, злякався, ******* сцикун....
Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
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23.04.2025 11:48 Ответить
Марко Рубio занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах…
Если Украина вернется до жестких позиций, то правильно сделает !
То , что предлагает рыжая гнида , это капитуляция Украины , без каких-либо гарантий, еще и должна заплатить копалинами.
Про репарации от ********** вообще не заикаются…
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23.04.2025 11:49 Ответить
ми повинні здатися, віддати території й заплатити репарації американцям, а натомість не отримати нічого, навіть примарних гарантій безпеки в майбутньому... й чого це ми не згодні?
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23.04.2025 11:52 Ответить
А що Рубіо не зрозуміло у словах "міжнародне право" та "територіальна цілісність"?
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23.04.2025 11:53 Ответить
все, тобто нічого не зрозуміло
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23.04.2025 11:58 Ответить
Воно тупеньке, тому і не розуміє! 😁 трампон підбирав собі команду, щоб були дурніші за себе!
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23.04.2025 12:01 Ответить
Ну тобто зрозуміло: Захід боїться тих, у кого жорстка позиція, незалежно від розмірів.
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23.04.2025 12:01 Ответить
США тепер Схід.
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23.04.2025 13:08 Ответить
правильно, стурбовуйся а то трампушка з роботи вижене. Харчуватися де будеш?
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23.04.2025 12:01 Ответить
кубіо плавно перетворився у рубліо.
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23.04.2025 12:14 Ответить
Всі ці трампонові перемовники і представники його ≪команди≫ це одноденні метелики які летять до фальшивого трампонового ≪сяйва≫ з надією якомога довше прожити в його ≪променях≫ . Але коли це сяйво вирубить якийсь американський ≪електрик≫, їх жалюгідне життя на цьому скінчиться .
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23.04.2025 12:18 Ответить
Никогда не думал что увижу, как высшее руководство США, будет открыто плевать на "международно признанные границы" другого государства, и будет выступать адвокатом у террористов, защищая их интересы....
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23.04.2025 12:29 Ответить
Рубіо, відверто гадить Україні, на догоду воєнному злочинцю, прутіну!
Ось так, похапцем, і Будапештський меморандум заставили підписати йолопів з України!!
Український народ та його думку, волю і силу, ігнорували ці йолопи!
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23.04.2025 12:47 Ответить
глибоко стурбований?
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23.04.2025 13:06 Ответить
Добре,що Рубіо не схвильований агресивною політикою путіна.
Які ж вони лідери **********?
Слабки люди, бездушні і продажні.
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23.04.2025 13:24 Ответить
Надо возвращаться к цели вернуть все украинские территории и получить от России репарации. Но на это потребуется время и выносливость украинского народа. Иначе вместо страны останется как раз то, чего добивается Путин - образование с бесправными людьми без культуры и будущего. Украинцам есть, за что воевать, а не поднимать лапки перед международной бандой. Вон, хуситы не боятся лупить по американским авианосцам. Ребята, очнитесь: Америка - это старый беззубый волк
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23.04.2025 13:30 Ответить
Трампу треба прогрес - то хай виявляє гнучкість. Він вміє, як прямо сьогодні зі звільненням голови ФРС та з Китайськими тарифами.
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23.04.2025 13:38 Ответить
Марко, ви ж навіть на безумовне припинення вогню рашку не може продавити, яке самі запропонували, а Україна давно погодилася.
тепер бляха як умова припинення вогню територіальні поступки
вам самим не огидно?
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23.04.2025 13:56 Ответить
Surrendering your own territories is not a "progress", asshole.
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23.04.2025 14:50 Ответить
 
 