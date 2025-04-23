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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Рубіо стурбований, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах, - Reuters

Чому Рубіо не поїхав до Лондона. ЗМІ назвали причину

Державний секретар США Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. Він вважає, що це може ускладнити досягнення прогресу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Сьогодні у Лондоні мали відбутися переговори між представниками США, України та європейських країн, проте їх було відкладено.

Читайте також: США відмовляться від посередництва між РФ та Україною, якщо нашу пропозицію відхилять, - Венс

Це сталося через те, що більшості міністрів закордонних справ відмовилися підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.

Свій візит до Британії скасував і Рубіо.

"Європейський чиновник сказав, що Рубіо висловив стурбованість тим, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій, що унеможливить будь-який прорив на переговорах", - пише видання.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Нагадуємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.

Читайте: Рубіо не поїде до Лондона, оскільки Київ відкинув пропозицію США визнати окупацію Криму, - NYT

Автор: 

перемовини (2899) Рубіо Марко (170)


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Топ коментарі
+41
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандума, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:40
+15
Рубліо занепокоївся, тому що не впорався. "Спонсори" можуть примусити віддати рублі взад?
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23.04.2025 11:42
+14
А скільки ж з вами, ДЛБЙБами, "васькаться"? Виціловуєте Путіна в сраку, "з розгону", та нас "душите за горло"... Пора і врізать кулаком по столу... Зброї, все одно, не дасте...
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23.04.2025 11:42
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Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандума, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:40 Відповісти
Будапештский меморандум був складений на 3х мовах і його можно в гуглі знайти і почитати. Щодо гарантій, не пишіть дурниць. Не було там ніяких гарантій, крім підтримки на голосуванні у СБ ООН. І цю лажу тоді підписав Кучма, а у суспільтва чомусь тоді не виникло до цього ніяких питань.
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23.04.2025 11:48 Відповісти
Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо "запевнень" ("assurances") чи "гарантій" ("guarantees"). Ми наполягали на тому, що мають бути "гарантії". Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть "запевнення", а в українському й російському - "гарантії". Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у чотирьох примірниках і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова "гарантії" юридично правильний.

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк, заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994)
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23.04.2025 11:55 Відповісти
Не мели дурниць. Почитай повну назву Меморандума. В назві і є гарантія.
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23.04.2025 11:56 Відповісти
Пропоновані умови домовленостей зараз - ще гірші
І гарантій - ніяких немає
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23.04.2025 12:13 Відповісти
Блин, ну реально, век цифровых технологий. Ну неужели основная масс народа считает, что интернет это только тик-ток? Трудно набрать Будапештский меморандум и наконец то прочесть его текст?
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23.04.2025 13:48 Відповісти
Ну - так - Україні лапки вверх і США все порішає
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23.04.2025 11:40 Відповісти
Шо ж воно таке кончене? Розумна ж була людина. Трампона критикував і так зкурвився.
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23.04.2025 11:41 Відповісти
"кто дєвушку ужинаєт, тот єйо і танцуєт!"
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23.04.2025 11:46 Відповісти
У американців прислів"я є: "Якщо людину не можна купить за гроші, то можна за "великі" гроші..." Просто Венс, Рубіо та інші, "визначилися з ціною" своєї продажності...
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23.04.2025 11:48 Відповісти
Вже жалкує що віддав крісло сенатора за тимчасову посаду держсекретаря.
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23.04.2025 13:40 Відповісти
А скільки ж з вами, ДЛБЙБами, "васькаться"? Виціловуєте Путіна в сраку, "з розгону", та нас "душите за горло"... Пора і врізать кулаком по столу... Зброї, все одно, не дасте...
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23.04.2025 11:42 Відповісти
Рубліо занепокоївся, тому що не впорався. "Спонсори" можуть примусити віддати рублі взад?
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23.04.2025 11:42 Відповісти
Рубіо занепокоївся, бо раптово дізнався, шо у прикольних аборигенів у вишиванках виявляєтьмя є Конституція, двосторонні договори з усіма країнами світу про визнання суверенітету і територіальної цілісності, а міждержавні відносини будуютьмя на основі міжнародного права, а не мордобою і хотєлок відморожених бандитів.
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23.04.2025 12:54 Відповісти
А що станеться з держсеком, коли він дізнається, що взагалі перша в світі Конституція має українське коріння?
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23.04.2025 13:14 Відповісти
Ми вас будем *******. Жорстко
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23.04.2025 11:43 Відповісти
у марко дупа підгоряє, бо у рудого донні премія миру вислизає?
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23.04.2025 11:44 Відповісти
Рубіо більше має турбувати те, що невдовзі він може опинитися без роботи разом зі своїм "унікальним" шефом...
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23.04.2025 11:46 Відповісти
"занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. Він вважає, що це може ускладнити досягнення прогресу" - ну да, це ж не Україна повинна віддати СВОЮ землю кацапам - чого ж там упиратись? Так, підарок на підтанцьовці у трУмпа?
І отакий "прогрес", про який так вболіває цей мудак, за звичай зветься КАПІТУЛЯЦІЯ! То ж ми точно не маємо жодного бажання капітулювати зараз, щоб через 2-3 роки орки знову на нас напали.
Так що, сраний руБліо, іди нах...!
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23.04.2025 11:48 Відповісти
Привид: От бач, злякався, ******* сцикун....
Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
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23.04.2025 11:48 Відповісти
Марко Рубio занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах…
Если Украина вернется до жестких позиций, то правильно сделает !
То , что предлагает рыжая гнида , это капитуляция Украины , без каких-либо гарантий, еще и должна заплатить копалинами.
Про репарации от ********** вообще не заикаются…
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23.04.2025 11:49 Відповісти
ми повинні здатися, віддати території й заплатити репарації американцям, а натомість не отримати нічого, навіть примарних гарантій безпеки в майбутньому... й чого це ми не згодні?
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23.04.2025 11:52 Відповісти
А що Рубіо не зрозуміло у словах "міжнародне право" та "територіальна цілісність"?
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23.04.2025 11:53 Відповісти
все, тобто нічого не зрозуміло
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23.04.2025 11:58 Відповісти
Воно тупеньке, тому і не розуміє! 😁 трампон підбирав собі команду, щоб були дурніші за себе!
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23.04.2025 12:01 Відповісти
Ну тобто зрозуміло: Захід боїться тих, у кого жорстка позиція, незалежно від розмірів.
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23.04.2025 12:01 Відповісти
США тепер Схід.
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23.04.2025 13:08 Відповісти
правильно, стурбовуйся а то трампушка з роботи вижене. Харчуватися де будеш?
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23.04.2025 12:01 Відповісти
кубіо плавно перетворився у рубліо.
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23.04.2025 12:14 Відповісти
Всі ці трампонові перемовники і представники його ≪команди≫ це одноденні метелики які летять до фальшивого трампонового ≪сяйва≫ з надією якомога довше прожити в його ≪променях≫ . Але коли це сяйво вирубить якийсь американський ≪електрик≫, їх жалюгідне життя на цьому скінчиться .
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23.04.2025 12:18 Відповісти
Никогда не думал что увижу, как высшее руководство США, будет открыто плевать на "международно признанные границы" другого государства, и будет выступать адвокатом у террористов, защищая их интересы....
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23.04.2025 12:29 Відповісти
Рубіо, відверто гадить Україні, на догоду воєнному злочинцю, прутіну!
Ось так, похапцем, і Будапештський меморандум заставили підписати йолопів з України!!
Український народ та його думку, волю і силу, ігнорували ці йолопи!
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23.04.2025 12:47 Відповісти
глибоко стурбований?
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23.04.2025 13:06 Відповісти
Добре,що Рубіо не схвильований агресивною політикою путіна.
Які ж вони лідери **********?
Слабки люди, бездушні і продажні.
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23.04.2025 13:24 Відповісти
Надо возвращаться к цели вернуть все украинские территории и получить от России репарации. Но на это потребуется время и выносливость украинского народа. Иначе вместо страны останется как раз то, чего добивается Путин - образование с бесправными людьми без культуры и будущего. Украинцам есть, за что воевать, а не поднимать лапки перед международной бандой. Вон, хуситы не боятся лупить по американским авианосцам. Ребята, очнитесь: Америка - это старый беззубый волк
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23.04.2025 13:30 Відповісти
Трампу треба прогрес - то хай виявляє гнучкість. Він вміє, як прямо сьогодні зі звільненням голови ФРС та з Китайськими тарифами.
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23.04.2025 13:38 Відповісти
Марко, ви ж навіть на безумовне припинення вогню рашку не може продавити, яке самі запропонували, а Україна давно погодилася.
тепер бляха як умова припинення вогню територіальні поступки
вам самим не огидно?
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23.04.2025 13:56 Відповісти
Surrendering your own territories is not a "progress", asshole.
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23.04.2025 14:50 Відповісти
 
 