Рубіо стурбований, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах, - Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. Він вважає, що це може ускладнити досягнення прогресу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Сьогодні у Лондоні мали відбутися переговори між представниками США, України та європейських країн, проте їх було відкладено.

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Це сталося через те, що більшості міністрів закордонних справ відмовилися підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.

Свій візит до Британії скасував і Рубіо.

"Європейський чиновник сказав, що Рубіо висловив стурбованість тим, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій, що унеможливить будь-який прорив на переговорах", - пише видання.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Нагадуємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.

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