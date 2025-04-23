Рубіо стурбований, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах, - Reuters
Державний секретар США Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. Він вважає, що це може ускладнити досягнення прогресу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.
Сьогодні у Лондоні мали відбутися переговори між представниками США, України та європейських країн, проте їх було відкладено.
Це сталося через те, що більшості міністрів закордонних справ відмовилися підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.
Свій візит до Британії скасував і Рубіо.
"Європейський чиновник сказав, що Рубіо висловив стурбованість тим, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій, що унеможливить будь-який прорив на переговорах", - пише видання.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Нагадуємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.
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- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк, заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994)
І гарантій - ніяких немає
І отакий "прогрес", про який так вболіває цей мудак, за звичай зветься КАПІТУЛЯЦІЯ! То ж ми точно не маємо жодного бажання капітулювати зараз, щоб через 2-3 роки орки знову на нас напали.
Так що, сраний руБліо, іди нах...!
Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
Если Украина вернется до жестких позиций, то правильно сделает !
То , что предлагает рыжая гнида , это капитуляция Украины , без каких-либо гарантий, еще и должна заплатить копалинами.
Про репарации от ********** вообще не заикаются…
Ось так, похапцем, і Будапештський меморандум заставили підписати йолопів з України!!
Український народ та його думку, волю і силу, ігнорували ці йолопи!
Які ж вони лідери **********?
Слабки люди, бездушні і продажні.
тепер бляха як умова припинення вогню територіальні поступки
вам самим не огидно?