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Новини Окупація Криму Мирні перемовини в Лондоні
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Рубіо не поїде до Лондона, оскільки Київ відкинув пропозицію США визнати окупацію Криму, - NYT

Чому Рубіо відмовився їхати на переговори в Лондоні

Державний секретар США Марко Рубіо не буде присутній у Лондоні на зустрічі щодо врегулювання війни РФ проти України. Все через те, що Київ відкинув одну з ключових пропозицій США. Йдеться про визнання окупації Криму.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, попри відсутність Рубіо, представники США, Європи та Україні все рівно проведуть зустріч в Лондоні. Проте держсекретар США відмовився брати в них участь після того, як президент Зеленський відкинув можливість того, що Україна прийме угоду, яка визнає окупований Крим російською територією.

У Держдепі намагалися пом'якшити рішення Рубіо. Речниця Теммі Брюс сказала, що причину у графіку держсекретарі, а не в його рішенні не брати участь у зустрічі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Читайте: США на переговорах в Лондоні запропонують визнати Крим російським та заморозити лінію фронту, - WP

Автор: 

Лондон (400) Рубіо Марко (170)


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Топ коментарі
+17
Ну чисто практично Україні теж не потрібен дозвіл сцишиа відновити ядерну зброю і поділитись нею чи технологіями з тим же Іраном
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23.04.2025 08:39
+11
Тромб сказиться і "дасть дуба".
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23.04.2025 08:29
+11
Це чисто теоретично. На практиці без дозволу Києва трампонів може поставити раком Конгрес за здачу національних інтересів - підтримка України прописана Конгресом в законодавстві США.
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23.04.2025 08:39
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Когда уже прикроют в Белом доме детский садик, от дурдома "Солнышко". ЗЫ... шобы Б.Д больше не переводил стрелки на Украину, кагбэ не мы напали на раись - цапомордия совершила против нас акт агрессии, мы в зубы смотреть не будем, шо 1 в 2 - свиное рыло... Стоит Трампу с пыней захотеть прекратить войну, как на Пасху, без отчуждения от Украины Крыма, то все и становится на свои места... Козлы- не мы, мы - не козлы.
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23.04.2025 10:48 Відповісти
Трамп то оказался победобесным, мол, у вас нет козырей.
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23.04.2025 10:55 Відповісти
и все это Трамп желает к девятому, дидываивальному мракобесию - это же результ его ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ (микс водка+виски+ томатн. сок) - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ(после обСЧения с пыней), ПОЛНага КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКага ШОВИНИЗМА (с рождения).
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23.04.2025 11:03 Відповісти
По сути крым и сейчас оккупирован, может все-таки тасп хочет чтоб украина признала его российским?
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23.04.2025 11:09 Відповісти
Кто хотел-уже давно прочёл. Остальные по принципу - Пастернака не читал, но осуждаю. Совсем недавно общался с одним товарищем, который пеной захлёбываться по поводу неисполнения требований меморандума. На мой вопрос о том, знаком ли он с текстом, с глуповатой ухмылкой ответил, что при подписании не присутствовал. Предложение посмотреть текст меморандума в интернете стало для него откровением.
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23.04.2025 11:25 Відповісти
*** їм а не крим
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23.04.2025 11:40 Відповісти
Так помоему разговора не было про то что Украина должна признать Крым, и как это возможно - это изменения в Конституцию, и надо для этого 2 сессии ВР. США об этом знает?

А если разговор что США признает Крым, ну так это их дело, пусть признают какая разница. Может это и к лучшему.
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23.04.2025 12:09 Відповісти
Аляску нехай визнають російською ,або Техас мексиканським. Усе просто.
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23.04.2025 13:07 Відповісти
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