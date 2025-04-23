Рубіо не поїде до Лондона, оскільки Київ відкинув пропозицію США визнати окупацію Криму, - NYT

Державний секретар США Марко Рубіо не буде присутній у Лондоні на зустрічі щодо врегулювання війни РФ проти України. Все через те, що Київ відкинув одну з ключових пропозицій США. Йдеться про визнання окупації Криму.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, попри відсутність Рубіо, представники США, Європи та Україні все рівно проведуть зустріч в Лондоні. Проте держсекретар США відмовився брати в них участь після того, як президент Зеленський відкинув можливість того, що Україна прийме угоду, яка визнає окупований Крим російською територією.

У Держдепі намагалися пом'якшити рішення Рубіо. Речниця Теммі Брюс сказала, що причину у графіку держсекретарі, а не в його рішенні не брати участь у зустрічі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

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