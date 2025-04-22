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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Рубіо та Віткофф не поїдуть до Лондона на перемовини щодо України, замість них буде Келлог, - ЗМІ

Рубіо і Віткофф не поїдуть в Лондон на переговори 23 квітня

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс та написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"Секретар Рубіо зайнята людина, він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, і це, звичайно, впливає на його кожен день... І в цьому конкретному випадку, коли будуть зустрічі в Лондоні, він не буде присутній... Це заява про логістичні проблеми в його розкладі", — сказала Брюс.

За словами речниці, у переговорах у Лондоні візьме участь Кіт Келлог.

"Генерал Келлог там (у Лондоні, — ред.), і тому він буде мати ці розмови, тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні", - додала Брюс.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.

Автор: 

Лондон (400) перемовини (2899) Рубіо Марко (170) Келлог Кіт (123) Брюс Теммі (7)


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Топ коментарі
+10
Келлог колись був шанованим генералом у відставці. Хто він тепер? Що змусило його зганьбитися до "холуя двох диктаторів" - Трампа і *****?
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22.04.2025 21:47
+10
Чіткий сигнал, що результати Лондонської зустрічі для США зрозумілі, але не бажані... Аналогічно висловився й пєсков (щойно) про неможливість "швидких результатів"... Келогу відвели роль статиста.
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22.04.2025 22:29
+8
Істеричка кубік-рубік зрозуміла, що перемоги не буде і європейці на міжнародний злочин не підуть?
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22.04.2025 21:44
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22.04.2025 21:42 Відповісти
Істеричка кубік-рубік зрозуміла, що перемоги не буде і європейці на міжнародний злочин не підуть?
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22.04.2025 21:44 Відповісти
Это мелочи, главное, чтобы Украину представлял потужний шаурматчик и ларётчик Дерьмак.
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22.04.2025 21:46 Відповісти
Келлог колись був шанованим генералом у відставці. Хто він тепер? Що змусило його зганьбитися до "холуя двох диктаторів" - Трампа і *****?
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22.04.2025 21:47 Відповісти
Ким би хто не був колись, в команді трумпа - всі трумподрочери, ніхто нормальний туди не просочиться ніяк.
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22.04.2025 22:02 Відповісти
Там все як і всюди - пристосуванці які хочуть посад і грошей які ці посади приносять.
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22.04.2025 22:10 Відповісти
Шалави Трампа залишаються вдома...
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22.04.2025 21:47 Відповісти
одна з них вже 4и раз до маскви їде
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22.04.2025 22:32 Відповісти
Це добре-повітря буде лише чистішим...
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22.04.2025 21:52 Відповісти
А чого,- Виткін представник по Близькому Сходу нормальний чувак, тількі що він робить по відношенню до України не зрозуміло, ааа представляє РФ,- зрозуміло.
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22.04.2025 21:57 Відповісти
Це те падло яке розказувало що теракти які рашисти проводять по мирних українцях це биття віслюка палкою по носі? Може краще цього американського віслюка по носі да і між ріг дрючком дати
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22.04.2025 22:00 Відповісти
Значит ни хрена не решится.
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22.04.2025 22:08 Відповісти
Свідомо і підступно понижують рівень переговорів в Лондоні.
Ніяк не збагну, навіщо Рубіо видає себе за віруючого християнина?
Настільки впевнений, що Господь не помітив як він собі Хрест на лобі намалював, не маючі його в душі?
Я б йому не радила бути настільки самовпевненим.
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22.04.2025 22:10 Відповісти
Задорнов був правий, американці тупі, нема у них мужицької смекалки.
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22.04.2025 22:10 Відповісти
ніт ,просто Захід ,відмотав від плеча, трампу з його пацанами ...і дав зрозуміти шо їм китайськокремлівські війська в хаті, не треба ,хай пруть на Аляску ...
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22.04.2025 22:19 Відповісти
Чіткий сигнал, що результати Лондонської зустрічі для США зрозумілі, але не бажані... Аналогічно висловився й пєсков (щойно) про неможливість "швидких результатів"... Келогу відвели роль статиста.
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22.04.2025 22:29 Відповісти
Келлог - це імітація ... Але вже добре, що парочка та Фредович зрозуміли- Європу їм не вмовити
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23.04.2025 01:49 Відповісти
Келлог - це опудало без будь яких повноважень і його засилають у Лондон, бо гопники-трампісти зрозуміли, що наїзд на Європу та Україну не проліз. Келлогу нічого втрачати і він виконує роль - "свадебного генерала". Зараз трампісти зосередяться на ще більшому підіграванню путлеру, зроблять з нього миротворця і ще сильніше давитимуть на Україну разом з "миролюбивою расєєю", яка буде фонтаніровать мирними ініциативами.
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23.04.2025 06:40 Відповісти
Це дуже поганий знак. Бо "европартнерів" треба тримати в узді, бо вони за те щоб воювали до "стільки скільки потрібно" ЇМ на теріторії України.

Якщо виберуть план воювати просто щоб воювати далі, бо в цій війні вже всім притомний ясно що не можна отримати перемогу і як завжди вся допомога буде на красивих словах-то це фініта ля комедія і остаточна катастрофа для України зі всіма витікаючими.
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23.04.2025 06:49 Відповісти
 
 