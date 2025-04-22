Рубіо та Віткофф не поїдуть до Лондона на перемовини щодо України, замість них буде Келлог, - ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс та написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"Секретар Рубіо зайнята людина, він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, і це, звичайно, впливає на його кожен день... І в цьому конкретному випадку, коли будуть зустрічі в Лондоні, він не буде присутній... Це заява про логістичні проблеми в його розкладі", — сказала Брюс.

За словами речниці, у переговорах у Лондоні візьме участь Кіт Келлог.

"Генерал Келлог там (у Лондоні, — ред.), і тому він буде мати ці розмови, тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні", - додала Брюс.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.