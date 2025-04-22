Рубио и Уиткофф не поедут в Лондон на переговоры по Украине, вместо них будет Келлог, - СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс и написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

"Секретарь Рубио занятой человек, он один из самых активных, если не самый активный государственный секретарь, и это, конечно, влияет на его каждый день... И в этом конкретном случае, когда будут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать... Это заявление о логистических проблемах в его расписании", - сказала Брюс.

По словам пресс-секретаря, в переговорах в Лондоне примет участие Кит Келлог.

"Генерал Келлог там (в Лондоне. - Ред.), и поэтому он будет иметь эти разговоры, поэтому мы с нетерпением ждем услышать от него ответ о том, достигли ли мы определенного успеха в Лондоне", - добавила Брюс.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.