Рубио и Уиткофф не поедут в Лондон на переговоры по Украине, вместо них будет Келлог, - СМИ
Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс и написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.
"Секретарь Рубио занятой человек, он один из самых активных, если не самый активный государственный секретарь, и это, конечно, влияет на его каждый день... И в этом конкретном случае, когда будут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать... Это заявление о логистических проблемах в его расписании", - сказала Брюс.
По словам пресс-секретаря, в переговорах в Лондоне примет участие Кит Келлог.
"Генерал Келлог там (в Лондоне. - Ред.), и поэтому он будет иметь эти разговоры, поэтому мы с нетерпением ждем услышать от него ответ о том, достигли ли мы определенного успеха в Лондоне", - добавила Брюс.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.
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Ніяк не збагну, навіщо Рубіо видає себе за віруючого християнина?
Настільки впевнений, що Господь не помітив як він собі Хрест на лобі намалював, не маючі його в душі?
Я б йому не радила бути настільки самовпевненим.
Якщо виберуть план воювати просто щоб воювати далі, бо в цій війні вже всім притомний ясно що не можна отримати перемогу і як завжди вся допомога буде на красивих словах-то це фініта ля комедія і остаточна катастрофа для України зі всіма витікаючими.