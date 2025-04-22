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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Рубио и Уиткофф не поедут в Лондон на переговоры по Украине, вместо них будет Келлог, - СМИ

Рубио и Уиткофф не поедут в Лондон на переговоры 23 апреля

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс и написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

"Секретарь Рубио занятой человек, он один из самых активных, если не самый активный государственный секретарь, и это, конечно, влияет на его каждый день... И в этом конкретном случае, когда будут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать... Это заявление о логистических проблемах в его расписании", - сказала Брюс.

По словам пресс-секретаря, в переговорах в Лондоне примет участие Кит Келлог.

"Генерал Келлог там (в Лондоне. - Ред.), и поэтому он будет иметь эти разговоры, поэтому мы с нетерпением ждем услышать от него ответ о том, достигли ли мы определенного успеха в Лондоне", - добавила Брюс.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.

Автор: 

Лондон (364) переговоры (4961) Рубио Марко (164) Кит Келлог (121) Брюс Темми (7)


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Топ комментарии
+10
Келлог колись був шанованим генералом у відставці. Хто він тепер? Що змусило його зганьбитися до "холуя двох диктаторів" - Трампа і *****?
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22.04.2025 21:47
+10
Чіткий сигнал, що результати Лондонської зустрічі для США зрозумілі, але не бажані... Аналогічно висловився й пєсков (щойно) про неможливість "швидких результатів"... Келогу відвели роль статиста.
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22.04.2025 22:29
+8
Істеричка кубік-рубік зрозуміла, що перемоги не буде і європейці на міжнародний злочин не підуть?
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22.04.2025 21:44
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Один недоумок замість двох
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22.04.2025 21:42 Ответить
Істеричка кубік-рубік зрозуміла, що перемоги не буде і європейці на міжнародний злочин не підуть?
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22.04.2025 21:44 Ответить
Это мелочи, главное, чтобы Украину представлял потужний шаурматчик и ларётчик Дерьмак.
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22.04.2025 21:46 Ответить
Келлог колись був шанованим генералом у відставці. Хто він тепер? Що змусило його зганьбитися до "холуя двох диктаторів" - Трампа і *****?
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22.04.2025 21:47 Ответить
Ким би хто не був колись, в команді трумпа - всі трумподрочери, ніхто нормальний туди не просочиться ніяк.
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22.04.2025 22:02 Ответить
Там все як і всюди - пристосуванці які хочуть посад і грошей які ці посади приносять.
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22.04.2025 22:10 Ответить
Шалави Трампа залишаються вдома...
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22.04.2025 21:47 Ответить
одна з них вже 4и раз до маскви їде
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22.04.2025 22:32 Ответить
Це добре-повітря буде лише чистішим...
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22.04.2025 21:52 Ответить
А чого,- Виткін представник по Близькому Сходу нормальний чувак, тількі що він робить по відношенню до України не зрозуміло, ааа представляє РФ,- зрозуміло.
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22.04.2025 21:57 Ответить
Це те падло яке розказувало що теракти які рашисти проводять по мирних українцях це биття віслюка палкою по носі? Може краще цього американського віслюка по носі да і між ріг дрючком дати
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22.04.2025 22:00 Ответить
Значит ни хрена не решится.
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22.04.2025 22:08 Ответить
Свідомо і підступно понижують рівень переговорів в Лондоні.
Ніяк не збагну, навіщо Рубіо видає себе за віруючого християнина?
Настільки впевнений, що Господь не помітив як він собі Хрест на лобі намалював, не маючі його в душі?
Я б йому не радила бути настільки самовпевненим.
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22.04.2025 22:10 Ответить
Задорнов був правий, американці тупі, нема у них мужицької смекалки.
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22.04.2025 22:10 Ответить
ніт ,просто Захід ,відмотав від плеча, трампу з його пацанами ...і дав зрозуміти шо їм китайськокремлівські війська в хаті, не треба ,хай пруть на Аляску ...
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22.04.2025 22:19 Ответить
Чіткий сигнал, що результати Лондонської зустрічі для США зрозумілі, але не бажані... Аналогічно висловився й пєсков (щойно) про неможливість "швидких результатів"... Келогу відвели роль статиста.
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22.04.2025 22:29 Ответить
Келлог - це імітація ... Але вже добре, що парочка та Фредович зрозуміли- Європу їм не вмовити
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23.04.2025 01:49 Ответить
Келлог - це опудало без будь яких повноважень і його засилають у Лондон, бо гопники-трампісти зрозуміли, що наїзд на Європу та Україну не проліз. Келлогу нічого втрачати і він виконує роль - "свадебного генерала". Зараз трампісти зосередяться на ще більшому підіграванню путлеру, зроблять з нього миротворця і ще сильніше давитимуть на Україну разом з "миролюбивою расєєю", яка буде фонтаніровать мирними ініциативами.
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23.04.2025 06:40 Ответить
Це дуже поганий знак. Бо "европартнерів" треба тримати в узді, бо вони за те щоб воювали до "стільки скільки потрібно" ЇМ на теріторії України.

Якщо виберуть план воювати просто щоб воювати далі, бо в цій війні вже всім притомний ясно що не можна отримати перемогу і як завжди вся допомога буде на красивих словах-то це фініта ля комедія і остаточна катастрофа для України зі всіма витікаючими.
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23.04.2025 06:49 Ответить
 
 