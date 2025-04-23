Рубио не поедет в Лондон, поскольку Киев отверг предложение США признать оккупацию Крыма, - NYT

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет присутствовать в Лондоне на встрече по урегулированию войны РФ против Украины. Все из-за того, что Киев отверг одно из ключевых предложений США. Речь идет о признании оккупации Крыма.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, несмотря на отсутствие Рубио, представители США, Европы и Украины все равно проведут встречу в Лондоне. Однако госсекретарь США отказался принимать в них участие после того, как президент Зеленский отверг возможность того, что Украина примет соглашение, которое признает оккупированный Крым российской территорией.

В Госдепе пытались смягчить решение Рубио. Пресс-секретарь Тэмми Брюс сказала, что причина - в графике госсекретаря, а не в его решении не участвовать во встрече.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

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