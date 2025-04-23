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Новости Оккупация Крыма Мирные переговоры в Лондоне
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Рубио не поедет в Лондон, поскольку Киев отверг предложение США признать оккупацию Крыма, - NYT

Почему Рубио отказался ехать на переговоры в Лондоне

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет присутствовать в Лондоне на встрече по урегулированию войны РФ против Украины. Все из-за того, что Киев отверг одно из ключевых предложений США. Речь идет о признании оккупации Крыма.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, несмотря на отсутствие Рубио, представители США, Европы и Украины все равно проведут встречу в Лондоне. Однако госсекретарь США отказался принимать в них участие после того, как президент Зеленский отверг возможность того, что Украина примет соглашение, которое признает оккупированный Крым российской территорией.

В Госдепе пытались смягчить решение Рубио. Пресс-секретарь Тэмми Брюс сказала, что причина - в графике госсекретаря, а не в его решении не участвовать во встрече.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Читайте: США на переговорах в Лондоне предложат признать Крым российским и заморозить линию фронта, - WP

Автор: 

Лондон (364) Рубио Марко (167)


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Топ комментарии
+17
Ну чисто практично Україні теж не потрібен дозвіл сцишиа відновити ядерну зброю і поділитись нею чи технологіями з тим же Іраном
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23.04.2025 08:39
+11
Тромб сказиться і "дасть дуба".
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23.04.2025 08:29
+11
Це чисто теоретично. На практиці без дозволу Києва трампонів може поставити раком Конгрес за здачу національних інтересів - підтримка України прописана Конгресом в законодавстві США.
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23.04.2025 08:39
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Когда уже прикроют в Белом доме детский садик, от дурдома "Солнышко". ЗЫ... шобы Б.Д больше не переводил стрелки на Украину, кагбэ не мы напали на раись - цапомордия совершила против нас акт агрессии, мы в зубы смотреть не будем, шо 1 в 2 - свиное рыло... Стоит Трампу с пыней захотеть прекратить войну, как на Пасху, без отчуждения от Украины Крыма, то все и становится на свои места... Козлы- не мы, мы - не козлы.
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23.04.2025 10:48 Ответить
Трамп то оказался победобесным, мол, у вас нет козырей.
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23.04.2025 10:55 Ответить
и все это Трамп желает к девятому, дидываивальному мракобесию - это же результ его ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ (микс водка+виски+ томатн. сок) - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ(после обСЧения с пыней), ПОЛНага КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКага ШОВИНИЗМА (с рождения).
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23.04.2025 11:03 Ответить
По сути крым и сейчас оккупирован, может все-таки тасп хочет чтоб украина признала его российским?
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23.04.2025 11:09 Ответить
Кто хотел-уже давно прочёл. Остальные по принципу - Пастернака не читал, но осуждаю. Совсем недавно общался с одним товарищем, который пеной захлёбываться по поводу неисполнения требований меморандума. На мой вопрос о том, знаком ли он с текстом, с глуповатой ухмылкой ответил, что при подписании не присутствовал. Предложение посмотреть текст меморандума в интернете стало для него откровением.
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23.04.2025 11:25 Ответить
*** їм а не крим
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23.04.2025 11:40 Ответить
Так помоему разговора не было про то что Украина должна признать Крым, и как это возможно - это изменения в Конституцию, и надо для этого 2 сессии ВР. США об этом знает?

А если разговор что США признает Крым, ну так это их дело, пусть признают какая разница. Может это и к лучшему.
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23.04.2025 12:09 Ответить
Аляску нехай визнають російською ,або Техас мексиканським. Усе просто.
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23.04.2025 13:07 Ответить
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