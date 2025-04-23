Мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены, - МИД Британии
Мирные переговоры по Украине с участием министров иностранных дел ряда стран, которые должны были состояться сегодня в Лондоне, отложены.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Там напоминают, что они должны были состояться 23 апреля под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.
В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча по мирным переговорам по Украине с министрами иностранных дел откладывается. Переговоры на официальном уровне будут продолжаться, но они закрыты для СМИ".
Отметим, что украинская делегация, в составе которой председатель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, уже прибыла в Лондон.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Странами управляют дешёвые популисты, которые далеки от понимания происходящего, поэтому, они ,вместо решения вопроса, смотрят в рот паршивой Америке, тем самым создавая ей имидж миротворца и сильной державы, весь этот бардак, рано или поздно вполне закономерно закончится ядерным катаклизмом и это будет справедливо, такое человечество недостойно жить на такой прекрасной Земле.
А що, у Бога є руки?
Рудому з битим вухом, щось ****** наобіцяв за гроші, от він і істерить!
Усе, так, як і з підписанням Будапештського меморандуму….
Бігом, бігом… а на ділі, з війни московитів у 2014 році проти України, тільки соплі по щоках, у США ООН ЄС НАТО та підписантів …
які стоять на колінах перед кремлівським терористом
і військовим злочинцем ху@ом !!
Делегация Украины прибыла, а остальные не пришли