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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены, - МИД Британии

Лемми рассказал, что Британия инвестирует в производство украинских дронов

Мирные переговоры по Украине с участием министров иностранных дел ряда стран, которые должны были состояться сегодня в Лондоне, отложены.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Там напоминают, что они должны были состояться 23 апреля под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.

В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча по мирным переговорам по Украине с министрами иностранных дел откладывается. Переговоры на официальном уровне будут продолжаться, но они закрыты для СМИ".

Отметим, что украинская делегация, в составе которой председатель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, уже прибыла в Лондон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Франции Барро не планировал визита в Лондон, - в МИД рассказали, кто будет представлять страну на сегодняшней встрече

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Автор: 

Великобритания (4964) Германия (6959) переговоры (4961) Франция (3512)


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Топ комментарии
+13
Малюк Рубіо попрацював на ***** вчергове.
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23.04.2025 11:35
+7
А в Україні всі такі розумні,ти тому приклад.
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23.04.2025 13:20
+5
Tupie imeitsa v nalichii vo vseh stranah , glavnoie chtob ih nebilo 75 % ......
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23.04.2025 12:34
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Малюк Рубіо попрацював на ***** вчергове.
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23.04.2025 11:35 Ответить
Задорнов був правий, коли говорив, що американці тупі.
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23.04.2025 11:49 Ответить
Tupie imeitsa v nalichii vo vseh stranah , glavnoie chtob ih nebilo 75 % ......
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23.04.2025 12:34 Ответить
А в Україні всі такі розумні,ти тому приклад.
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23.04.2025 13:20 Ответить
Доречі Сполучене Королівство є державою-учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), та підписалася під гарантіями безпеки які були надані України для виконання договору по СНО-І і відповідно розброєння останньої та передача або знищення я/з якою володіла Україна після розпаду радянського союзу.
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23.04.2025 12:03 Ответить
Вся беда в том, что в Европе нет умных политиков и руководителей государств, это горькая правда, которую должны знать все.

Странами управляют дешёвые популисты, которые далеки от понимания происходящего, поэтому, они ,вместо решения вопроса, смотрят в рот паршивой Америке, тем самым создавая ей имидж миротворца и сильной державы, весь этот бардак, рано или поздно вполне закономерно закончится ядерным катаклизмом и это будет справедливо, такое человечество недостойно жить на такой прекрасной Земле.
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23.04.2025 13:02 Ответить
Усе в Божих руках
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23.04.2025 13:13 Ответить
OH RLY?

А що, у Бога є руки?
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23.04.2025 13:50 Ответить
Переговори, з воєнним злочинцем *******???
Рудому з битим вухом, щось ****** наобіцяв за гроші, от він і істерить!
Усе, так, як і з підписанням Будапештського меморандуму….
Бігом, бігом… а на ділі, з війни московитів у 2014 році проти України, тільки соплі по щоках, у США ООН ЄС НАТО та підписантів …
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23.04.2025 13:26 Ответить
А який зиск у США ?
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23.04.2025 14:10 Ответить
Зиск єв кількості бабла для Трампа і його шакалів ,
які стоять на колінах перед кремлівським терористом
і військовим злочинцем ху@ом !!
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23.04.2025 14:17 Ответить
Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання РФ звільнити окуповані територіі України.
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23.04.2025 14:38 Ответить
Участие РФ в этих переговорах планировалось?
Делегация Украины прибыла, а остальные не пришли
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23.04.2025 15:39 Ответить
лучшие бы на эти деньги за билеты они добровольцев из Колумбии привезли
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23.04.2025 16:51 Ответить
Руде рване вухо так і хоче оросити сечею з Мавзолею андрофагів на 9 травня. І, за Салтиковим-Щедріним, увєлічіть число обиватєлєй Страни глуповчан вдаоє.
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23.04.2025 21:27 Ответить
 
 