Мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены, - МИД Британии

Мирные переговоры по Украине с участием министров иностранных дел ряда стран, которые должны были состояться сегодня в Лондоне, отложены.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Там напоминают, что они должны были состояться 23 апреля под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.

В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча по мирным переговорам по Украине с министрами иностранных дел откладывается. Переговоры на официальном уровне будут продолжаться, но они закрыты для СМИ".

Отметим, что украинская делегация, в составе которой председатель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, уже прибыла в Лондон.

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Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.