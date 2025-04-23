Мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено, - МЗС Британії

Мирні переговори щодо України за участі міністрів закордонних справ низки країн, які мали відбутися сьогодні у Лондоні, відкладено.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Там нагадують, що вони мали відбутися 23 квітня під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.

У заяві міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч щодо мирних переговорів по Україні з міністрами закордонних справ відкладається. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ".

Зазначимо, що українська делегація, у складі якої голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, вже прибула до Лондона.

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Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.