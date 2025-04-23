Мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено, - МЗС Британії
Мирні переговори щодо України за участі міністрів закордонних справ низки країн, які мали відбутися сьогодні у Лондоні, відкладено.
Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Там нагадують, що вони мали відбутися 23 квітня під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.
У заяві міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч щодо мирних переговорів по Україні з міністрами закордонних справ відкладається. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ".
Зазначимо, що українська делегація, у складі якої голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, вже прибула до Лондона.
Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
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Странами управляют дешёвые популисты, которые далеки от понимания происходящего, поэтому, они ,вместо решения вопроса, смотрят в рот паршивой Америке, тем самым создавая ей имидж миротворца и сильной державы, весь этот бардак, рано или поздно вполне закономерно закончится ядерным катаклизмом и это будет справедливо, такое человечество недостойно жить на такой прекрасной Земле.
А що, у Бога є руки?
Рудому з битим вухом, щось ****** наобіцяв за гроші, от він і істерить!
Усе, так, як і з підписанням Будапештського меморандуму….
Бігом, бігом… а на ділі, з війни московитів у 2014 році проти України, тільки соплі по щоках, у США ООН ЄС НАТО та підписантів …
які стоять на колінах перед кремлівським терористом
і військовим злочинцем ху@ом !!
Делегация Украины прибыла, а остальные не пришли