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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено, - МЗС Британії

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

Мирні переговори щодо України за участі міністрів закордонних справ низки країн, які мали відбутися сьогодні у Лондоні, відкладено.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian

Там нагадують, що вони мали відбутися 23 квітня під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.

У заяві міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч щодо мирних переговорів по Україні з міністрами закордонних справ відкладається. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ".

Зазначимо, що українська делегація, у складі якої голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, вже прибула до Лондона.

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Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Автор: 

Велика Британія (5590) Німеччина (7357) перемовини (2899) Франція (3067)


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Топ коментарі
+13
Малюк Рубіо попрацював на ***** вчергове.
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23.04.2025 11:35
+7
А в Україні всі такі розумні,ти тому приклад.
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23.04.2025 13:20
+5
Tupie imeitsa v nalichii vo vseh stranah , glavnoie chtob ih nebilo 75 % ......
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23.04.2025 12:34
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Малюк Рубіо попрацював на ***** вчергове.
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23.04.2025 11:35 Відповісти
Задорнов був правий, коли говорив, що американці тупі.
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23.04.2025 11:49 Відповісти
Tupie imeitsa v nalichii vo vseh stranah , glavnoie chtob ih nebilo 75 % ......
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23.04.2025 12:34 Відповісти
А в Україні всі такі розумні,ти тому приклад.
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23.04.2025 13:20 Відповісти
Доречі Сполучене Королівство є державою-учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), та підписалася під гарантіями безпеки які були надані України для виконання договору по СНО-І і відповідно розброєння останньої та передача або знищення я/з якою володіла Україна після розпаду радянського союзу.
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23.04.2025 12:03 Відповісти
Вся беда в том, что в Европе нет умных политиков и руководителей государств, это горькая правда, которую должны знать все.

Странами управляют дешёвые популисты, которые далеки от понимания происходящего, поэтому, они ,вместо решения вопроса, смотрят в рот паршивой Америке, тем самым создавая ей имидж миротворца и сильной державы, весь этот бардак, рано или поздно вполне закономерно закончится ядерным катаклизмом и это будет справедливо, такое человечество недостойно жить на такой прекрасной Земле.
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23.04.2025 13:02 Відповісти
Усе в Божих руках
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23.04.2025 13:13 Відповісти
OH RLY?

А що, у Бога є руки?
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23.04.2025 13:50 Відповісти
Переговори, з воєнним злочинцем *******???
Рудому з битим вухом, щось ****** наобіцяв за гроші, от він і істерить!
Усе, так, як і з підписанням Будапештського меморандуму….
Бігом, бігом… а на ділі, з війни московитів у 2014 році проти України, тільки соплі по щоках, у США ООН ЄС НАТО та підписантів …
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23.04.2025 13:26 Відповісти
А який зиск у США ?
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23.04.2025 14:10 Відповісти
Зиск єв кількості бабла для Трампа і його шакалів ,
які стоять на колінах перед кремлівським терористом
і військовим злочинцем ху@ом !!
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23.04.2025 14:17 Відповісти
Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання РФ звільнити окуповані територіі України.
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23.04.2025 14:38 Відповісти
Участие РФ в этих переговорах планировалось?
Делегация Украины прибыла, а остальные не пришли
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23.04.2025 15:39 Відповісти
лучшие бы на эти деньги за билеты они добровольцев из Колумбии привезли
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23.04.2025 16:51 Відповісти
Руде рване вухо так і хоче оросити сечею з Мавзолею андрофагів на 9 травня. І, за Салтиковим-Щедріним, увєлічіть число обиватєлєй Страни глуповчан вдаоє.
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23.04.2025 21:27 Відповісти
 
 