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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Глава МЗС Франції Барро не планував візиту до Лондона, - в МЗС розповіли, хто представлятиме країну на сьогоднішній зустрічі

Барро про участь військ КНДР у війні РФ проти України

На сьогоднішніх перемовинах у Лондоні Франція буде представлена дипломатичним радником Макрона Емманюелем Бонном та політичним директором МЗС країни Фредеріком Мондолоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному в міністерстві закордонних справ Франції.

Як зазначили, міністр закордонних справ Франції Барро сьогодні перебуває в Іраку з офіційним візитом. Він не скасовував візит до Лондона, його візит до Іраку був завчасно запланований.

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Німецьку сторону представлятиме радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер, повідомило Суспільному джерело в дипломатичних колах. Він представ Німеччину і на зустрічі в Парижі.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

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Німеччина (7357) Франція (3067) Барро Жан-Ноель (22)


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Це гарна новина, що сьогодні в Лондон ніхто з топ-чиновників не поїде, бо свідчить, що запропоноване Трампом марення всі практично відкинули. Тож там продовжуватиметься технічне подрібнення води в ступі.
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23.04.2025 11:12 Відповісти
Барро підозрював що з того буя не вийде нічого, тому навіть валізу не склав.
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23.04.2025 11:20 Відповісти
Ну він прямим текстом сказав, що виликоднє ********'я - то надрочування ******* трумпом.
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23.04.2025 11:34 Відповісти
жорсткий реаліст.
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23.04.2025 11:38 Відповісти
 
 