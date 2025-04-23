Глава МЗС Франції Барро не планував візиту до Лондона, - в МЗС розповіли, хто представлятиме країну на сьогоднішній зустрічі
На сьогоднішніх перемовинах у Лондоні Франція буде представлена дипломатичним радником Макрона Емманюелем Бонном та політичним директором МЗС країни Фредеріком Мондолоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному в міністерстві закордонних справ Франції.
Як зазначили, міністр закордонних справ Франції Барро сьогодні перебуває в Іраку з офіційним візитом. Він не скасовував візит до Лондона, його візит до Іраку був завчасно запланований.
Німецьку сторону представлятиме радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер, повідомило Суспільному джерело в дипломатичних колах. Він представ Німеччину і на зустрічі в Парижі.
Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.
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