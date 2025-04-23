Глава МЗС Франції Барро не планував візиту до Лондона, - в МЗС розповіли, хто представлятиме країну на сьогоднішній зустрічі

На сьогоднішніх перемовинах у Лондоні Франція буде представлена дипломатичним радником Макрона Емманюелем Бонном та політичним директором МЗС країни Фредеріком Мондолоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному в міністерстві закордонних справ Франції.

Як зазначили, міністр закордонних справ Франції Барро сьогодні перебуває в Іраку з офіційним візитом. Він не скасовував візит до Лондона, його візит до Іраку був завчасно запланований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія та Франція відкриті до сценарію, за яким Україна погодиться на втрату контролю над деякими територіями, - WSJ

Німецьку сторону представлятиме радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер, повідомило Суспільному джерело в дипломатичних колах. Він представ Німеччину і на зустрічі в Парижі.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.