Глава МИД Франции Барро не планировал визита в Лондон, - в МИД рассказали, кто будет представлять страну на сегодняшней встрече
На сегодняшних переговорах в Лондоне Франция будет представлена дипломатическим советником Макрона Эмманюэлем Бонном и политическим директором МИД страны Фредериком Мондолони.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в министерстве иностранных дел Франции.
Как отметили, министр иностранных дел Франции Барро сегодня находится в Ираке с официальным визитом. Он не отменял визит в Лондон, его визит в Ирак был заблаговременно запланирован.
Немецкую сторону будет представлять советник по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плотнер, сообщил Суспільному источник в дипломатических кругах. Он представит Германию и на встрече в Париже.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
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