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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Глава МИД Франции Барро не планировал визита в Лондон, - в МИД рассказали, кто будет представлять страну на сегодняшней встрече

Барро об участии войск КНДР в войне РФ против Украины

На сегодняшних переговорах в Лондоне Франция будет представлена дипломатическим советником Макрона Эмманюэлем Бонном и политическим директором МИД страны Фредериком Мондолони.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в министерстве иностранных дел Франции.

Как отметили, министр иностранных дел Франции Барро сегодня находится в Ираке с официальным визитом. Он не отменял визит в Лондон, его визит в Ирак был заблаговременно запланирован.

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Немецкую сторону будет представлять советник по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плотнер, сообщил Суспільному источник в дипломатических кругах. Он представит Германию и на встрече в Париже.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Автор: 

Германия (6959) Франция (3512) Барро Жан-Ноэль (22)


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Це гарна новина, що сьогодні в Лондон ніхто з топ-чиновників не поїде, бо свідчить, що запропоноване Трампом марення всі практично відкинули. Тож там продовжуватиметься технічне подрібнення води в ступі.
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23.04.2025 11:12 Ответить
Барро підозрював що з того буя не вийде нічого, тому навіть валізу не склав.
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23.04.2025 11:20 Ответить
Ну він прямим текстом сказав, що виликоднє ********'я - то надрочування ******* трумпом.
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23.04.2025 11:34 Ответить
жорсткий реаліст.
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23.04.2025 11:38 Ответить
 
 