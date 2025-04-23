Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие, - Sky News

Главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне о путях прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Зато, как отмечается, дискуссии состоятся между высокопоставленными чиновниками пяти стран, хотя украинский министр иностранных дел Андрей Сибига также должен находиться в Лондоне и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми.

Ранее сообщалось, что Рубио не поедет в Лондон, поскольку Киев отверг предложение США признать оккупацию Крыма.

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Как только об этом стало известно, Париж и Берлин также приостановили соответствующие планы поездок своих министров. Впрочем, как отмечает издание, там надеются, что встреча на министерском уровне все же состоится в ближайшее время.

Зато посол США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.