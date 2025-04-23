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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие, - Sky News

Кіт Келлог

Главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне о путях прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Зато, как отмечается, дискуссии состоятся между высокопоставленными чиновниками пяти стран, хотя украинский министр иностранных дел Андрей Сибига также должен находиться в Лондоне и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми.

Ранее сообщалось, что Рубио не поедет в Лондон, поскольку Киев отверг предложение США признать оккупацию Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма, - Зеленский. ВИДЕО

Как только об этом стало известно, Париж и Берлин также приостановили соответствующие планы поездок своих министров. Впрочем, как отмечает издание, там надеются, что встреча на министерском уровне все же состоится в ближайшее время.

Зато посол США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Автор: 

Великобритания (4964) Германия (6959) Франция (3512) Сибига Андрей (402) Кит Келлог (123)


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Топ комментарии
+31
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23.04.2025 09:23
+27
Ну все ясно, до чого це рухається. Знов Україна погана, не хоче погоджуватися на капітуляцію. Тому ми будемо тиснути на неї, а не на русню.

Це не мирні переговори, а сша не посередник. Це договрняк між двома бандитами. Тупо спроба зробити те, чого ***** не змогло досягти військовим шляхом.
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23.04.2025 09:31
+25
Визнання Криму російським де-юре і скасування санкцій.
Все що треба для того, щоб сказати "молодци, русскіє, работаєт путінскій план, продолжайтє в том жє духє".
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23.04.2025 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Визнання Криму російським де-юре і скасування санкцій.
Все що треба для того, щоб сказати "молодци, русскіє, работаєт путінскій план, продолжайтє в том жє духє".
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23.04.2025 09:18 Ответить
а як тоді ще перед виборами срампісти на цьому форумі, срампіст Ілларіонов та інші блохєри смакували тоді заяви ху йла про те, що для лаптів краще було би якби президентом США обрали Камалу, оскільки Чуб непередбачуваний. виявляється ж то навпаки все. навіть потртрет Чуба в кремлі написали, щоб підлизнути Рудому. )
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23.04.2025 13:34 Ответить
Мистецтво дипломатії в тому й полягає - в умінні вигравати при обох варіантах !
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23.04.2025 13:37 Ответить
на болотах немає дипломатії, там тільки гебнява імперська пропаганда.
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23.04.2025 13:43 Ответить
І саме тому , зараз , трампісти грають на боці кацапів ?
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23.04.2025 13:54 Ответить
неправильне питання. правильне питання - трампісти грають в першу чергу на власному боці. в них зараз пріоритет - це політика ізоляціонізму - зменшити видатки по всьому світу і зменшити борг американський. тому вони і не будуть голосувати за виділення Україні чергового пакету допомоги, не хотіли голосувати за виділення допомоги і при Байдені. вони зі всього хочуть мати зиск. тому Україні не допомогу будуть виділяти, а тільки продавати зброю. і то не факт. бо якщо вони будуть мутити зараз бізнес із ху йлом, то можуть виконати умову ху йла не продавати зброю Україні.
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23.04.2025 14:02 Ответить
Найобка - друг чєкіста.
Як вони "не хотіли" Трампа, було видно по інтенсивності роботи трампістів.
Доречі, де вони всі поділись?
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23.04.2025 13:37 Ответить
ну а що їм тут зараз робити? вони свою місію агітації за Рудого виконали. тепер не заходять вже сюди. а були перед американськими виборами такі активні - всі ті секонди фірсти, мод доми, вікторії джавеліни і прочі причублені елементи.
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23.04.2025 13:46 Ответить
але ж вітьков у москву поїде. Там сафонов нову картину для трамполіні намалював.
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23.04.2025 09:19 Ответить
ага! зірково смугастий вже буде не тільки догоридригом а ще й стирчати з дупи трампа
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23.04.2025 09:48 Ответить
Їм просто треба ще трошки часу подумати, скільки ракет виділити на розбомблення москальських об'єктів - може штук 500, а може й 1 000. От подумають, приймуть рішення і настане перелом.
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23.04.2025 09:19 Ответить
Шта?
трамп про новий пакет допомоги нам навіть не згадує.
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23.04.2025 09:21 Ответить
То є гірка іронія. Якби Путіна поставили перед вибором між ракетами (багато) на РФ і переговорами (справжніми), це було б одне, а тут варіант "давай домовлятися, а як ні то й ні, дамо багато снарядів і шоу продовжується". Коротше разом до кінця.
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23.04.2025 09:26 Ответить
ця америка зламалась, несіть іншу. нахєр тоді оцей трамп треба, нічого корисного від нього нема та й навіть не чути, хай он на панамському каналі тарифи підіймає, лодочнік, бльо
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23.04.2025 10:08 Ответить
Малюк Рубіо вже втомився від війни! Дайте йому спокій! (сарказм, блдь)
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23.04.2025 09:23 Ответить
Рубио "в домике"
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23.04.2025 09:30 Ответить
на домікє хрест поставлений.
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23.04.2025 09:44 Ответить
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23.04.2025 09:23 Ответить
Тобто Україна має визнати окупацію, а трумп натомість не припине "миротворчі зусилля", що зводяться до примушення України до капітуляції. Як бонус рубік снізойдьот до нас, ********* недолюдей - українців, "казлов, що мішають їм робити полний пізнес віз рюзьге", з якими у трумпа чудові стосунки ще з часів Трипілля.

ДА ЙДІТЬ ВИ *****, ****** ПІНДОСИ! ШАНТАЖ НЕ ТАК ПРАЦЮЄ, ВАШ ЇБУЧИЙ РУБІК У ЛОНДОНІ НІКОМУ ***** НЕ ЗДАВСЯ, А ТРУМП - ЦЕ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРУТНЕВІДСМОКТУВАЧ *****, НЕ МАТИ З НИМ ЖОДНИХ СПРАВ - ЦЕ, *****, БЛАГОСЛАВЕННЯ, А НЕ ПОКАРАННЯ!
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23.04.2025 09:26 Ответить
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23.04.2025 11:38 Ответить
Ну все ясно, до чого це рухається. Знов Україна погана, не хоче погоджуватися на капітуляцію. Тому ми будемо тиснути на неї, а не на русню.

Це не мирні переговори, а сша не посередник. Це договрняк між двома бандитами. Тупо спроба зробити те, чого ***** не змогло досягти військовим шляхом.
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23.04.2025 09:31 Ответить
@ (в перекладі)
"Японія почала обмінюватися даними супутникової розвідки з ЗСУ.
Україна отримає знімки SAR із п'яти ************* супутників, що експлуатуються iQPS.
Супутники SAR, які експлуатуються iQPS, використовують радар для створення зображень високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу. SAR може проникати крізь хмари та працювати вночі, що робить його ідеальним для безперервного спостереження.

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23.04.2025 09:39 Ответить
зараз фша почнуть виламувати руки японії
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24.04.2025 00:22 Ответить
Правильно, надо давить всем вместе рыжего ублюдка-недоноска.
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23.04.2025 09:45 Ответить
мені це нагадує пастку в овальному кабінеті

- українцям шиш

- росіянам - нові плюшки за рахунок України

- і в кінці буде фраза: щось Україна не дуже хоче миру. Вирубаємо розвіддані та допомогу
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23.04.2025 09:59 Ответить
Кацапе, мова йде про непорушність границь. Виселяти будемо лише незаконно новоприбулих кацапів, а корєнних на першосу етапі не чіпатимемо. Лише якщо далі мріятимуть про рашу - чємодан, вакзал, расєя.
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23.04.2025 10:05 Ответить
Дурень думкою багатіє. Ти відвоюй спочатку, а потім виселяй.
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23.04.2025 10:21 Ответить
та нічого відвойовувати не потрібно. Узбекистан, країни Балтії, Україну, Грузію та інші совкові республіки ніхто ж не відвойовував. лапті самі скинули той тягар і совок рухнув, бо була жопа повна на болотах. так само і зараз потрібно каців душити санкціями та ізоляцією поки їм Крим та інші окуповані території не стануть ціаністим калієм у їхній ротяці. проте рудий Чуб (а зараз можна вже все голосніше і голосніше говорити про агента Краснова) замість того, щоб до кінця ізолювати той лепрозорій, навпаки, хоче з ними торгувати і вивести їх з ізоляції.
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23.04.2025 13:40 Ответить
Так і крим ніхто не відвойовува, його просто здали.
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23.04.2025 14:30 Ответить
здали, не здали. це не відміняє окупацію і анексію Криму. і визнавати це юридично не можна ні в якому разі. не здали би тоді, то тоді все одно не було кому воювати. і не було чим воювати. та й ситуція в країні після Майдану була важка. кацапи для світу відразу усе списали би на громадянську вйну. що для України було би ще гірше. і величезна ймовірність, що сьогодні уже ніякої України не було би. була би московська губернія під назвою Україна.
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23.04.2025 14:38 Ответить
Це якраз все змінює, тому що незрозуміло нащо тоді здали а зарвз це не визнають, якщо так то це якісь ідіоти, грубо кажучи, і відношення відповідне.
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23.04.2025 15:43 Ответить
та все зрозуміло. тоді здали, бо не було кому воювати. якби тоді влізли би у бійню, то сьогодні вже не було би України. і підтримки Україні тоді точно не було би, бо для світу це виглядало би як громадянська війна в Україні, а не як агресія кацапів як це виглядає сьогодні. ти ж може бачив мітинг у Сімферополі 25.02.14? на ньому були десятки тисяч, які розмахували триколорами і кликали русню і навпроти того натовпу теж було кілька десятків тисяч, переважно кримських татар, які були з українськими прапорами і виступали проти анексії Криму. і весь світ тоді бачив цю картинку. якби Турчинов віддав наказ вести бойові дії, то Крим все одно кацапи тоді захопили би, прикриваючись захистом російськомовного населення. і для світу вони виглядали би як миротворці, по типу "миротворців" у Придністров'ї, в Карабаху чи в Абхазії.
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23.04.2025 16:28 Ответить
А міжгалактичний турнір з шахів не будете на тих територіях проводити?
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23.04.2025 13:09 Ответить
От і добре, виграли ще трохи часу, а там на "підведенні підсумків" 100-денного "найпрекраснішого" правління Трампа побачимо хто де ср...в...
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23.04.2025 10:08 Ответить
З вісімдесятидворічним пердуном глави МЗС спілкуватись не хочуть. Нічого не вирішує. Хоча що там вирішує той рубіо?..
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23.04.2025 10:11 Ответить
ну й хрін з ними, там тема переговорів лише одна - повна здача окупованих територій, зняття всіх санкцій з кацапів, по факту повна капітуляція України і втрата державності.
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23.04.2025 10:26 Ответить
Це і показує хто в домі хозяїн.
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23.04.2025 11:05 Ответить
Ще один ґарант показав, чого варті ґарантії.

І тепер він хоче про щось домовлятися з Іраном?
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23.04.2025 11:11 Ответить
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23.04.2025 11:27 Ответить
Да нет в расее давно 144 миллиона
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23.04.2025 11:32 Ответить
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23.04.2025 11:55 Ответить
Там і 100 млн вже давно немає ...
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23.04.2025 13:38 Ответить
Какая она капризная эта маленькая кубинская девочка.
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23.04.2025 12:35 Ответить
ВСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ, ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ МУДРИМ НАРІДОМ ЗЕЛЕНОГО ЛІДОРА!

Не гризіться між собою
Що робити далі - спитайте у найвеличнішого

Хай відповість…
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23.04.2025 12:37 Ответить
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23.04.2025 12:41 Ответить
Це називається: Європа разом з українською владою намагається загальмувати (або взагалі зірвати) переговори і потягнути час якомога довше.
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23.04.2025 12:57 Ответить
ви дебіл?
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24.04.2025 00:24 Ответить
Демагогии в таком предложении нет конечно. По факту и железно! А что Сибига не предложил всем кто там в Лондоне собрался на очередную оперетку подрочить сесть в автобус что по г Марганцу ездит с экскурсией?! С кондиционером, окна большие, затонированые.
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23.04.2025 19:14 Ответить
 
 