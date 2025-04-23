Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие, - Sky News
Главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне о путях прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Зато, как отмечается, дискуссии состоятся между высокопоставленными чиновниками пяти стран, хотя украинский министр иностранных дел Андрей Сибига также должен находиться в Лондоне и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми.
Ранее сообщалось, что Рубио не поедет в Лондон, поскольку Киев отверг предложение США признать оккупацию Крыма.
Как только об этом стало известно, Париж и Берлин также приостановили соответствующие планы поездок своих министров. Впрочем, как отмечает издание, там надеются, что встреча на министерском уровне все же состоится в ближайшее время.
Зато посол США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Все що треба для того, щоб сказати "молодци, русскіє, работаєт путінскій план, продолжайтє в том жє духє".
Як вони "не хотіли" Трампа, було видно по інтенсивності роботи трампістів.
Доречі, де вони всі поділись?
трамп про новий пакет допомоги нам навіть не згадує.
ДА ЙДІТЬ ВИ *****, ****** ПІНДОСИ! ШАНТАЖ НЕ ТАК ПРАЦЮЄ, ВАШ ЇБУЧИЙ РУБІК У ЛОНДОНІ НІКОМУ ***** НЕ ЗДАВСЯ, А ТРУМП - ЦЕ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРУТНЕВІДСМОКТУВАЧ *****, НЕ МАТИ З НИМ ЖОДНИХ СПРАВ - ЦЕ, *****, БЛАГОСЛАВЕННЯ, А НЕ ПОКАРАННЯ!
Це не мирні переговори, а сша не посередник. Це договрняк між двома бандитами. Тупо спроба зробити те, чого ***** не змогло досягти військовим шляхом.
"Японія почала обмінюватися даними супутникової розвідки з ЗСУ.
Україна отримає знімки SAR із п'яти ************* супутників, що експлуатуються iQPS.
Супутники SAR, які експлуатуються iQPS, використовують радар для створення зображень високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу. SAR може проникати крізь хмари та працювати вночі, що робить його ідеальним для безперервного спостереження.
- українцям шиш
- росіянам - нові плюшки за рахунок України
- і в кінці буде фраза: щось Україна не дуже хоче миру. Вирубаємо розвіддані та допомогу
І тепер він хоче про щось домовлятися з Іраном?
Не гризіться між собою
Що робити далі - спитайте у найвеличнішого
Хай відповість…