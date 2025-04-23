Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь, - Sky News

Очільники МЗС Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні про шляхи припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Натомість, як зазначається, дискусії відбудуться між високопосадовцями п’яти країн, хоча український міністр закордонних справ Андрій Сибіга також має перебувати в Лондоні та проведе двосторонню зустріч із Девідом Леммі.

Раніше повідомлялося, що Рубіо не поїде до Лондона, оскільки Київ відкинув пропозицію США визнати окупацію Криму.

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Щойно про це стало відомо, Париж і Берлін також призупинили відповідні плани поїздок своїх міністрів. Втім, як зазначає видання, там сподіваються, що зустріч на міністерському рівні все ж таки відбудеться найближчим часом.

Натомість посол США з питань України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні з високопосадовцями Франції та Німеччини.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.