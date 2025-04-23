УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13437 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини в Лондоні
13 905 50

Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь, - Sky News

Кіт Келлог

Очільники МЗС Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні про шляхи припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Натомість, як зазначається, дискусії відбудуться між високопосадовцями п’яти країн, хоча український міністр закордонних справ Андрій Сибіга також має перебувати в Лондоні та проведе двосторонню зустріч із Девідом Леммі.

Раніше повідомлялося, що Рубіо не поїде до Лондона, оскільки Київ відкинув пропозицію США визнати окупацію Криму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму, - Зеленський. ВIДЕО

Щойно про це стало відомо, Париж і Берлін також призупинили відповідні плани поїздок своїх міністрів. Втім, як зазначає видання, там сподіваються, що зустріч на міністерському рівні все ж таки відбудеться найближчим часом.

Натомість посол США з питань України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні з високопосадовцями Франції та Німеччини.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Автор: 

Велика Британія (5590) Німеччина (7357) Франція (3067) Сибіга Андрій (407) Келлог Кіт (123)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
23.04.2025 09:23
+27
Ну все ясно, до чого це рухається. Знов Україна погана, не хоче погоджуватися на капітуляцію. Тому ми будемо тиснути на неї, а не на русню.

Це не мирні переговори, а сша не посередник. Це договрняк між двома бандитами. Тупо спроба зробити те, чого ***** не змогло досягти військовим шляхом.
показати весь коментар
23.04.2025 09:31
+25
Визнання Криму російським де-юре і скасування санкцій.
Все що треба для того, щоб сказати "молодци, русскіє, работаєт путінскій план, продолжайтє в том жє духє".
показати весь коментар
23.04.2025 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Визнання Криму російським де-юре і скасування санкцій.
Все що треба для того, щоб сказати "молодци, русскіє, работаєт путінскій план, продолжайтє в том жє духє".
показати весь коментар
23.04.2025 09:18 Відповісти
а як тоді ще перед виборами срампісти на цьому форумі, срампіст Ілларіонов та інші блохєри смакували тоді заяви ху йла про те, що для лаптів краще було би якби президентом США обрали Камалу, оскільки Чуб непередбачуваний. виявляється ж то навпаки все. навіть потртрет Чуба в кремлі написали, щоб підлизнути Рудому. )
показати весь коментар
23.04.2025 13:34 Відповісти
Мистецтво дипломатії в тому й полягає - в умінні вигравати при обох варіантах !
показати весь коментар
23.04.2025 13:37 Відповісти
на болотах немає дипломатії, там тільки гебнява імперська пропаганда.
показати весь коментар
23.04.2025 13:43 Відповісти
І саме тому , зараз , трампісти грають на боці кацапів ?
показати весь коментар
23.04.2025 13:54 Відповісти
неправильне питання. правильне питання - трампісти грають в першу чергу на власному боці. в них зараз пріоритет - це політика ізоляціонізму - зменшити видатки по всьому світу і зменшити борг американський. тому вони і не будуть голосувати за виділення Україні чергового пакету допомоги, не хотіли голосувати за виділення допомоги і при Байдені. вони зі всього хочуть мати зиск. тому Україні не допомогу будуть виділяти, а тільки продавати зброю. і то не факт. бо якщо вони будуть мутити зараз бізнес із ху йлом, то можуть виконати умову ху йла не продавати зброю Україні.
показати весь коментар
23.04.2025 14:02 Відповісти
Найобка - друг чєкіста.
Як вони "не хотіли" Трампа, було видно по інтенсивності роботи трампістів.
Доречі, де вони всі поділись?
показати весь коментар
23.04.2025 13:37 Відповісти
ну а що їм тут зараз робити? вони свою місію агітації за Рудого виконали. тепер не заходять вже сюди. а були перед американськими виборами такі активні - всі ті секонди фірсти, мод доми, вікторії джавеліни і прочі причублені елементи.
показати весь коментар
23.04.2025 13:46 Відповісти
але ж вітьков у москву поїде. Там сафонов нову картину для трамполіні намалював.
показати весь коментар
23.04.2025 09:19 Відповісти
ага! зірково смугастий вже буде не тільки догоридригом а ще й стирчати з дупи трампа
показати весь коментар
23.04.2025 09:48 Відповісти
Їм просто треба ще трошки часу подумати, скільки ракет виділити на розбомблення москальських об'єктів - може штук 500, а може й 1 000. От подумають, приймуть рішення і настане перелом.
показати весь коментар
23.04.2025 09:19 Відповісти
Шта?
трамп про новий пакет допомоги нам навіть не згадує.
показати весь коментар
23.04.2025 09:21 Відповісти
То є гірка іронія. Якби Путіна поставили перед вибором між ракетами (багато) на РФ і переговорами (справжніми), це було б одне, а тут варіант "давай домовлятися, а як ні то й ні, дамо багато снарядів і шоу продовжується". Коротше разом до кінця.
показати весь коментар
23.04.2025 09:26 Відповісти
ця америка зламалась, несіть іншу. нахєр тоді оцей трамп треба, нічого корисного від нього нема та й навіть не чути, хай он на панамському каналі тарифи підіймає, лодочнік, бльо
показати весь коментар
23.04.2025 10:08 Відповісти
Малюк Рубіо вже втомився від війни! Дайте йому спокій! (сарказм, блдь)
показати весь коментар
23.04.2025 09:23 Відповісти
Рубио "в домике"
показати весь коментар
23.04.2025 09:30 Відповісти
на домікє хрест поставлений.
показати весь коментар
23.04.2025 09:44 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 09:23 Відповісти
Тобто Україна має визнати окупацію, а трумп натомість не припине "миротворчі зусилля", що зводяться до примушення України до капітуляції. Як бонус рубік снізойдьот до нас, ********* недолюдей - українців, "казлов, що мішають їм робити полний пізнес віз рюзьге", з якими у трумпа чудові стосунки ще з часів Трипілля.

ДА ЙДІТЬ ВИ *****, ****** ПІНДОСИ! ШАНТАЖ НЕ ТАК ПРАЦЮЄ, ВАШ ЇБУЧИЙ РУБІК У ЛОНДОНІ НІКОМУ ***** НЕ ЗДАВСЯ, А ТРУМП - ЦЕ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРУТНЕВІДСМОКТУВАЧ *****, НЕ МАТИ З НИМ ЖОДНИХ СПРАВ - ЦЕ, *****, БЛАГОСЛАВЕННЯ, А НЕ ПОКАРАННЯ!
показати весь коментар
23.04.2025 09:26 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 11:38 Відповісти
Ну все ясно, до чого це рухається. Знов Україна погана, не хоче погоджуватися на капітуляцію. Тому ми будемо тиснути на неї, а не на русню.

Це не мирні переговори, а сша не посередник. Це договрняк між двома бандитами. Тупо спроба зробити те, чого ***** не змогло досягти військовим шляхом.
показати весь коментар
23.04.2025 09:31 Відповісти
@ (в перекладі)
"Японія почала обмінюватися даними супутникової розвідки з ЗСУ.
Україна отримає знімки SAR із п'яти ************* супутників, що експлуатуються iQPS.
Супутники SAR, які експлуатуються iQPS, використовують радар для створення зображень високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу. SAR може проникати крізь хмари та працювати вночі, що робить його ідеальним для безперервного спостереження.

показати весь коментар
23.04.2025 09:39 Відповісти
зараз фша почнуть виламувати руки японії
показати весь коментар
24.04.2025 00:22 Відповісти
Правильно, надо давить всем вместе рыжего ублюдка-недоноска.
показати весь коментар
23.04.2025 09:45 Відповісти
мені це нагадує пастку в овальному кабінеті

- українцям шиш

- росіянам - нові плюшки за рахунок України

- і в кінці буде фраза: щось Україна не дуже хоче миру. Вирубаємо розвіддані та допомогу
показати весь коментар
23.04.2025 09:59 Відповісти
Кацапе, мова йде про непорушність границь. Виселяти будемо лише незаконно новоприбулих кацапів, а корєнних на першосу етапі не чіпатимемо. Лише якщо далі мріятимуть про рашу - чємодан, вакзал, расєя.
показати весь коментар
23.04.2025 10:05 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Ти відвоюй спочатку, а потім виселяй.
показати весь коментар
23.04.2025 10:21 Відповісти
та нічого відвойовувати не потрібно. Узбекистан, країни Балтії, Україну, Грузію та інші совкові республіки ніхто ж не відвойовував. лапті самі скинули той тягар і совок рухнув, бо була жопа повна на болотах. так само і зараз потрібно каців душити санкціями та ізоляцією поки їм Крим та інші окуповані території не стануть ціаністим калієм у їхній ротяці. проте рудий Чуб (а зараз можна вже все голосніше і голосніше говорити про агента Краснова) замість того, щоб до кінця ізолювати той лепрозорій, навпаки, хоче з ними торгувати і вивести їх з ізоляції.
показати весь коментар
23.04.2025 13:40 Відповісти
Так і крим ніхто не відвойовува, його просто здали.
показати весь коментар
23.04.2025 14:30 Відповісти
здали, не здали. це не відміняє окупацію і анексію Криму. і визнавати це юридично не можна ні в якому разі. не здали би тоді, то тоді все одно не було кому воювати. і не було чим воювати. та й ситуція в країні після Майдану була важка. кацапи для світу відразу усе списали би на громадянську вйну. що для України було би ще гірше. і величезна ймовірність, що сьогодні уже ніякої України не було би. була би московська губернія під назвою Україна.
показати весь коментар
23.04.2025 14:38 Відповісти
Це якраз все змінює, тому що незрозуміло нащо тоді здали а зарвз це не визнають, якщо так то це якісь ідіоти, грубо кажучи, і відношення відповідне.
показати весь коментар
23.04.2025 15:43 Відповісти
та все зрозуміло. тоді здали, бо не було кому воювати. якби тоді влізли би у бійню, то сьогодні вже не було би України. і підтримки Україні тоді точно не було би, бо для світу це виглядало би як громадянська війна в Україні, а не як агресія кацапів як це виглядає сьогодні. ти ж може бачив мітинг у Сімферополі 25.02.14? на ньому були десятки тисяч, які розмахували триколорами і кликали русню і навпроти того натовпу теж було кілька десятків тисяч, переважно кримських татар, які були з українськими прапорами і виступали проти анексії Криму. і весь світ тоді бачив цю картинку. якби Турчинов віддав наказ вести бойові дії, то Крим все одно кацапи тоді захопили би, прикриваючись захистом російськомовного населення. і для світу вони виглядали би як миротворці, по типу "миротворців" у Придністров'ї, в Карабаху чи в Абхазії.
показати весь коментар
23.04.2025 16:28 Відповісти
А міжгалактичний турнір з шахів не будете на тих територіях проводити?
показати весь коментар
23.04.2025 13:09 Відповісти
От і добре, виграли ще трохи часу, а там на "підведенні підсумків" 100-денного "найпрекраснішого" правління Трампа побачимо хто де ср...в...
показати весь коментар
23.04.2025 10:08 Відповісти
З вісімдесятидворічним пердуном глави МЗС спілкуватись не хочуть. Нічого не вирішує. Хоча що там вирішує той рубіо?..
показати весь коментар
23.04.2025 10:11 Відповісти
ну й хрін з ними, там тема переговорів лише одна - повна здача окупованих територій, зняття всіх санкцій з кацапів, по факту повна капітуляція України і втрата державності.
показати весь коментар
23.04.2025 10:26 Відповісти
Це і показує хто в домі хозяїн.
показати весь коментар
23.04.2025 11:05 Відповісти
Ще один ґарант показав, чого варті ґарантії.

І тепер він хоче про щось домовлятися з Іраном?
показати весь коментар
23.04.2025 11:11 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 11:27 Відповісти
Да нет в расее давно 144 миллиона
показати весь коментар
23.04.2025 11:32 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 11:55 Відповісти
Там і 100 млн вже давно немає ...
показати весь коментар
23.04.2025 13:38 Відповісти
Какая она капризная эта маленькая кубинская девочка.
показати весь коментар
23.04.2025 12:35 Відповісти
ВСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ, ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ МУДРИМ НАРІДОМ ЗЕЛЕНОГО ЛІДОРА!

Не гризіться між собою
Що робити далі - спитайте у найвеличнішого

Хай відповість…
показати весь коментар
23.04.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 12:41 Відповісти
Це називається: Європа разом з українською владою намагається загальмувати (або взагалі зірвати) переговори і потягнути час якомога довше.
показати весь коментар
23.04.2025 12:57 Відповісти
ви дебіл?
показати весь коментар
24.04.2025 00:24 Відповісти
Демагогии в таком предложении нет конечно. По факту и железно! А что Сибига не предложил всем кто там в Лондоне собрался на очередную оперетку подрочить сесть в автобус что по г Марганцу ездит с экскурсией?! С кондиционером, окна большие, затонированые.
показати весь коментар
23.04.2025 19:14 Відповісти
 
 