Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь, - Sky News
Очільники МЗС Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні про шляхи припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Натомість, як зазначається, дискусії відбудуться між високопосадовцями п’яти країн, хоча український міністр закордонних справ Андрій Сибіга також має перебувати в Лондоні та проведе двосторонню зустріч із Девідом Леммі.
Раніше повідомлялося, що Рубіо не поїде до Лондона, оскільки Київ відкинув пропозицію США визнати окупацію Криму.
Щойно про це стало відомо, Париж і Берлін також призупинили відповідні плани поїздок своїх міністрів. Втім, як зазначає видання, там сподіваються, що зустріч на міністерському рівні все ж таки відбудеться найближчим часом.
Натомість посол США з питань України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні з високопосадовцями Франції та Німеччини.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
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Все що треба для того, щоб сказати "молодци, русскіє, работаєт путінскій план, продолжайтє в том жє духє".
Як вони "не хотіли" Трампа, було видно по інтенсивності роботи трампістів.
Доречі, де вони всі поділись?
трамп про новий пакет допомоги нам навіть не згадує.
ДА ЙДІТЬ ВИ *****, ****** ПІНДОСИ! ШАНТАЖ НЕ ТАК ПРАЦЮЄ, ВАШ ЇБУЧИЙ РУБІК У ЛОНДОНІ НІКОМУ ***** НЕ ЗДАВСЯ, А ТРУМП - ЦЕ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРУТНЕВІДСМОКТУВАЧ *****, НЕ МАТИ З НИМ ЖОДНИХ СПРАВ - ЦЕ, *****, БЛАГОСЛАВЕННЯ, А НЕ ПОКАРАННЯ!
Це не мирні переговори, а сша не посередник. Це договрняк між двома бандитами. Тупо спроба зробити те, чого ***** не змогло досягти військовим шляхом.
"Японія почала обмінюватися даними супутникової розвідки з ЗСУ.
Україна отримає знімки SAR із п'яти ************* супутників, що експлуатуються iQPS.
Супутники SAR, які експлуатуються iQPS, використовують радар для створення зображень високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу. SAR може проникати крізь хмари та працювати вночі, що робить його ідеальним для безперервного спостереження.
- українцям шиш
- росіянам - нові плюшки за рахунок України
- і в кінці буде фраза: щось Україна не дуже хоче миру. Вирубаємо розвіддані та допомогу
І тепер він хоче про щось домовлятися з Іраном?
Не гризіться між собою
Що робити далі - спитайте у найвеличнішого
Хай відповість…