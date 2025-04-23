Британія та Франція відкриті до сценарію, за яким Україна погодиться на втрату контролю над деякими територіями, - WSJ

Пропозиція офіційно визнати окупацію територій Росією викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських партнерів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання заявив, що чиновники Великої Британії та Франції відкриті до сценарію, за яким Україна прийме поточні лінії контролю в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.

Водночас вони прихильні до угоди, яка б лише де-факто визнавала контроль над територіями, окупованими Росією в України ще до війни, на кшталт перемир'я, яке поклало край Корейській війні.

"У Києві побоюються, що без надійних гарантій безпеки Путін погодиться на будь-які запропоновані поступки, відновить свою армію і знову вторгнеться через кілька років. Навіть якщо членство в НАТО нереалістичне, українці сподіваються, що західні країни надішлють війська та зброю, щоб стримати Москву від нового вторгнення", - пише видання.

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