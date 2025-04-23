Британія та Франція відкриті до сценарію, за яким Україна погодиться на втрату контролю над деякими територіями, - WSJ
Пропозиція офіційно визнати окупацію територій Росією викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських партнерів.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовник видання заявив, що чиновники Великої Британії та Франції відкриті до сценарію, за яким Україна прийме поточні лінії контролю в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.
Водночас вони прихильні до угоди, яка б лише де-факто визнавала контроль над територіями, окупованими Росією в України ще до війни, на кшталт перемир'я, яке поклало край Корейській війні.
"У Києві побоюються, що без надійних гарантій безпеки Путін погодиться на будь-які запропоновані поступки, відновить свою армію і знову вторгнеться через кілька років. Навіть якщо членство в НАТО нереалістичне, українці сподіваються, що західні країни надішлють війська та зброю, щоб стримати Москву від нового вторгнення", - пише видання.
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Яке в Стамбулі свого часу не лише визнання Криму російським була готова визнати ,а ще і денацифікацію (винищення патріотів) України провести
Це ще дуже оптимістично
Що буде з санкціями? Може хтось написати.
Здадуть території, тай санкції знімуть чи як?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/23/7210056/
❗️Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання - Axios.
"У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна", - сказав український співрозмовник виданню.
Що отримує Росія за пропозицією Трампа:
▪️"Де-юре" визнання Сполученими Штатами російського контролю над Кримом
▪️"Де-факто" визнання окупацію Росією майже всієї Луганської області та частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей
▪️Обіцянку, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною ЄС
▪️Скасування санкцій, запроваджених з 2014 року
▪️Посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах
Що отримує Україна за пропозицією Трампа:
▪️"Надійні гарантії безпеки" за участі спеціальної групи європейських країн, а також потенційно однодумців з неєвропейських країн. У документі нечітко прописано, як функціонуватиме ця миротворча операція, і не згадується про участь США
▪️Повернення невеликої частини Харківської області, яку окупувала Росія
▪️Безперешкодне проходження річки Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту в деяких частинах Півдня України
▪️Компенсації та допомогу на відбудову, хоча в документі не сказано, звідки буде взяте фінансування
У плані також містяться інші елементи. Зокрема, вказано, що ЗАЕС вважатиметься українською територією, але експлуатуватиметься США, а електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію.
Документ також посилається на американсько-українську угоду про видобуток корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.
План був розроблений після того, як минулого тижня Віткофф зустрівся з Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.
Відмазка трампа на це була: це тимчасово, щоб не завадити перемовному процесу.
тіко дивно, чого вони до етеру цього не видають?
https://www.youtube.com/watch?v=aZ246iq44aE
недовго лишилося
это сложно и дорого. Намного дешевле и эффективнее было бы создание спецслужбами децентрализованной сети исполнителей , ориентированных на нейтрализацию всего военно-политического руководства страны-террориста, в любой точке Земли и независимо от ситуации на фронтах в Украине.
"Україна відмовилася від послуг США, які готові визнати Крим російською власністю.
Зустріч дипломатів України, Франції, Великобританії та США у Лондоні скасували."
Ітоги подвєдьом.... ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...
Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому.
Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
@ Потрібно сформулювати цю форму нацизму, як сцикливий нацизм.
От у німців нацизм був чесний. Вони не говорили, шо ми харошиє, шо ми когось там асвабаждаєм. Ми дамо вам всім *****, бо ви нєдачєлавєкі!
Но кацапи ж так не говорять. "Нас там нєт. Ми харошиє. Ми асвабаждаєм". Це коли вони ******** оце все. Вони навіть тут сцуть. Це такий сцикливий, самий мерзенний вид нацизму...
Тому шо в нацизмі все таки завжди була важлива якась естетика. Естетика форми "Хьюго Босс", оцих всіх танків, автомобілів.
Естетика Зла. Воно привабливе.
Тому що, хотіли буть красівими і вдягатись, як есесівці. А в них ця форма, оце гамно. Техніка - гамно. Подивись на Шойгу: форма цього гєнєралісімуса *******. Оце все - гамно! Це така гамняна форма нацизму. Це сАме мерзенне, що тільки може бути."
Відео - https://x.com/i/status/1810592724329881919 тут.
24.06.2021
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятый президент Петр Порошенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги.
Чому так відбувається, в чому причини?
Знають всі.
Не вийде владі зняти з себе відповідальність за поразку та капітуляцію, до якої вона призвела.
В історії багато є випадків, коли меньша держава за населенням , перемогла більшу державу.
Совкові корупційні генерали, що тоді, що зараз ні на що не здатні.
Що тоді здали Крим без бою, що зараз весь південь здали рашистам фактично без бою.
читаємо - Ukraine's Zelensky Pushes Back on U.S. Peace Plan
The Ukrainian president said his country would never recognize Russian control of Crimea, a key Russian demand.