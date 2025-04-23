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Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
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Британія та Франція відкриті до сценарію, за яким Україна погодиться на втрату контролю над деякими територіями, - WSJ

Припинення війни по лінії зіткнення. Що кажуть Франція та Британія

Пропозиція офіційно визнати окупацію територій Росією викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських партнерів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання заявив, що чиновники Великої Британії та Франції відкриті до сценарію, за яким Україна прийме поточні лінії контролю в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.

Водночас вони прихильні до угоди, яка б лише де-факто визнавала контроль над територіями, окупованими Росією в України ще до війни, на кшталт перемир'я, яке поклало край Корейській війні. 

"У Києві побоюються, що без надійних гарантій безпеки Путін погодиться на будь-які запропоновані поступки, відновить свою армію і знову вторгнеться через кілька років. Навіть якщо членство в НАТО нереалістичне, українці сподіваються, що західні країни надішлють війська та зброю, щоб стримати Москву від нового вторгнення", - пише видання.

Читайте: Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь, - Sky News

Автор: 

Велика Британія (5590) Франція (3067) територіальна цілісність (160)


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Топ коментарі
+20
От ідіоти... ну **** вчить вже історію. Чи допомгло комусь шо злили Судєти чи всю Чехословакію Елоїзичу? Зараз буде так само.
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23.04.2025 10:47
+14
А вкиди про "відмову від територій" йдуть просто потоком. Гарні видно спонсори...
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23.04.2025 10:40
+13
Розуміють . що при владі в Україні зараз підкацапне кодло ЗЕ
Яке в Стамбулі свого часу не лише визнання Криму російським була готова визнати ,а ще і денацифікацію (винищення патріотів) України провести
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23.04.2025 10:40
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А вкиди про "відмову від територій" йдуть просто потоком. Гарні видно спонсори...
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23.04.2025 10:40 Відповісти
Идут и потому в них мало верится. А главное по большей части об этом пишут американские СМИ, которые не раз писали чушь и о войне и о настроениях и о прогнозах.
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23.04.2025 11:09 Відповісти
Розуміють . що при владі в Україні зараз підкацапне кодло ЗЕ
Яке в Стамбулі свого часу не лише визнання Криму російським була готова визнати ,а ще і денацифікацію (винищення патріотів) України провести
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23.04.2025 10:40 Відповісти
Чому ж не визнала, якщо була готова?
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23.04.2025 10:51 Відповісти
а у них немає відповіді на це питання, то такЕ,) або *******, так як і про все інше,
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23.04.2025 11:07 Відповісти
За показами Арахамії, який був головою делегації у Стамбулі, завадив премєр Великобританії Джонсон. А так для Арахамії це була чудова угода, а НАТО, ЗСУ - то не важливо.
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23.04.2025 13:39 Відповісти
конкретніше не можна, бо цензор.нєт цензурує активно
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23.04.2025 15:28 Відповісти
Вам же арахамія сказав. Бо Джонсон став на заваді.
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23.04.2025 21:33 Відповісти
"знову вторгнеться через кілька років"

Це ще дуже оптимістично
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23.04.2025 10:46 Відповісти
От ідіоти... ну **** вчить вже історію. Чи допомгло комусь шо злили Судєти чи всю Чехословакію Елоїзичу? Зараз буде так само.
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23.04.2025 10:47 Відповісти
Хто пише ці статті?

Що буде з санкціями? Може хтось написати.

Здадуть території, тай санкції знімуть чи як?
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23.04.2025 10:50 Відповісти
так, санкції знімуть
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/23/7210056/

❗️Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання - Axios.

"У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна", - сказав український співрозмовник виданню.

Що отримує Росія за пропозицією Трампа:

▪️"Де-юре" визнання Сполученими Штатами російського контролю над Кримом

▪️"Де-факто" визнання окупацію Росією майже всієї Луганської області та частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей

▪️Обіцянку, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною ЄС

▪️Скасування санкцій, запроваджених з 2014 року

▪️Посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах

Що отримує Україна за пропозицією Трампа:

▪️"Надійні гарантії безпеки" за участі спеціальної групи європейських країн, а також потенційно однодумців з неєвропейських країн. У документі нечітко прописано, як функціонуватиме ця миротворча операція, і не згадується про участь США

▪️Повернення невеликої частини Харківської області, яку окупувала Росія

▪️Безперешкодне проходження річки Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту в деяких частинах Півдня України

▪️Компенсації та допомогу на відбудову, хоча в документі не сказано, звідки буде взяте фінансування

У плані також містяться інші елементи. Зокрема, вказано, що ЗАЕС вважатиметься українською територією, але експлуатуватиметься США, а електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

Документ також посилається на американсько-українську угоду про видобуток корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.

План був розроблений після того, як минулого тижня Віткофф зустрівся з Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.
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23.04.2025 10:55 Відповісти
Цю чухню вже відкинуто.
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23.04.2025 11:41 Відповісти
Там вже з Трампа свої ж починають питати, чому проти рашки нема 100500% мит, як для всіх.

Відмазка трампа на це була: це тимчасово, щоб не завадити перемовному процесу.
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23.04.2025 11:44 Відповісти
Санкції залишаються, також спецтрибунал над рашкою теж буде.
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23.04.2025 11:40 Відповісти
Якщо визнають Крим - то санкції знімають.
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23.04.2025 13:41 Відповісти
Самим треба сценарії писати,а не виконувати забаганки режисера з параши
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23.04.2025 10:50 Відповісти
цікаво, а чого ж штати не повідомляють про те, що ***** ще пару тижнів тому зарядив на зустрічі вітькову, шо готовий вивести окупаційні війська з Херсонщини, Запоріжчини та частини Донеччини і Луганщини в обмін на офіційне визнання Криму *****станівським?
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23.04.2025 10:51 Відповісти
***** таке вітькову заліпив, амери самі аж припухли від пропозиції
тіко дивно, чого вони до етеру цього не видають?
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23.04.2025 11:01 Відповісти
на початку кілька хвилин, усе решта можна не дивитися

https://www.youtube.com/watch?v=aZ246iq44aE
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23.04.2025 11:09 Відповісти
початок подивіться, там є посилання, решта не дивіться, висновки не слухайте
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23.04.2025 11:12 Відповісти
не працює? забанили на ют'юбі?
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23.04.2025 11:21 Відповісти
чекаємо зізнань *****
недовго лишилося
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23.04.2025 11:32 Відповісти
Новый Чемберлєн намалювався в США. І всі ж при цьому розуміють, що ***** потрібна вся Україна і не тільки
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23.04.2025 10:51 Відповісти
Кацапська тактика салямі працює. Варто порівняти з сьогоднішньою територією, якв контролює Україна територію, яку вона контролювала у 1918-му. Скорочення наполовину. Через років 20 українською буде лише Галичина ща дуже хорошого сценарію. Гарантією безпеки України є не озброєння, не членство у НАТО - гарантією є військова поразка, чи економічний крах і як наслідок - розпад кацапії
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23.04.2025 10:52 Відповісти
А чому кацапія має розпастись? Якщо не секрет?
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23.04.2025 11:01 Відповісти
А окремо вилізуть зі злиднів? За рахунок чого?
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23.04.2025 11:25 Відповісти
Просто цікаво.
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23.04.2025 11:48 Відповісти
Звичайно. Якщо отримають контроль над своїми ресурсами. Зате у злидні скотиться центр - мацква і замкаддя. У однієї Якутії ресумсів стільки, що кожен пересічний якут може вважати пересічного саудита жебраком.
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23.04.2025 12:03 Відповісти
Тому що кацапія увійшла в фінальну стадію військової хунти, в них нема більше цивільного сектору економіки. Влада кремля фактично існує на штиках, яких вже майже мільон перемололи...
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23.04.2025 11:46 Відповісти
Ага. І як довго ще чекати розпаду кацапії? В нас до того часу ще залишиться кого відловлювати на вулицях?
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23.04.2025 11:49 Відповісти
У вас, у Британії теж відловлюють? 🤔 А якщо серйозно - розпади імперій відбуваються шяидко і неочікувано - зненацька. Якби тиск, в тому числі і санкційний, в тому числі і тих же США був більший, то це вже відбулося б. Натомість і Байден боявся цього, і Обама, а Трамп - той взагалі кацапію рятує.
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23.04.2025 12:08 Відповісти
А почему ссср распался?
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23.04.2025 12:32 Відповісти
@гарантією є військова поразка, чи економічний крах і як наслідок - розпад кацапії@

это сложно и дорого. Намного дешевле и эффективнее было бы создание спецслужбами децентрализованной сети исполнителей , ориентированных на нейтрализацию всего военно-политического руководства страны-террориста, в любой точке Земли и независимо от ситуации на фронтах в Украине.
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23.04.2025 11:25 Відповісти
Як один з варіантів. Теж може спричинити розпад кацапії.
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23.04.2025 11:57 Відповісти
@ (в перекладі):
"Україна відмовилася від послуг США, які готові визнати Крим російською власністю.
Зустріч дипломатів України, Франції, Великобританії та США у Лондоні скасували."
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23.04.2025 10:53 Відповісти
Добра звістка. Але пропозиція - вказувати джерело інформації https://www.unian.ua/world/peregovori-v-londoni-shchodo-ukrajini-skasuvali-sky-news-12986202.html
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23.04.2025 11:03 Відповісти
"Чудово"... Багатоденна праця дипломатів багатьох країн - собаці під хвіст((
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23.04.2025 11:06 Відповісти
Яка праця - такий підхвіст. Нічого було цю маячню напрацьовувати.
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23.04.2025 11:33 Відповісти
Гамлєт (потихеньку починає тверезитись)
Ітоги подвєдьом.... ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...
Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому.

Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
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23.04.2025 10:54 Відповісти
Cуть рашистського нацизму від О.С.Подерв'янського (в перекладі):

@ Потрібно сформулювати цю форму нацизму, як сцикливий нацизм.
От у німців нацизм був чесний. Вони не говорили, шо ми харошиє, шо ми когось там асвабаждаєм. Ми дамо вам всім *****, бо ви нєдачєлавєкі!
Но кацапи ж так не говорять. "Нас там нєт. Ми харошиє. Ми асвабаждаєм". Це коли вони ******** оце все. Вони навіть тут сцуть. Це такий сцикливий, самий мерзенний вид нацизму...
Тому шо в нацизмі все таки завжди була важлива якась естетика. Естетика форми "Хьюго Босс", оцих всіх танків, автомобілів.
Естетика Зла. Воно привабливе.
Тому що, хотіли буть красівими і вдягатись, як есесівці. А в них ця форма, оце гамно. Техніка - гамно. Подивись на Шойгу: форма цього гєнєралісімуса *******. Оце все - гамно! Це така гамняна форма нацизму. Це сАме мерзенне, що тільки може бути."

Відео - https://x.com/i/status/1810592724329881919 тут.
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23.04.2025 11:08 Відповісти
А ведь как начинал ? помните 73 % ?

24.06.2021

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятый президент Петр Порошенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги.
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23.04.2025 10:58 Відповісти
ось ви це ≪помнітє≫ з якою ціллю написали ? вам після цього полєгшало ? 300 000 $ в день заробляв попередник в 2024 році . А якби ≪не товкли≫ то мабудь всі 600 ......?
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23.04.2025 11:46 Відповісти
А чому б і ні? Україна, погоджуйся з втратою північної Ірландії і Бургундії.
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23.04.2025 10:58 Відповісти
Це все наслідки постійного відступу на фронті та постійної втрати території України.
Чому так відбувається, в чому причини?
Знають всі.
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23.04.2025 11:00 Відповісти
Ці казки від корупційної влади зрадників, вжедавно не актуальні.
Не вийде владі зняти з себе відповідальність за поразку та капітуляцію, до якої вона призвела.

В історії багато є випадків, коли меньша держава за населенням , перемогла більшу державу.
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23.04.2025 11:08 Відповісти
Вище військово політичне керівництво було і є некомпетентним, це м'яко кажучи.
Совкові корупційні генерали, що тоді, що зараз ні на що не здатні.
Що тоді здали Крим без бою, що зараз весь південь здали рашистам фактично без бою.
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23.04.2025 11:28 Відповісти
відкрив посилання, і де там https://www.wsj.com/world/europe/ukraines-zelensky-pushes-back-on-u-s-peace-plan-359d74b1?mod=hp_lead_pos5 , про те сказано?🤓
читаємо - Ukraine's Zelensky Pushes Back on U.S. Peace Plan
The Ukrainian president said his country would never recognize Russian control of Crimea, a key Russian demand.
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23.04.2025 11:05 Відповісти
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського саміту, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:07 Відповісти
США виконали все, що було у Будапешті. Інша справа, що з "гарантій безпеки" там були прописані ліше консультації...
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23.04.2025 13:49 Відповісти
Европа буде готова на все якщо Трамп знизить мита хоч на 2%. Вот і все
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23.04.2025 11:15 Відповісти
І це гаранти по Бедапештському меморандуму. А папірець, який кони хочуть змусити підписати Україну ще жалюгідніший. Я б Чучму підвісив за яйця на Крещатику в назіданіє потомкам так сказать
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23.04.2025 11:19 Відповісти
Ото джорнал накрутив у статті. Вже у тромба навчились словесним кренделям.
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23.04.2025 11:25 Відповісти
Они все молятся на Зеленского, как сектанты.
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23.04.2025 11:45 Відповісти
Злив по повній !!!!
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23.04.2025 11:26 Відповісти
Как будто кто-то собирался их спрашивать.
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23.04.2025 11:43 Відповісти
Какие в сраку гарантии ???? Это время нужно что бы подготовится не РФ, а Украине, и первое что надо сделать - сменить военно-политическое руководство. Да РФ будет готовится тоже, но мы что хуже?
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23.04.2025 12:18 Відповісти
Саме так. В коментарях постійно стоїть скавчання, що перемир"я категорично бути не повинно, бо рашка ним скористається і підготується до нової війни. Чому ним не скористається і не підготується Україна абсолютно не зрозуміло...
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23.04.2025 12:33 Відповісти
Стецько, йдіть геть звідси. Тут водки немає.
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23.04.2025 14:59 Відповісти
Дивлюсь американська преса як з цепу зірвалась стосовно поступку територією. Франція і Британія і не знають про те, що вони згодні. ЄС вже заявив, що проти будь-яких територіальних поступок. А ці все пишуть. Ізмором беруть.
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23.04.2025 14:58 Відповісти
 
 