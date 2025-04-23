Британия и Франция открыты к сценарию, по которому Украина согласится на потерю контроля над некоторыми территориями, - WSJ

Предложение официально признать оккупацию территорий Россией вызвало беспокойство как у Киева, так и у европейских партнеров.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник издания заявил, что чиновники Великобритании и Франции открыты к сценарию, по которому Украина примет текущие линии контроля в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

В то же время они привержены соглашению, которое бы лишь де-факто признавало контроль над территориями, оккупированными Россией в Украине еще до войны, вроде перемирия, которое положило конец Корейской войне.

"В Киеве опасаются, что без надежных гарантий безопасности Путин согласится на любые предложенные уступки, восстановит свою армию и снова вторгнется через несколько лет. Даже если членство в НАТО нереалистично, украинцы надеются, что западные страны пришлют войска и оружие, чтобы сдержать Москву от нового вторжения", - пишет издание.

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