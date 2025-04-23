Пєсков про зрив переговорів щодо України в Лондоні: Не вдалося наблизити позиції з деяких питань

Запланована на 23 квітня у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії не відбулася через невдачу у зближенні позицій сторін.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Наскільки ми розуміємо, поки що не вдалося наблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч тепер не відбулася", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що Росія продовжує контакти зі США, однак не підтримує зв’язків ані з європейськими країнами, ані з Україною. Водночас Пєсков наголосив, що президент РФ Путін "зберігає відкритість до таких контактів в інтересах врегулювання".

Крім того, речник прокоментував чутки про можливий візит до Росії спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа. За словами Пєскова, наразі нічого не відомо: "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо. Поки що щось конкретно сказати на цю тему я не можу. Ситуація досить динамічна. Усе дуже швидко змінюється. Будемо вас інформувати, що називається, за фактом".

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

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