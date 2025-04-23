УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6359 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини в Лондоні
4 660 8

Пєсков про зрив переговорів щодо України в Лондоні: Не вдалося наблизити позиції з деяких питань

пєсков

Запланована на 23 квітня у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії не відбулася через невдачу у зближенні позицій сторін.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Наскільки ми розуміємо, поки що не вдалося наблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч тепер не відбулася", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що Росія продовжує контакти зі США, однак не підтримує зв’язків ані з європейськими країнами, ані з Україною. Водночас Пєсков наголосив, що президент РФ Путін "зберігає відкритість до таких контактів в інтересах врегулювання".

Крім того, речник прокоментував чутки про можливий візит до Росії спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа. За словами Пєскова, наразі нічого не відомо: "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо. Поки що щось конкретно сказати на цю тему я не можу. Ситуація досить динамічна. Усе дуже швидко змінюється. Будемо вас інформувати, що називається, за фактом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує контакти зі США щодо війни в Україні, - Пєсков

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Тим часом, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо стурбований, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах, - Reuters

Автор: 

Лондон (400) перемовини (2899) Пєсков Дмитро (1629)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли козломорді так говорять- значить їх плани провалились.
показати весь коментар
23.04.2025 13:22 Відповісти
Тепер Трамп почне давити на Україну - розвідданих ніяких - зброї теж не дамо
показати весь коментар
23.04.2025 13:24 Відповісти
Письков, иди на йух вместе с }{уйлом и Трампоном.
показати весь коментар
23.04.2025 13:24 Відповісти
Навіть таку херню Українці дізнаються від сросійських мразот,а свої як лайна в рота набрали,тількі відосікі вечерні ні про що викидують.
показати весь коментар
23.04.2025 13:26 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 14:02 Відповісти
Они территории называют вопросами "деяких питань"
показати весь коментар
23.04.2025 14:53 Відповісти
Нынешние бредовые предложения трампа и его своры стали результатом ,мягко говоря, глупого поведения украинских политиков и в первую очередь нашего президента, который вместо правды о том, что сдача украинских территорий не обсуждается, постоянно болтал о вере в справедливость трампа, результат этой ошибки на лицо.

Вы думаете Зеленский сегодня обратится к народу и скажет ему всю правду о закулисной возне трампа? Как бы не так, у него на это не хватит ни ума, ни сила духа, он будет и дальше продолжать нести всякую чушь о надеждах на Америку и в этом весь трагизм нашего положения.

Когда капитан принимает неверное решение от этого страдает вся команда, это аксиома!
показати весь коментар
23.04.2025 16:10 Відповісти
 
 