Росія продовжує контакти зі США щодо війни в Україні, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує контакти зі США щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, "навколо врегулювання в Україні багато нюансів, де треба зближувати позиції".

"США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає. Москва не розцінює слова Венса про можливий вихід США з переговорного процесу по Україні як ультиматум з боку Вашингтона.

Будь-які нариси варіантів українського врегулювання не можуть бути публічними, інакше втратять свою ефективність", - додав він.

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