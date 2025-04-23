УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6359 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 631 14

Росія продовжує контакти зі США щодо війни в Україні, - Пєсков

Кремль продовжує переговори зі США. Заява Пєскова

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує контакти зі США щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, "навколо врегулювання в Україні багато нюансів, де треба зближувати позиції".

"США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає. Москва не розцінює слова Венса про можливий вихід США з переговорного процесу по Україні як ультиматум з боку Вашингтона.

Будь-які нариси варіантів українського врегулювання не можуть бути публічними, інакше втратять свою ефективність", - додав він.

Читайте: І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями, - Венс

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65223) США (22861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
"...Москва узнала о том, что Европа и Украина хотят навязать США в Лондоне переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уиткофф в Москве".
______________________________________________________________________________
У США з'явився захисник та наставник
Старший брат опікується і не дає образити молодшого.
Не думав, що побачу подібне в найжахливішому кошмарі
показати весь коментар
23.04.2025 12:48
+6
США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає

Ще б пак. Вони ж всі ваші тупорилі хатєлкі підтримують. Тобто це вже не посередники, а спільники. І не лише спільники, а ще й здирники, які 100 мільярдів вимагають за свої сумнівні "послуги".
показати весь коментар
23.04.2025 12:40
+5
Тут ще рубЛіо видав:

У разі провалу переговорів під егідою США, Україна може в майбутньому опинитися у більш незручному становищі й отримати від РФ жорсткіші умови миру - Держсекретар США Рубіо

Тупо шантажують.
показати весь коментар
23.04.2025 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого ж не так - зі США в них все тіп - топ
показати весь коментар
23.04.2025 12:37 Відповісти
США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає

Ще б пак. Вони ж всі ваші тупорилі хатєлкі підтримують. Тобто це вже не посередники, а спільники. І не лише спільники, а ще й здирники, які 100 мільярдів вимагають за свої сумнівні "послуги".
показати весь коментар
23.04.2025 12:40 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2025 12:41 Відповісти
Кто бы сомневался. Туда выехало купа "лекторов" из фсб - просветить трампОновских гамадрилов.
показати весь коментар
23.04.2025 12:41 Відповісти
Алло, эй рыжи.. кхм, мистр президент, ваш план, эээ, идет не по плану, Украина не прогибается...
показати весь коментар
23.04.2025 12:42 Відповісти
цікаво, чи зможе рубіо з трампліна доплигнути до москви ще до дня пабєдобєсія?
показати весь коментар
23.04.2025 12:43 Відповісти
Тут ще рубЛіо видав:

У разі провалу переговорів під егідою США, Україна може в майбутньому опинитися у більш незручному становищі й отримати від РФ жорсткіші умови миру - Держсекретар США Рубіо

Тупо шантажують.
показати весь коментар
23.04.2025 12:47 Відповісти
"...Москва узнала о том, что Европа и Украина хотят навязать США в Лондоне переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уиткофф в Москве".
______________________________________________________________________________
У США з'явився захисник та наставник
Старший брат опікується і не дає образити молодшого.
Не думав, що побачу подібне в найжахливішому кошмарі
показати весь коментар
23.04.2025 12:48 Відповісти
Вас підтримую. та не забуваймо. що в українців ще є розум. Та чому б тільки нам не гинути в якості щита для ЄС, а дати й їм можливість зупинити РФ на полі бою? Чому б не виконати вимогу Трамп/уши/-навіяну його проросійським радником Віткоффом /бувшим одеським євреєм, який і це зміг?/ - погодитись віддати наш Крим раші?! Стратегічний для ЄС, Причорномор"я, Турції і НАТО півострів. А натомість, хай пу-ло за таке важливе для його мрій і планів на подальші напади місце - хай вимететься чимдуж з України! А США, ЄС і НАТО нададуть вагомі гарантії безпеки Україні років на 40! Як Пу від янека на базу в Севастополі отримав. Ми зможемо стояти осторонь, не стрілятимемо по своїх в Криму, коли там почнуться захист і постріли з ЄС, Туреччини, НАТО. Крим спасе Неньку-Україну!
показати весь коментар
25.04.2025 00:40 Відповісти
все контачаться, збоченці!
показати весь коментар
23.04.2025 12:51 Відповісти
"навколо врегулювання в Україні" врегулювання чого?!!! типу шось трапилось в Україні? як чудово рашка абстрогувалась від її агресії до України, там шось сталось а вони зі Штатами вирішують долю світу
показати весь коментар
23.04.2025 13:05 Відповісти
А що вам ще лишається? Нікчемні терористичні потвори...
показати весь коментар
23.04.2025 13:14 Відповісти
Про Україну ?
Без України ... ?
Буде вам ....
показати весь коментар
23.04.2025 13:46 Відповісти
якщо точніше то "росія продовжує контакти зі США для примушення Україну капітулювати"
показати весь коментар
23.04.2025 15:06 Відповісти
 
 