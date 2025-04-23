1 631 14
Росія продовжує контакти зі США щодо війни в Україні, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує контакти зі США щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, "навколо врегулювання в Україні багато нюансів, де треба зближувати позиції".
"США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає. Москва не розцінює слова Венса про можливий вихід США з переговорного процесу по Україні як ультиматум з боку Вашингтона.
Будь-які нариси варіантів українського врегулювання не можуть бути публічними, інакше втратять свою ефективність", - додав він.
Топ коментарі
+10 arye z.
показати весь коментар23.04.2025 12:48
+6 Randall Flag #387882
показати весь коментар23.04.2025 12:40
+5 Randall Flag #387882
показати весь коментар23.04.2025 12:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще б пак. Вони ж всі ваші тупорилі хатєлкі підтримують. Тобто це вже не посередники, а спільники. І не лише спільники, а ще й здирники, які 100 мільярдів вимагають за свої сумнівні "послуги".
У разі провалу переговорів під егідою США, Україна може в майбутньому опинитися у більш незручному становищі й отримати від РФ жорсткіші умови миру - Держсекретар США Рубіо
Тупо шантажують.
______________________________________________________________________________
У США з'явився захисник та наставник
Старший брат опікується і не дає образити молодшого.
Не думав, що побачу подібне в найжахливішому кошмарі
Без України ... ?
Буде вам ....