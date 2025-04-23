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Россия продолжает контакты с США относительно войны в Украине, - Песков
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает контакты с США по войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, "вокруг урегулирования в Украине много нюансов, где надо сближать позиции".
"США продолжают посреднические усилия по урегулированию в Украине, Москва это приветствует. Москва не расценивает слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.
Любые очерки вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе потеряют свою эффективность", - добавил он.
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+9 arye z.
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+6 Randall Flag #387882
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Ще б пак. Вони ж всі ваші тупорилі хатєлкі підтримують. Тобто це вже не посередники, а спільники. І не лише спільники, а ще й здирники, які 100 мільярдів вимагають за свої сумнівні "послуги".
У разі провалу переговорів під егідою США, Україна може в майбутньому опинитися у більш незручному становищі й отримати від РФ жорсткіші умови миру - Держсекретар США Рубіо
Тупо шантажують.
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У США з'явився захисник та наставник
Старший брат опікується і не дає образити молодшого.
Не думав, що побачу подібне в найжахливішому кошмарі
Без України ... ?
Буде вам ....