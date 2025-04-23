Россия продолжает контакты с США относительно войны в Украине, - Песков

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает контакты с США по войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "вокруг урегулирования в Украине много нюансов, где надо сближать позиции".

"США продолжают посреднические усилия по урегулированию в Украине, Москва это приветствует. Москва не расценивает слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

Любые очерки вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе потеряют свою эффективность", - добавил он.

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