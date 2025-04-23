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Новости Мирные переговоры
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Россия продолжает контакты с США относительно войны в Украине, - Песков

Кремль продолжает переговоры с США. Заявление Пескова

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает контакты с США по войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "вокруг урегулирования в Украине много нюансов, где надо сближать позиции".

"США продолжают посреднические усилия по урегулированию в Украине, Москва это приветствует. Москва не расценивает слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

Любые очерки вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе потеряют свою эффективность", - добавил он.

Читайте: И Украина, и Россия должны уступить некоторые территории, - Вэнс

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) США (26672)


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Топ комментарии
+9
"...Москва узнала о том, что Европа и Украина хотят навязать США в Лондоне переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уиткофф в Москве".
______________________________________________________________________________
У США з'явився захисник та наставник
Старший брат опікується і не дає образити молодшого.
Не думав, що побачу подібне в найжахливішому кошмарі
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23.04.2025 12:48
+6
США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає

Ще б пак. Вони ж всі ваші тупорилі хатєлкі підтримують. Тобто це вже не посередники, а спільники. І не лише спільники, а ще й здирники, які 100 мільярдів вимагають за свої сумнівні "послуги".
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23.04.2025 12:40
+5
Тут ще рубЛіо видав:

У разі провалу переговорів під егідою США, Україна може в майбутньому опинитися у більш незручному становищі й отримати від РФ жорсткіші умови миру - Держсекретар США Рубіо

Тупо шантажують.
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23.04.2025 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Чого ж не так - зі США в них все тіп - топ
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23.04.2025 12:37 Ответить
США продовжують посередницькі зусилля щодо врегулювання в Україні, Москва це вітає

Ще б пак. Вони ж всі ваші тупорилі хатєлкі підтримують. Тобто це вже не посередники, а спільники. І не лише спільники, а ще й здирники, які 100 мільярдів вимагають за свої сумнівні "послуги".
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23.04.2025 12:40 Ответить
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23.04.2025 12:41 Ответить
Кто бы сомневался. Туда выехало купа "лекторов" из фсб - просветить трампОновских гамадрилов.
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23.04.2025 12:41 Ответить
Алло, эй рыжи.. кхм, мистр президент, ваш план, эээ, идет не по плану, Украина не прогибается...
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23.04.2025 12:42 Ответить
цікаво, чи зможе рубіо з трампліна доплигнути до москви ще до дня пабєдобєсія?
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23.04.2025 12:43 Ответить
Тут ще рубЛіо видав:

У разі провалу переговорів під егідою США, Україна може в майбутньому опинитися у більш незручному становищі й отримати від РФ жорсткіші умови миру - Держсекретар США Рубіо

Тупо шантажують.
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23.04.2025 12:47 Ответить
"...Москва узнала о том, что Европа и Украина хотят навязать США в Лондоне переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уиткофф в Москве".
______________________________________________________________________________
У США з'явився захисник та наставник
Старший брат опікується і не дає образити молодшого.
Не думав, що побачу подібне в найжахливішому кошмарі
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23.04.2025 12:48 Ответить
все контачаться, збоченці!
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23.04.2025 12:51 Ответить
"навколо врегулювання в Україні" врегулювання чого?!!! типу шось трапилось в Україні? як чудово рашка абстрогувалась від її агресії до України, там шось сталось а вони зі Штатами вирішують долю світу
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23.04.2025 13:05 Ответить
А що вам ще лишається? Нікчемні терористичні потвори...
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23.04.2025 13:14 Ответить
Про Україну ?
Без України ... ?
Буде вам ....
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23.04.2025 13:46 Ответить
якщо точніше то "росія продовжує контакти зі США для примушення Україну капітулювати"
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23.04.2025 15:06 Ответить
 
 