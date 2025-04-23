Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території, - Washington Post

Мирні переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати Росії свої території.

Про це із посиланням на джерела пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, зрив переговорів відбувся на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції поступитися територією Росії.

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"Київ вважає за краще спочатку обговорювати повне припинення вогню, а все інше потім", - сказав чиновник, ознайомлений із ситуацією, який говорив на умовах анонімності через напружений політичний момент.

Видання нагадує, що держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері, але скасував плани опівдні. Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа, який займав центральне місце в зусиллях Білого дому щодо припинення війни, цього тижня відправиться до Москви.

Як повідомлялося, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.