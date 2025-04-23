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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території, - Washington Post

переговори

Мирні переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати Росії свої території. 

Про це із посиланням на джерела пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, зрив переговорів відбувся на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції поступитися територією Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зрив переговорів щодо України в Лондоні: Не вдалося наблизити позиції з деяких питань

"Київ вважає за краще спочатку обговорювати повне припинення вогню, а все інше потім", - сказав чиновник, ознайомлений із ситуацією, який говорив на умовах анонімності через напружений політичний момент.

Видання нагадує, що держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері, але скасував плани опівдні. Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа, який займав центральне місце в зусиллях Білого дому щодо припинення війни, цього тижня відправиться до Москви.

Як повідомлялося, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.

Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Автор: 

Велика Британія (5595) перемовини (2899) США (22861)


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Топ коментарі
+46
Начинайте обмен территориями с Аляски. А мы посмотрим как это получится.
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23.04.2025 13:26
+40
"Небажання України віддавати свої території" - таке враження що це роблять всі, а от Україна не хоче. Мабуть світ з'їхав з глузду і ми маємо справу з цілою купою полудурків, яким нічого неможливо пояснити.
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23.04.2025 13:30
+30
Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території
Зачекайте, а які ж це в сраці мирні переговори якщо це прямий тиск на капітуляцію України? Весь хитрий план Тампона це заставити Україну повністю капітулювати і більше ніяких варіантів. А навіщо тоді всі переговори і всі ці посередники які за своє посередництво ще й з нас чобати хочуть зняти як з повішеного?
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23.04.2025 13:53
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За українську доплачують, тролятко? І це, без "бусіфікації" незачьот
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23.04.2025 14:15 Відповісти
а через десятиліття масових убивств та злочинів проти людства росії нічого часом не зірвано?
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23.04.2025 14:12 Відповісти
"Усилия США по прекращению огня..." Да нет - это не о прекращении огня. Это усилия США по капитуляции Украины.
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23.04.2025 14:13 Відповісти
Кто бы шо не говорил, как бы Трамп не оправдывался, но у него видно, шо нет козырей, чтобы крыть нараись.
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23.04.2025 14:13 Відповісти
Тут він має сказати, що не в карти приїхав грати... хоча... це він незабаром скаже Конгресу )))
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23.04.2025 14:17 Відповісти
Не встигне, бо його, зi всим його лайном маско-венсiвським, винесуть з Бiлого Дому.
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23.04.2025 14:33 Відповісти
і зовсім ні. це штати відмовляються поступитись трьома штатами на користь росії із за чого ніхто і не приїхав в Лондон. Розмірковують
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23.04.2025 14:14 Відповісти
Які ж українці не хороші! Не хочуть з узкімі дружить
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23.04.2025 14:15 Відповісти
хай віддадуть Аляску Канаді. Ми можемо модерувати такі перемовини.
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23.04.2025 14:17 Відповісти
геополітичний газлайтінг
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23.04.2025 14:19 Відповісти
Скасування санкцій проти агресора в обмін на що? НА те, що окуповані території України визнають кацапськими??? Санкції вводилися за вторгнення на чужу територію, це вторгнення закінчиться?
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23.04.2025 14:19 Відповісти
Що не вигідно, погодитися на Крим? А Ви згодні, що Україна має визнати крим російським?
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23.04.2025 14:50 Відповісти
то це бот номерний. З "собачкою говорящою" корисніше розмовляти)))
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23.04.2025 16:14 Відповісти
Вітьков став спеціальним посланником і в України. Безвиїздно ***** !!!
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23.04.2025 14:26 Відповісти
Бидло кричало Трамп прийде порядок наведе і що цей жлоб пропонує ? віддайте окуповані території рашистам ,а всі природні копалини трампу і його банді ,це повний абсурд.
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23.04.2025 14:33 Відповісти
Ну как вариант, можно склады с парой миллионов снарядов взорвать
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23.04.2025 15:24 Відповісти
А як всі російськомовні "американці" нападали на Байдена, що він не дає достатньо зброї, тощо. Як вони всі нібито переживали за Україну! А що нині - заткнулися, частина можливо зрозуміла, що помилялася, частина - мабуть "істарічіская родіна" перестала фінансувати...
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23.04.2025 16:08 Відповісти
«Моя особиста позиція, якщо дати воду дот

Криму

але мати велику перевагу.В переговорах по Донбасу, ну, я буду вважатице достатнім компромісом. Тому що вКриму будуть користуватися водоюгромадяни України. Якщо це буде обмінщо вони відходять з усіма своїмивійськовими формуваннями в Ростов, ми встановлюємо контроль за нашимкордоном і за це потрібно подати воду доКриму я б на таке пішов»,сказавАрахамія.
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23.04.2025 14:34 Відповісти
А коли при Пороху були пропозиції ( від самих же заЖоповців і ригів) давати воду на півострів ,бо там наші носії паспорту, то кваЗЕморди на гівно зходили, лаючи Президента
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23.04.2025 16:08 Відповісти
Щось непоняв. Ти пропонуєш віддати оркам територію в обмін на те щоб переобрати Осла?
Ти вдарився в сосну і всі клепки повилітали?
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23.04.2025 14:54 Відповісти
Я не політик і нічого не пропоную шановний пане Алексе. ! Просто констатую факт. Війна продовжиться ще на декілька років як мінімум. Я не кажу правильно це чи ні, не мені судити. Якщо є бажання і ресурси (людські, матеріальні, військові) і реальний план виходу до кордонів 1991 року без допомоги США, то мабуть це виглядає раціонально.
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23.04.2025 14:59 Відповісти
Мабуть динаміка дій тцк не дає такого оптимізму що " є бажання і ресурси" виходу до кордонів блаблабла...
Приклад Сил Оборони Фінляндії показує що вони втримали існування державності після атаки величезного монстра!!
Але це тонкий лід, небажана тема!! З одного боку схоже на "посягання на територіальну цілісність" якщо наговорити зайвого, з іншого боку великий хейт від нафронтниць та ультравоїнів-гіперпатріотів які "до останньої лопати готові ..." не зходячи з диванів..
Тому всі балачки можливі лише при Уряді національного порятунку !!!! Зараз марафонна шваль здає країну крок за кроком, село за селом, зруйнованим будинком за будинком, сотнями життів цивільних щодня .
Для "простого наріду" є різниця, як зустріти процес руйнування держави - чи в глибокому тилу б безпеці чи під бомбами і страхом потрапити в полон. А пасіонарії та свідомі добровольці закінчуються швидко, затяжна війна це головна небезпека
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23.04.2025 16:17 Відповісти
Приклад Фінляндії недоречний. Сцавок отримував люлей від маленької Фінляндії і це було на тлі того, що не Фінляндія була головним конкурентом за Європу а Германія, яка стояла поруч і спостерігала. Зараз у кацапів нема такого ворога, тому схоплену здобич кацапня не відпустить, щоб ви їй не пропонували.
Ви можете кацапам зараз хочь все віддати, хоч свою дупу у користування, кацапи заберуть все і всеодно вас знищать.
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24.04.2025 01:30 Відповісти
Яка нагла Україна не хоче геноцидному агресору віддати свої території та добровільно в газову камеру сама не йде!
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23.04.2025 14:36 Відповісти
Цікаво яких територій? Бо звучить так що ще якісь території повинні віддати? Чи це про де-юре визнання?
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23.04.2025 14:45 Відповісти
От і добре.
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23.04.2025 14:48 Відповісти
А які тоді поступки від орків? Може вони від дадуть нам Курську та Белгородську області?
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23.04.2025 14:56 Відповісти
Уявляю, як упороті зелохи будут аплодувати херпіду і підіймати його рейтинг. Дебіли, .лять. Вже довели Україну до ручки. Зараз виберуть його вдруге, у.бки.
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23.04.2025 15:03 Відповісти
Поки не знищимо ЗЕмарахвон - ті кроти будуть штовхати державу у прірву!!!!
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23.04.2025 16:06 Відповісти
Господа проходимцы из чёрного дома, засуньте свои мирные бандитские предложения трампу и

всей его дебильной команде, в задницу!
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23.04.2025 15:16 Відповісти
Отдать земли мы и сами можем, еще с 2014 года. НХ вы нам для этого всрались. Ублюдок рыжий вообще приху...ел. Мастер сделок)))))))))))))
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23.04.2025 15:22 Відповісти
Саме головне зараз - будувати міцні фортифікації та підготовлені місця, навіть бетоновані з перископами, автоматичними кулеметами за лінією фронта. Рити, будувати, рити, будувати та мінувати, мінувати, мінувати. В них буде легка техніка та мотоцикли, треба на це розраховувати. Ми будемо відступати, повільно, важко, але треба мінімізувати свої втрати та максимілізувати втрати супротивника. Кацапи мають дорого заплатити за те, що сунулись в Україну. Кацапи повинні будуть лякати своїх дітей українцями !!!
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23.04.2025 15:26 Відповісти
Це правильно.
Але для цього потрібен Український Гетьман, Головнокомандувач!! І не пісяй Мамарімовіч
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23.04.2025 16:05 Відповісти
Порахуй скільки вмирає українців (цивільні і військові), даю тобі підказку ~ 300-400 людей на день. Як думаєш, з повністю проваленою мобілізацією, повністю проваленою інформаційною політикою, з занадто пізніми реформами, пів року тому в Покровську замість фортифікацій, травичку косили і фарбували. Що так, що так, ми змушені піти на мир. Ми довго не вистоїмо.
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23.04.2025 22:51 Відповісти
Який мир? Хто тобі його подарує? Пуйло и Трампон?
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24.04.2025 01:32 Відповісти
Они ещё искренне удивляются, думая о том, почему эти украинцы не хотят отдать свою территорию. Мы, американцы, сразу отдали бы техас и Калифорнию, если бы об этом нас попросили мексиканцы.
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23.04.2025 15:30 Відповісти
как-то странно??? правда . рижий???)
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23.04.2025 15:32 Відповісти
Звернення до американського народу:
- кацапи співають:"Отдавай Аляску,Америка!"
Питання:
-Поверните? Віддасте?
Отож!
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23.04.2025 15:37 Відповісти
Короче говоря в задницу эти мирные инициативы Трампа. Декларировать ядерный статус Украины и начало производства ядерного оружия.
Сразу начнут верещать и мозги включат ))
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23.04.2025 15:43 Відповісти
Як що амерське гівно не може (не хоче, не знає, агент не зробить) жорстко придавити агресора і зупинити війну то політика України має бути націлена на втягування штатів у війну з Китаєм як можна скоріше. А це рікошет на срашу і нарешті два дружка довбойоба вимушені будуть стріляти один в одного. І це їм обом буде розплата за все
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23.04.2025 15:44 Відповісти
Якщо Україна погодиться на визнання Крима за рашкою,
то потім оце руде заявить, що він казав про ВСЮ УКРАЇНУ! Від Донецку до Львіва!
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23.04.2025 16:00 Відповісти
Це як квест. Війна і руйнування на Сході Донбасу, щоб примусити визнати "право" на вкрадену Кримську область. Потім полномасштабне руйнування щоб визнати окупацію Сходу. Буде результат на міжнародному рівні - піде далі, це всі розуміють що буде накопичувати сили для нової війни/ порушення перемірія
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23.04.2025 16:03 Відповісти
Мені вже знайомі прожужали з цією новиною: "а от відіш, наш_Лідор нє сліл страну!! Ох сільон гад!! Нє поддался трумпу"" 😁
Вже й даремно талдичити що ЗЄблік би здав все з потрохами , ше й ресурси впридачу, для якоїсь прокладки-фірмм з трамп кораорейшн™
Це просто Боря Джонсон і інші наші друзі пошептали.... Так що надія є! не те щоб на Потужну Переможну Перемогу , але на виживання країни і на Світло перспектив в кінці тонелю
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23.04.2025 16:00 Відповісти
Ця земля вже давно під короною.
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23.04.2025 16:27 Відповісти
ВАУ! а повинно бути бажання! "А може ще ключі від квартири" повинне бути бажання віддати?
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23.04.2025 16:10 Відповісти
Рижому полудурку не бачити "Нобеля".
Навіть ненависний трумпу Барак Обама с "Нобелем",а великий переговорщик та укладач угод зі шобелем.
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23.04.2025 16:23 Відповісти
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23.04.2025 16:25 Відповісти
Це ви в такий кшталт, за допомогою картинки, визиваете на людину злу карму?
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23.04.2025 17:30 Відповісти
аби кацапи у.бали б по пендосам! на знак подяки.
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23.04.2025 16:25 Відповісти
Винні в усьому не "пендоси", а зебілоїди
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23.04.2025 16:27 Відповісти
Насправді Ви єдиний хто в цьому світі правий!)
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23.04.2025 18:18 Відповісти
Оце обличчя нашої біди, кого б іншого ви не назвали винним у тому, що сталося
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23.04.2025 16:26 Відповісти
кто нибудь ну пристрелите уже этого рыжего кблюдка!рашистский ******!
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23.04.2025 16:37 Відповісти
Мирні переговори зірвані через бажання ******* забрати території.
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23.04.2025 16:58 Відповісти
США переходить в табір рф і воює проти України.
Мирних переговорів з участю США не повинно існувати.
Хай освоють Гренландію та північні льодовики, які рушаться.
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23.04.2025 17:06 Відповісти
Заголовок має бути таким:
"Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання Трампа віддати території України віддати РФ свої території" - Washington Post Джерело: https://censor.net/ua/n3548337
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23.04.2025 17:15 Відповісти
Шо хотіли то й маємо:
Достатньо перестати стріляти.
Достатньо віддати території.
Просто лаконічно і піплу подобається.
Землю селянам.
Фабрики робочім.
Ні@уя нарід історію не вчить.
Хочь кол на голові теши.
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23.04.2025 17:47 Відповісти
Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території, - Washington Post
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не верно.
Переговоры сорваны из-за не желания Трампа наказать россию за агрессию против суверенного государства, убийства мирных людей и похищение детей.
Трамп очень спешит закончить войну и ему не важно, справедливо или нет.
Главное закончить, так как ему в спину очень сильно задышал Китай.Трампу надо срочно полностью переключиться на Китай, а Украина стратегически ему до лампочки.
К тому же Трамп получит в союзники россию, которой США на переговорах всячески подыгривали.
Трамп, сдав Украину, имеет двойную выгоду - быстро переключается на Китай, и второе - будет иметь за спиной благодарного путина.
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23.04.2025 17:52 Відповісти
У Вашингтоні розгнівалися,тому що одна країна не хоче просто так віддати території іншій країні? Ущіпніть мене. Напевно це якесь марення
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23.04.2025 18:06 Відповісти
перемовини зірвали піндоси. Крапка
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23.04.2025 18:44 Відповісти
добрі гаранти,потужні,наклоняти щоб віддали теріторії
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23.04.2025 19:10 Відповісти
Мы пока немного стесняемся. Может США покажут пример и отдаст кому-то немного своих территорий?
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24.04.2025 07:31 Відповісти
Зачем новые переговоры и договора если США ещё не выполнили актуальные договора по поводу гарантий безопасности??? Давить нужно на это. Новый договор только после выполнения старых
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24.04.2025 08:21 Відповісти
Рудий бордельний лев прискорив дихалку - сто днів і ніх..... Перси обізвали *********, хамас не хоче переселятись, Бубон впирається.
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24.04.2025 12:12 Відповісти
На ..такі перемовини.Це клоунада світового масштабу.
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24.04.2025 12:23 Відповісти
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