Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території, - Washington Post
Мирні переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати Росії свої території.
Про це із посиланням на джерела пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, зрив переговорів відбувся на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції поступитися територією Росії.
"Київ вважає за краще спочатку обговорювати повне припинення вогню, а все інше потім", - сказав чиновник, ознайомлений із ситуацією, який говорив на умовах анонімності через напружений політичний момент.
Видання нагадує, що держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері, але скасував плани опівдні. Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа, який займав центральне місце в зусиллях Білого дому щодо припинення війни, цього тижня відправиться до Москви.
Як повідомлялося, у МЗС Великої Британії уточнили, що мирні перемовини за участі глав МЗС у Лондоні відкладено.
Раніше ЗМІ повідомили, що глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні після відмови Рубіо брати в ній участь.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
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Криму
але мати велику перевагу.В переговорах по Донбасу, ну, я буду вважатице достатнім компромісом. Тому що вКриму будуть користуватися водоюгромадяни України. Якщо це буде обмінщо вони відходять з усіма своїмивійськовими формуваннями в Ростов, ми встановлюємо контроль за нашимкордоном і за це потрібно подати воду доКриму я б на таке пішов»,сказавАрахамія.
Ти вдарився в сосну і всі клепки повилітали?
Приклад Сил Оборони Фінляндії показує що вони втримали існування державності після атаки величезного монстра!!
Але це тонкий лід, небажана тема!! З одного боку схоже на "посягання на територіальну цілісність" якщо наговорити зайвого, з іншого боку великий хейт від нафронтниць та ультравоїнів-гіперпатріотів які "до останньої лопати готові ..." не зходячи з диванів..
Тому всі балачки можливі лише при Уряді національного порятунку !!!! Зараз марафонна шваль здає країну крок за кроком, село за селом, зруйнованим будинком за будинком, сотнями життів цивільних щодня .
Для "простого наріду" є різниця, як зустріти процес руйнування держави - чи в глибокому тилу б безпеці чи під бомбами і страхом потрапити в полон. А пасіонарії та свідомі добровольці закінчуються швидко, затяжна війна це головна небезпека
Ви можете кацапам зараз хочь все віддати, хоч свою дупу у користування, кацапи заберуть все і всеодно вас знищать.
всей его дебильной команде, в задницу!
Але для цього потрібен Український Гетьман, Головнокомандувач!! І не пісяй Мамарімовіч
- кацапи співають:"Отдавай Аляску,Америка!"
Питання:
-Поверните? Віддасте?
Отож!
Сразу начнут верещать и мозги включат ))
то потім оце руде заявить, що він казав про ВСЮ УКРАЇНУ! Від Донецку до Львіва!
Вже й даремно талдичити що ЗЄблік би здав все з потрохами , ше й ресурси впридачу, для якоїсь прокладки-фірмм з трамп кораорейшн™
Це просто Боря Джонсон і інші наші друзі пошептали.... Так що надія є! не те щоб на Потужну Переможну Перемогу , але на виживання країни і на Світло перспектив в кінці тонелю
Навіть ненависний трумпу Барак Обама с "Нобелем",а великий переговорщик та укладач угод зі шобелем.
Мирних переговорів з участю США не повинно існувати.
Хай освоють Гренландію та північні льодовики, які рушаться.
"Мирні перемовини у Лондоні зірвані через
небажання Трампа віддати території України віддатиРФ свої території" - Washington Post Джерело: https://censor.net/ua/n3548337
Достатньо перестати стріляти.
Достатньо віддати території.
Просто лаконічно і піплу подобається.
Землю селянам.
Фабрики робочім.
Ні@уя нарід історію не вчить.
Хочь кол на голові теши.
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Не верно.
Переговоры сорваны из-за не желания Трампа наказать россию за агрессию против суверенного государства, убийства мирных людей и похищение детей.
Трамп очень спешит закончить войну и ему не важно, справедливо или нет.
Главное закончить, так как ему в спину очень сильно задышал Китай.Трампу надо срочно полностью переключиться на Китай, а Украина стратегически ему до лампочки.
К тому же Трамп получит в союзники россию, которой США на переговорах всячески подыгривали.
Трамп, сдав Украину, имеет двойную выгоду - быстро переключается на Китай, и второе - будет иметь за спиной благодарного путина.