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Новости Трамп о Зеленском
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Я не считаю Зеленского ответственным за войну в Украине, но не в "восторге от него", - Трамп

Трамп о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за начало войны РФ против Украины, однако "не является его большим фанатом".

Об этом он сказал во время брифинга на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю Зеленского ответственным, но я не в восторге от того, что эта война началась. И поэтому я не доволен им, не в восторге от него. Я также не доволен кем-либо, кто к этому причастен", - отметил Трамп.

Он в который раз повторил, что эта война не началась никогда, если бы он раньше стал президентом США.

"Я не обвиняю его, но я бы не сказал, что он проделал лучшую работу. Понимаете, я не его большой фанат... Там сейчас живут миллионы людей, которые умирают каждый день", - добавил Трамп.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в "некомпетентности" и повторил, что в начатой Россией войне виноваты "три человека".

Ранее Трамп заявил, что начало войны РФ против Украины допустили Джо Байден и Владимир Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Трамп Дональд (5204) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+44
А ху-йло хоч винувате? Хоч трошки?
Чи тільки Байден?...
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17.04.2025 21:32
+29
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17.04.2025 21:32
+23
Може Зінка?
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17.04.2025 21:35
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Трамп хоче сказати, що не дебіл?

Бо у захваті від ЗЄ тільки реальні клінічні ідіоти.
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17.04.2025 22:30 Ответить
конечно, за пять лет во второй мировой склепали ядрену бимбу, без приличной теоретической бызы, а тут три года прошло и только китайские дроны "законтрактовали". а пво почему-то не хотят "контрактовать".
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17.04.2025 22:42 Ответить
На 20-те перемир'я - це на іменіни гітлера? може 22-го - на іменіни члєніна?
Не можуть домовитись на якого вождя приурочити?
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17.04.2025 22:44 Ответить
Прутін, з 2000 р, почав війни, проти Ічкерії, Грузії, Молдови, Нагірного Карабаху, Північної Осетії, та з 2014 року, проти Мирної України!
Але у старого Трампа, після його контактів за часів совдепії з дивними істотами, язик клякне, сказати ОЧЕВИДНЕ для Світу!! Прутін-******!
Він, серійний маніяк-убивця! Його треба здати, для дослідів!
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17.04.2025 22:46 Ответить
Ми також, Трампоне... І від одного, і від (тебе) другого.
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17.04.2025 22:58 Ответить
В дідуся Донні - занадто рідко бувають просвітлення.
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17.04.2025 23:05 Ответить
Трамп просто пристаркуватий дід, який затримався в дитинстві. Той мені подобається, а той ні. А цей у мене іграшку забрав. При таких як Трамп, кажуть, що у них чорна заздрість. Щоб там не казали, але саме Зеленському вдалось перетягнути європейських політиків на нашу сторону. А що Трамп? Обмацював дівок на конкурсах красоти. Створив умови для великого афганського драпу. Своїми недолугими митами змусив усіх хапатись за голову. А заодно з Зеленським цей недоумок зненавидів і Україну.
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17.04.2025 23:21 Ответить
а як від тебе не в захваті весь світ!! Ди б тільки знав, мурло дурне!
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17.04.2025 23:48 Ответить
до дня побєдобесія на рашці жодного перемир'я не буде. Буде тільки гірше. Тож, тримаймося і реагуємо на тривоги. Вчора дічинка 16-ти річна загинула в Дніпрі під час обстрілу нічного - почався обстріл шахедний, дитина побігла в під'їзд, встигла заскочити, але пролунав вибух і її вбило уламками скла(((. Царство Небесне, дівчиноньці((. Співчуття близьким.
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17.04.2025 23:54 Ответить
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18.04.2025 00:44 Ответить
Зейло ще хоч комусь подобається?
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17.04.2025 23:54 Ответить
Дурнів поменшало (і фізично також), але ще вистачає
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18.04.2025 01:54 Ответить
Як таке може не сподобатись?

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18.04.2025 00:07 Ответить
Остап покотило дядько ти дурак
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18.04.2025 01:19 Ответить
А ти хто?
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18.04.2025 01:50 Ответить
Зеля це найтупіша істота яка ненавидить Україну і українців , цей фекалій затяг повномаштабну війну своєю тупою політикою примирення , треба було готуватись до ійни а не базікати про шашлики
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18.04.2025 01:16 Ответить
«Прежде всего, нужно прекратить огонь. Просто перестать стрелять», - говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании.
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18.04.2025 02:01 Ответить
Я перепрошую у модерів, та у мене лише одна фраза на язиці-сраний довбойоб
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18.04.2025 04:46 Ответить
Чмо про чмо.
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18.04.2025 06:03 Ответить
А хто не готував країну до війни і не слухав партнерів про вторгнення, може Байден ?
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18.04.2025 06:41 Ответить
Трамп для 73% точно ничего не должен.
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18.04.2025 08:05 Ответить
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