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Новости Массированный ракетный обстрел
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Поручил Умерову немедленно связаться с партнерами по укреплению ПВО Украины, - Зеленский

Зеленский прокомментировал массированный обстрел 24 апреля 2025 года

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины войсками РФ в ночь на 24 апреля 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, был доклад военного командования.

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"Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО.

Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину.

Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Благодарен всем в мире, кто поддерживает Украину и наших людей", - добавил он.

Обстрел 24 апреля 2025 года

Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) обстрел (27202)


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Топ комментарии
+30
шопопало!
цепіздець.....
до речі, через місяць піде другий рік необраного зе!гундоса.
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24.04.2025 10:37
+20
Министр обороны должен работать с главами государств? Але,там на сцене,это твоя работа!.
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24.04.2025 10:41
+17
А без доручень умеровчим займається?
Пане президенти, як там справи України на дипломатичному перемовному фронті? Реальні, а не вигадані?
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24.04.2025 10:41
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шопопало!
цепіздець.....
до речі, через місяць піде другий рік необраного зе!гундоса.
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24.04.2025 10:37 Ответить
Хрюша, накидай в декількох тезах що ти зробив би зараз.
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24.04.2025 11:01 Ответить
нннууу......
давай мене у владні кабінети, зі всіма можливостями та оплатою.
чи, що ще мені зробити, за наших можновладців?
може трусєля простернути?
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24.04.2025 11:21 Ответить
ой!
критикувати не можна?
слався слався, наш зе!лідар лідар лідар!!!
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24.04.2025 11:28 Ответить
Министр обороны должен работать с главами государств? Але,там на сцене,это твоя работа!.
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24.04.2025 10:41 Ответить
Зеленьський виконоє роль мульфільма про Вовки із тридесятого царства.
Сидить чувак на троні і вказівки роздає підлеглим-" сдєлайтє лЮдям жарашо"!
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24.04.2025 13:11 Ответить
А без доручень умеровчим займається?
Пане президенти, як там справи України на дипломатичному перемовному фронті? Реальні, а не вигадані?
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24.04.2025 10:41 Ответить
відволікається на власні проблеми,забуває де він,хто він і головне навіщо він,ну як уся ,,молодая команда менеджеров,,,
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24.04.2025 11:05 Ответить
Усе круто, з усіма домовився, найостанніший і найважливіший - ПАР залишився
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24.04.2025 12:05 Ответить
Як каміння?
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24.04.2025 10:41 Ответить
Доручив і всьо.
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24.04.2025 10:42 Ответить
і всьо,а що ще??вимагати результат??чи гарантій поставок??не смішіть,ви гляньте на цього ,,мальчика с пузиком,, він же народжений не для цього
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24.04.2025 11:08 Ответить
Потужно доручив
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24.04.2025 10:42 Ответить
С...иться повертатися до Києва, бо не певен, що не прилетить по його протухлому фаберже?
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24.04.2025 10:44 Ответить
не прилетить...
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24.04.2025 11:09 Ответить
Після кожного обстрілу потужне доручення про посилення ППО. А до цього обстрілу не потрібно було посилювати ППО? Треба терміново до Макрона в Париж злітати, щоб потужно поговорити про ППО.
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24.04.2025 10:46 Ответить
Помітив цікавий факт: Т
Тільки масований обстріл - незламний лідор згадує за ППО і комусь щось доручає.
Нема масованих обстрілів - забуває за ППО.
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24.04.2025 10:46 Ответить
Все правильно. "Ехвективний керівник" - це людина, яка ефективно перекладає свої обов'язки на підлеглих.
В разі чого - Умєрову "голову геть"!
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24.04.2025 10:46 Ответить
Умерову немає часу займатися ППО , він з обороного бюджету гроші ******* , вже 62 млрд.гривень заплачено за зброю а поставок нуль ! Вся влада Зеленського це зрадники і саботажники .
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24.04.2025 10:46 Ответить
А ти сам вчергове не в Україні під час масованого обстрілу рашистам.
Співпадіння?
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24.04.2025 10:46 Ответить
про таке совпадєніє я кожен раз пишу.
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24.04.2025 11:05 Ответить
до речі, дєрьмачина сибіга умєров в лондоні.
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24.04.2025 11:23 Ответить
" Потужне доручательство Зеленського."
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24.04.2025 10:48 Ответить
Доручай (таємно) негайно відновлювати ядерну зброю. Партнери вже негласного нас кинули.
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24.04.2025 10:49 Ответить
Щоб кожен злочин буввідомий всьому світу, пане президенте, треба не телеграм пости друкувати, а робити офіційні заяви по телебаченню і на раді ООН, особисто. А ще писати в Х мережі, відмічаючі всіх лідерів країн.
Бо в телеграм це ні про що.
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24.04.2025 10:49 Ответить
набір слів , ні про що ...
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24.04.2025 10:50 Ответить
Чесно. Мене дістали всі оці Майстри. Не шахів. То майстер укладання угод, ще майстер тотальної Брехні і ось наш майстер - майстер Доручень. Які звісно виконавці хєрять на корню.
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24.04.2025 10:51 Ответить
А сам, з батальйоном заброньованих менегерів з ОПУ, немає тями займатися, чи єрмак заборонив??
То по самітах за кордон з кодлом, то по Ставках….
А захистом України, Оманські опікуються??
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24.04.2025 10:51 Ответить
...улыбнуло , рыбалка на скумбрию по 8 грн, по ставках.
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24.04.2025 10:56 Ответить
Ути-пути-пути... проснулся. Типо, речь тааварисча чЛенина "Об увеличении производства табака"... Как это мило, мол , шел 7-ой год вцарювання.
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24.04.2025 10:55 Ответить
"Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО. (ПАР) "зелена"(південно-африканська ракета)
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24.04.2025 10:55 Ответить
Доручив... Потужно, потужно....
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24.04.2025 10:55 Ответить
Вони, прости господи за скверне слово, з Трампом... змагаються за звання найзвитяжнiшого в ясельнiй групi дурдому "Сонечко".
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24.04.2025 10:59 Ответить
"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.--------------------тільки мені здається----------гниди чекають, коли вб'ють стільки українців, що заходу стане соромно і вони дадуть їм стільки грошей, скільки гниди забажають.-------------Песков сказав, що воші не обіцяли припинити вбивати українців.
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24.04.2025 11:03 Ответить
А що до того, щоб із скумбрією та їрмакакою оселитися у Харкові чи на малій батьківщині?
Це був би реальний захист громадян
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24.04.2025 10:57 Ответить
черговий мільон потужних доручень...
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24.04.2025 11:00 Ответить
негайно? а до цього дня, що зелені гниди робили? чи війни для вас падлюк немає?
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24.04.2025 11:02 Ответить
І що, Уморов побіг виконувати? А чи є у нього на це час, гроші ж самі себе не спи#дять!
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24.04.2025 11:08 Ответить
Умеров: алле, партнеры, есть ненужное ПВО?
Партнеры: нет, не за#те !
Умеров: я бы рад, но верховный поручатор приказал. Ладно, позвоню после следующего прилета.
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24.04.2025 11:10 Ответить
Зеленський, це як персонаж радянських анекдотів про прапорщика. Товариш прапорщик , зупинить будь ласка поїзд! Поїзд стой, раз-два! Так і воно. Дав доручення зв'язатись! А він шо? Зв'язався! І шо? І все! Млять, сьомий рік білого шуму зеленого кольору!
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24.04.2025 11:13 Ответить
Цікаво.
Раніше таку рейтингову тему піарно очолював президент.
Та щось, видно, пробуксовує і треба на когось перекласти відповідальність...
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24.04.2025 11:15 Ответить
Ліпше доручив малюку-буданову нищити кацапські нпз та заїбашити по мацквасіті
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24.04.2025 11:16 Ответить
Взяв, ****, під свій контроль. ***** Хрипате.
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24.04.2025 11:17 Ответить
Це блін позов до Зе треба подавати позов: підрив мого здоров'я, стільки бухать що б його маячну слухати/читати кожного дня! Він хоча б тексти міняв, а таке вже було "....поручив Умерову доповісти про стан підготовки до участі у саміті..." Це *** про шо?
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24.04.2025 11:22 Ответить
Литвин видохся, вже всі комбінації зі складанням промов перебрав, тому і повторюється
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24.04.2025 11:31 Ответить
В 19 році прикрив виробництво українськоі ППО а тепер пипець
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24.04.2025 11:38 Ответить
Доручатель 🤬
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24.04.2025 11:39 Ответить
ух ти! Ну слава Богу!
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24.04.2025 11:54 Ответить
Дайте нам ппо, а копалини ми віддамо рудому рекетиру.
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24.04.2025 12:17 Ответить
тварини ......4 рік війни країна нравітьт не переведена на військові рейки...воно шось гундосе несуразне лохторату...
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24.04.2025 12:17 Ответить
Потужно!!!! Кожен раз одне й теж саме!!!
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24.04.2025 12:47 Ответить
Идиотизм зашкаливает.Что раньше было всё равно или в порядке? Чепуха бестолковая.
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24.04.2025 13:13 Ответить
 
 