Поручил Умерову немедленно связаться с партнерами по укреплению ПВО Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины войсками РФ в ночь на 24 апреля 2025 года.
Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, был доклад военного командования.
"Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО.
Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину.
Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.
Благодарен всем в мире, кто поддерживает Украину и наших людей", - добавил он.
Обстрел 24 апреля 2025 года
Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.
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цепіздець.....
до речі, через місяць піде другий рік необраного зе!гундоса.
давай мене у владні кабінети, зі всіма можливостями та оплатою.
чи, що ще мені зробити, за наших можновладців?
може трусєля простернути?
критикувати не можна?
слався слався, наш зе!лідар лідар лідар!!!
Сидить чувак на троні і вказівки роздає підлеглим-" сдєлайтє лЮдям жарашо"!
Пане президенти, як там справи України на дипломатичному перемовному фронті? Реальні, а не вигадані?
Тільки масований обстріл - незламний лідор згадує за ППО і комусь щось доручає.
Нема масованих обстрілів - забуває за ППО.
В разі чого - Умєрову "голову геть"!
Співпадіння?
Бо в телеграм це ні про що.
То по самітах за кордон з кодлом, то по Ставках….
А захистом України, Оманські опікуються??
Це був би реальний захист громадян
Партнеры: нет, не за#те !
Умеров: я бы рад, но верховный поручатор приказал. Ладно, позвоню после следующего прилета.
Раніше таку рейтингову тему піарно очолював президент.
Та щось, видно, пробуксовує і треба на когось перекласти відповідальність...