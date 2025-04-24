Поручил Умерову немедленно связаться с партнерами по укреплению ПВО Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины войсками РФ в ночь на 24 апреля 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, был доклад военного командования.

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"Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО.



Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину.



Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.



Благодарен всем в мире, кто поддерживает Украину и наших людей", - добавил он.

Обстрел 24 апреля 2025 года

Напомним, в ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

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