Зеленський дав інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро. ВIДЕО
Американський журналіст Бен Шапіро взяв інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я приїхав в Україну, щоб взяти інтерв'ю у президента Зеленського. Перша частина нашої розмови вийде завтра (24 квітня. - Ред.) в ефірі "Шоу Бена Шапіро", - зазначив він.
Напередодні Шапіро також зустрівся з головним рабином України Моше Асманом.
Топ коментарі
+21 Adam Zhorzhevych #594986
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+14 Валентин Коваль #587289
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Ваня Лахтинский, пошел в жЁпу.
Твоими нестиранными портянками смердит через монитор.