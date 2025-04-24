Зеленський дав інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро. ВIДЕО

Американський журналіст Бен Шапіро взяв інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я приїхав в Україну, щоб взяти інтерв'ю у президента Зеленського. Перша частина нашої розмови вийде завтра (24 квітня. - Ред.) в ефірі "Шоу Бена Шапіро", - зазначив він.

Напередодні Шапіро також зустрівся з головним рабином України Моше Асманом.

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