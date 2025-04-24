УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5786 відвідувачів онлайн
Новини Відео Зеленський дав інтерв’ю Бену Шапіро
10 186 40

Зеленський дав інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро. ВIДЕО

Американський журналіст Бен Шапіро взяв інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я приїхав в Україну, щоб взяти інтерв'ю у президента Зеленського. Перша частина нашої розмови вийде завтра (24 квітня. - Ред.) в ефірі "Шоу Бена Шапіро", - зазначив він.

Напередодні Шапіро також зустрівся з головним рабином України Моше Асманом.

Читайте: Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, - радник Трампа Сакс

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Бену Шапіро

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) інтерв’ю (221)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Я б відразу не не критикував. Бен досить відомий діяч консервативного напряму і має велику аудиторію. Чимало виборців Трампа є його слухачами, а сам він вже починає висловлювати незгоду з політикою адміністрації рудого.
З такими, як він, треба працювати.
показати весь коментар
24.04.2025 09:34
+14
Цирк "Шапіто"
показати весь коментар
24.04.2025 09:04
+12
Ворог знищує Україну ну а для "найвеличнішого" понад усе піар.
показати весь коментар
24.04.2025 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цирк "Шапіто"
показати весь коментар
24.04.2025 09:04 Відповісти
95 квартал
показати весь коментар
24.04.2025 09:13 Відповісти
Я б відразу не не критикував. Бен досить відомий діяч консервативного напряму і має велику аудиторію. Чимало виборців Трампа є його слухачами, а сам він вже починає висловлювати незгоду з політикою адміністрації рудого.
З такими, як він, треба працювати.
показати весь коментар
24.04.2025 09:34 Відповісти
Головне,ненависть до піаніста. А інтереси НЕньки для деяких справа третьорядна.
показати весь коментар
24.04.2025 09:38 Відповісти
Як інтереси неньки ,в твоїй порожній макітрі, пов'язані з пісюнистом?
показати весь коментар
24.04.2025 09:49 Відповісти
ТИ можеш поміняти президента, то зміни. Якщо ні, не підривайи єдність українців, не паши на пуйла і не звізди.
показати весь коментар
24.04.2025 09:58 Відповісти
і такої псевдо-патрітичної ******* тут 90% Будь яку новину про будь що перетворять на прояв своєї збоченої "любові" до Зе, а якщо скажеш що тут інша тема, станеш "прихильником клоуна"
показати весь коментар
24.04.2025 16:16 Відповісти
яка ще "ненька"? що це таке?
показати весь коментар
24.04.2025 14:45 Відповісти
Може - дай Бог нашому теляті вовка з"їсти!
показати весь коментар
24.04.2025 09:39 Відповісти
Ты вообще знаешь кто такой Бен Шапиро? Так что рот закрой.
показати весь коментар
24.04.2025 10:35 Відповісти
Написано не циркач "Шапіто" - натяк на опитуємого - вчись студент
показати весь коментар
24.04.2025 11:58 Відповісти
підкажіть що за будівля на фото
показати весь коментар
24.04.2025 09:06 Відповісти
Личный дом в Англии
показати весь коментар
24.04.2025 09:10 Відповісти
Мабуть місце для молитв - якоїсь концесії
показати весь коментар
24.04.2025 09:10 Відповісти
Це Софія Київська. Такі вінтажні стільці беруть з Будинку Метраполіта навпроти
показати весь коментар
24.04.2025 09:13 Відповісти
Могли б десь, на тлі розбомблених будинків, по3,14здіти. Шоумени хЄрові.
показати весь коментар
24.04.2025 09:32 Відповісти
Схоже на Софію.
показати весь коментар
24.04.2025 11:20 Відповісти
Просрочка
показати весь коментар
24.04.2025 09:12 Відповісти
***...що ж воно намололо.....
показати весь коментар
24.04.2025 09:12 Відповісти
І кому-ворогу рижого
показати весь коментар
25.04.2025 01:01 Відповісти
Ворог знищує Україну ну а для "найвеличнішого" понад усе піар.
показати весь коментар
24.04.2025 09:19 Відповісти
Щоденні інтервю, відосики, вояж в Африку - все про перемогу думає верховний головнокомандувач
показати весь коментар
24.04.2025 09:26 Відповісти
Артист має грати, а грає як уміє, що ви ще з нього хочете?
показати весь коментар
24.04.2025 09:28 Відповісти
Ага. Не стріляйте в пісюаниста! Він грає, як уміє! )
показати весь коментар
24.04.2025 09:34 Відповісти
Реєстрація: 24.04.2025
__________________________________________________
Ваня Лахтинский, пошел в жЁпу.
Твоими нестиранными портянками смердит через монитор.
показати весь коментар
24.04.2025 09:54 Відповісти
Бен Шапіро потужний чувак, ось це я вже точно нарешті подивлюся
показати весь коментар
24.04.2025 10:00 Відповісти
потужний трампіст
показати весь коментар
24.04.2025 10:37 Відповісти
Ben Shapiro has 7 230 000 followers and most of them voted for Trump...so it is good if they will hear the truth from Ukranian..... Tucker Carlson ( he intervewed putin) has 3 200 000 followers....
показати весь коментар
24.04.2025 10:17 Відповісти
Ой. А хто це зробив?
показати весь коментар
24.04.2025 11:21 Відповісти
Высрался? Бен Шапиро один из самых известных и влиятельных в США журналистов. Настроен решительно про -украински, а его аудитория это в основном республиканцы, которых необходимо освободить от трамповского бреда.
показати весь коментар
24.04.2025 11:22 Відповісти
Щоб спочатку щось писати критичне подивіться хто такий Шапіро.Перегляньте його відео на Ютубі,їх досить щоб взнати яких він поглядів.Тут будуть питання до Зеленського чи зможе він без телесуфлера донести потрібні нам відповіді на питання.
показати весь коментар
24.04.2025 10:42 Відповісти
chatgpt каже, що він консерватор, але не мага
показати весь коментар
24.04.2025 10:53 Відповісти
Кожне відкриття рота цього пАтужного "діяча" ой як боком виходит Україні.
показати весь коментар
24.04.2025 11:01 Відповісти
В Україні люди гинуть а ця паскуда піариться .
показати весь коментар
24.04.2025 11:02 Відповісти
одяг "мілітарі" дуже личить неголеному ухилянту
показати весь коментар
24.04.2025 11:57 Відповісти
журналісту Бену Шапіро. ВIДЕО.Шапіро в Америці,Шапіро в Росії.і в нас-одні шапіро.((
показати весь коментар
24.04.2025 12:27 Відповісти
 
 