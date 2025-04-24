Зеленский дал интервью американскому журналисту Бену Шапиро. ВИДЕО
Американский журналист Бен Шапиро взял интервью у президента Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я приехал в Украину, чтобы взять интервью у президента Зеленского. Первая часть нашего разговора выйдет завтра (24 апреля. - Ред.) в эфире "Шоу Бена Шапиро", - отметил он.
Накануне Шапиро также встретился с главным раввином Украины Моше Асманом.
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Ваня Лахтинский, пошел в жЁпу.
Твоими нестиранными портянками смердит через монитор.