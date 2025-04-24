РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5559 посетителей онлайн
Новости Видео Зеленский дал интервью Шапиро
10 255 40

Зеленский дал интервью американскому журналисту Бену Шапиро. ВИДЕО

Американский журналист Бен Шапиро взял интервью у президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал в Украину, чтобы взять интервью у президента Зеленского. Первая часть нашего разговора выйдет завтра (24 апреля. - Ред.) в эфире "Шоу Бена Шапиро", - отметил он.

Накануне Шапиро также встретился с главным раввином Украины Моше Асманом.

Читайте: Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс

Владимир Зеленский дал интервью'ю Бену Шапіро

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) интервью (231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Я б відразу не не критикував. Бен досить відомий діяч консервативного напряму і має велику аудиторію. Чимало виборців Трампа є його слухачами, а сам він вже починає висловлювати незгоду з політикою адміністрації рудого.
З такими, як він, треба працювати.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:34
+14
Цирк "Шапіто"
показать весь комментарий
24.04.2025 09:04
+12
Ворог знищує Україну ну а для "найвеличнішого" понад усе піар.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк "Шапіто"
показать весь комментарий
24.04.2025 09:04 Ответить
95 квартал
показать весь комментарий
24.04.2025 09:13 Ответить
Я б відразу не не критикував. Бен досить відомий діяч консервативного напряму і має велику аудиторію. Чимало виборців Трампа є його слухачами, а сам він вже починає висловлювати незгоду з політикою адміністрації рудого.
З такими, як він, треба працювати.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:34 Ответить
Головне,ненависть до піаніста. А інтереси НЕньки для деяких справа третьорядна.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:38 Ответить
Як інтереси неньки ,в твоїй порожній макітрі, пов'язані з пісюнистом?
показать весь комментарий
24.04.2025 09:49 Ответить
ТИ можеш поміняти президента, то зміни. Якщо ні, не підривайи єдність українців, не паши на пуйла і не звізди.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:58 Ответить
і такої псевдо-патрітичної ******* тут 90% Будь яку новину про будь що перетворять на прояв своєї збоченої "любові" до Зе, а якщо скажеш що тут інша тема, станеш "прихильником клоуна"
показать весь комментарий
24.04.2025 16:16 Ответить
яка ще "ненька"? що це таке?
показать весь комментарий
24.04.2025 14:45 Ответить
Може - дай Бог нашому теляті вовка з"їсти!
показать весь комментарий
24.04.2025 09:39 Ответить
Ты вообще знаешь кто такой Бен Шапиро? Так что рот закрой.
показать весь комментарий
24.04.2025 10:35 Ответить
Написано не циркач "Шапіто" - натяк на опитуємого - вчись студент
показать весь комментарий
24.04.2025 11:58 Ответить
підкажіть що за будівля на фото
показать весь комментарий
24.04.2025 09:06 Ответить
Личный дом в Англии
показать весь комментарий
24.04.2025 09:10 Ответить
Мабуть місце для молитв - якоїсь концесії
показать весь комментарий
24.04.2025 09:10 Ответить
Це Софія Київська. Такі вінтажні стільці беруть з Будинку Метраполіта навпроти
показать весь комментарий
24.04.2025 09:13 Ответить
Могли б десь, на тлі розбомблених будинків, по3,14здіти. Шоумени хЄрові.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:32 Ответить
Схоже на Софію.
показать весь комментарий
24.04.2025 11:20 Ответить
Просрочка
показать весь комментарий
24.04.2025 09:12 Ответить
***...що ж воно намололо.....
показать весь комментарий
24.04.2025 09:12 Ответить
І кому-ворогу рижого
показать весь комментарий
25.04.2025 01:01 Ответить
Ворог знищує Україну ну а для "найвеличнішого" понад усе піар.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:19 Ответить
Щоденні інтервю, відосики, вояж в Африку - все про перемогу думає верховний головнокомандувач
показать весь комментарий
24.04.2025 09:26 Ответить
Артист має грати, а грає як уміє, що ви ще з нього хочете?
показать весь комментарий
24.04.2025 09:28 Ответить
Ага. Не стріляйте в пісюаниста! Він грає, як уміє! )
показать весь комментарий
24.04.2025 09:34 Ответить
Реєстрація: 24.04.2025
__________________________________________________
Ваня Лахтинский, пошел в жЁпу.
Твоими нестиранными портянками смердит через монитор.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:54 Ответить
Бен Шапіро потужний чувак, ось це я вже точно нарешті подивлюся
показать весь комментарий
24.04.2025 10:00 Ответить
потужний трампіст
показать весь комментарий
24.04.2025 10:37 Ответить
Ben Shapiro has 7 230 000 followers and most of them voted for Trump...so it is good if they will hear the truth from Ukranian..... Tucker Carlson ( he intervewed putin) has 3 200 000 followers....
показать весь комментарий
24.04.2025 10:17 Ответить
Ой. А хто це зробив?
показать весь комментарий
24.04.2025 11:21 Ответить
Высрался? Бен Шапиро один из самых известных и влиятельных в США журналистов. Настроен решительно про -украински, а его аудитория это в основном республиканцы, которых необходимо освободить от трамповского бреда.
показать весь комментарий
24.04.2025 11:22 Ответить
Щоб спочатку щось писати критичне подивіться хто такий Шапіро.Перегляньте його відео на Ютубі,їх досить щоб взнати яких він поглядів.Тут будуть питання до Зеленського чи зможе він без телесуфлера донести потрібні нам відповіді на питання.
показать весь комментарий
24.04.2025 10:42 Ответить
chatgpt каже, що він консерватор, але не мага
показать весь комментарий
24.04.2025 10:53 Ответить
Кожне відкриття рота цього пАтужного "діяча" ой як боком виходит Україні.
показать весь комментарий
24.04.2025 11:01 Ответить
В Україні люди гинуть а ця паскуда піариться .
показать весь комментарий
24.04.2025 11:02 Ответить
одяг "мілітарі" дуже личить неголеному ухилянту
показать весь комментарий
24.04.2025 11:57 Ответить
журналісту Бену Шапіро. ВIДЕО.Шапіро в Америці,Шапіро в Росії.і в нас-одні шапіро.((
показать весь комментарий
24.04.2025 12:27 Ответить
 
 