Зеленский дал интервью американскому журналисту Бену Шапиро. ВИДЕО

Американский журналист Бен Шапиро взял интервью у президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал в Украину, чтобы взять интервью у президента Зеленского. Первая часть нашего разговора выйдет завтра (24 апреля. - Ред.) в эфире "Шоу Бена Шапиро", - отметил он.

Накануне Шапиро также встретился с главным раввином Украины Моше Асманом.

Читайте: Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс