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Новини Масований ракетний обстріл
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Доки у світі сподіваються на якісь домовленості про припинення вогню, Росія вчергове показала свої реальні наміри, - Санду

Санду про масовану атаку РФ

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що нічна атака РФ 24 квітня показує реальні наміри Росії щодо миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Санду в соцмережі Х.

Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор", – заявила президентка.

Вона також наголосила,  що Україні потрібна більша підтримка, більше ППО.

"Цю війну може зупинити лише сила", – додала Санду.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

Автор: 

обстріл (28523) росія (65223) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+3
Дякуємо, пані президентко!
За просту констатацію фактів. Бо, так, це вже рідкість!
ЗІ. трумпло - *****!
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24.04.2025 11:07
+1
А колись могутні США скажуть про "наслідки непоступливості".
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24.04.2025 10:59
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А колись могутні США скажуть про "наслідки непоступливості".
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24.04.2025 10:59 Відповісти
У трампИ був план. Зробити США слабкою країною (а казав інше). Витай вже це побачив. Залишилось ще це усвідомити Європі. І шантаж-політика пройдисвіта закінчиться ... пенсією на городі в штаті Техас. Буде воювати з помідорами та огірками.
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24.04.2025 11:14 Відповісти
У Трампа план - бути як *****, пончик, мадура, лука та інші диктатори. Правити необмежено, пожиттєво. Закінчиться це як в фільмі "Civil War".
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24.04.2025 11:16 Відповісти
О, диктатор - це дуже дрібно для такої "пАважної особи". Володар світу - ось його амбіції. Ну, якщо не сам, то удвох. Сі не дуже згідливий, то залишається ... Але той бреше завжди, як не потрапити у пастку?! Ось і вагається наше трампенятко.
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24.04.2025 11:26 Відповісти
Мир продолжает уговаривать и обманывать сам себя, вся эта ложь и лицемерие может закончиться

только ядерной войной!
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24.04.2025 11:00 Відповісти
Єдиний у світі, хто сподівається на якісь домовленості - тупий, самозакоханий, рижий клоун.
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24.04.2025 11:01 Відповісти
Хто ? Та він з початку нічого й не планував. Водив світ за ніс. А зараз вже його помічники стежинку у кущі витоптують. Шантаж "Мир через силу!" виявився блефом та грою в одні ворота: українські. З ****** у них домовленості підкилимні - гра очей. Бісиками та підморгуванням. Світ забагато хотів від дешевого посередника. Йому на ринку помідорами по угодах торгувати.
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24.04.2025 11:09 Відповісти
Що знову ? Непоганий хлопєць помилився ? Як у Сумах. Чи як ......... А чи не забагато помилок у цього "нєпоганого" ? Можливо він вже послав під три чорти цього "хорошєго" друга З Америки ? І грає у свої ЗДЄЛКІ ! Які трампА ніколи не засвоїть у своєму мізерному житті з фінансових ОБкруток ? Чортяка таки переграє бісового діда.
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24.04.2025 11:03 Відповісти
https://theins.ru/korrupciya/97595 Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГ
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24.04.2025 11:04 Відповісти
Дякуємо, пані президентко!
За просту констатацію фактів. Бо, так, це вже рідкість!
ЗІ. трумпло - *****!
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24.04.2025 11:07 Відповісти
МИР через силу ! цікаво хто це казав і для чого ? Щоб похизуватись своїми старими м'язами. На пузі.
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24.04.2025 11:10 Відповісти
Трумп розплачується життями українців з ****** за те, що той допомогає ************. Ці падли ще до путєна поїдуть на 9 травня
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24.04.2025 11:12 Відповісти
Цензор, процитуйте заяви європейских країн, будь-ласка, якщо такі були

ніколи не думав, що не вистачатиме засуджень та занепокоєнь
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24.04.2025 11:22 Відповісти
 
 