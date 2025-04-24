Пока в мире надеются на какие-то договоренности о прекращении огня, Россия в очередной раз показала свои реальные намерения, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ночная атака РФ 24 апреля показывает реальные намерения России относительно мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Санду в соцсети Х.

Россия снова демонстрирует, что не хочет мира - только смерти и разрушений. Последняя ракетная атака по Киеву убила и ранила гражданских. Молдова осуждает этот террор", - заявила президент.

Она также подчеркнула, что Украине нужна большая поддержка, больше ПВО.

"Эту войну может остановить только сила", - добавила Санду.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок