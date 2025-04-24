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Новости Массированный ракетный обстрел
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Пока в мире надеются на какие-то договоренности о прекращении огня, Россия в очередной раз показала свои реальные намерения, - Санду

Санду о массированной атаке РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ночная атака РФ 24 апреля показывает реальные намерения России относительно мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Санду в соцсети Х.

Россия снова демонстрирует, что не хочет мира - только смерти и разрушений. Последняя ракетная атака по Киеву убила и ранила гражданских. Молдова осуждает этот террор", - заявила президент.

Она также подчеркнула, что Украине нужна большая поддержка, больше ПВО.

"Эту войну может остановить только сила", - добавила Санду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака РФ - это очередное доказательство, что Путин собирается продолжать войну, - глава МИД Латвии Браже

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

Автор: 

обстрел (27202) россия (95569) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+3
Дякуємо, пані президентко!
За просту констатацію фактів. Бо, так, це вже рідкість!
ЗІ. трумпло - *****!
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24.04.2025 11:07
+1
А колись могутні США скажуть про "наслідки непоступливості".
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24.04.2025 10:59
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А колись могутні США скажуть про "наслідки непоступливості".
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24.04.2025 10:59 Ответить
У трампИ був план. Зробити США слабкою країною (а казав інше). Витай вже це побачив. Залишилось ще це усвідомити Європі. І шантаж-політика пройдисвіта закінчиться ... пенсією на городі в штаті Техас. Буде воювати з помідорами та огірками.
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24.04.2025 11:14 Ответить
У Трампа план - бути як *****, пончик, мадура, лука та інші диктатори. Правити необмежено, пожиттєво. Закінчиться це як в фільмі "Civil War".
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24.04.2025 11:16 Ответить
О, диктатор - це дуже дрібно для такої "пАважної особи". Володар світу - ось його амбіції. Ну, якщо не сам, то удвох. Сі не дуже згідливий, то залишається ... Але той бреше завжди, як не потрапити у пастку?! Ось і вагається наше трампенятко.
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24.04.2025 11:26 Ответить
Мир продолжает уговаривать и обманывать сам себя, вся эта ложь и лицемерие может закончиться

только ядерной войной!
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24.04.2025 11:00 Ответить
Єдиний у світі, хто сподівається на якісь домовленості - тупий, самозакоханий, рижий клоун.
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24.04.2025 11:01 Ответить
Хто ? Та він з початку нічого й не планував. Водив світ за ніс. А зараз вже його помічники стежинку у кущі витоптують. Шантаж "Мир через силу!" виявився блефом та грою в одні ворота: українські. З ****** у них домовленості підкилимні - гра очей. Бісиками та підморгуванням. Світ забагато хотів від дешевого посередника. Йому на ринку помідорами по угодах торгувати.
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24.04.2025 11:09 Ответить
Що знову ? Непоганий хлопєць помилився ? Як у Сумах. Чи як ......... А чи не забагато помилок у цього "нєпоганого" ? Можливо він вже послав під три чорти цього "хорошєго" друга З Америки ? І грає у свої ЗДЄЛКІ ! Які трампА ніколи не засвоїть у своєму мізерному житті з фінансових ОБкруток ? Чортяка таки переграє бісового діда.
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24.04.2025 11:03 Ответить
https://theins.ru/korrupciya/97595 Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГ
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24.04.2025 11:04 Ответить
Дякуємо, пані президентко!
За просту констатацію фактів. Бо, так, це вже рідкість!
ЗІ. трумпло - *****!
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24.04.2025 11:07 Ответить
МИР через силу ! цікаво хто це казав і для чого ? Щоб похизуватись своїми старими м'язами. На пузі.
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24.04.2025 11:10 Ответить
Трумп розплачується життями українців з ****** за те, що той допомогає ************. Ці падли ще до путєна поїдуть на 9 травня
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24.04.2025 11:12 Ответить
Цензор, процитуйте заяви європейских країн, будь-ласка, якщо такі були

ніколи не думав, що не вистачатиме засуджень та занепокоєнь
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24.04.2025 11:22 Ответить
 
 