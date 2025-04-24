Сырский о массированном обстреле: РФ несет критические потери и действует методами террористов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал массированный обстрел Украины войсками РФ 24 апреля 2025 года.
Об этом он сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская федерация сегодня ночью совершила очередной террористический акт - нанесла ракетно-дроновой удар по Украине.
Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей", - говорится в сообщении.
Сырский отметил, что действия РФ в очередной раз доказывают: Россия не хочет мира.
"Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших...
Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Массированный комбинированный обстрел 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.
В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок
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оно учора на мацкві кацапи провели генеральну репетицію "параду" на кривавій площі мацкви
Тільки удари щоночі по мошква-сситі та аеропортам, щоб не втікли до бульболяндії
раSSія це імперія Зла - країна терорист!