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Новости Массированный ракетный обстрел
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Сырский о массированном обстреле: РФ несет критические потери и действует методами террористов

Массированный обстрел 24 апреля. Заявление Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал массированный обстрел Украины войсками РФ 24 апреля 2025 года.

Об этом он сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская федерация сегодня ночью совершила очередной террористический акт - нанесла ракетно-дроновой удар по Украине.

Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что действия РФ в очередной раз доказывают: Россия не хочет мира.

"Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших...

Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

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Автор: 

обстрел (27202) Александр Сырский (590) война в Украине (3902)


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Оце і без сирка всі знають якими методами діє кацапія і шо далі ???
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24.04.2025 11:16 Ответить
прокоментував? може ще й на цензорі пописує? тут, в коментах
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24.04.2025 11:20 Ответить
а комбіновано-масовано вдарити по кремлю як по центру військового керівництва ворога та 09.05 по червоній площі на мацкві, нє? це не буде справедлива відповідь?
оно учора на мацкві кацапи провели генеральну репетицію "параду" на кривавій площі мацкви
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24.04.2025 11:26 Ответить
ідеально було б завтра пристрілку здійснити - най стьопа вітьков із ****** у бункері посидять, послухають
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24.04.2025 11:31 Ответить
Ну поб"ють якійсь десяток тищщ здичавілих, хто почешеться?
Тільки удари щоночі по мошква-сситі та аеропортам, щоб не втікли до бульболяндії
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24.04.2025 11:36 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!

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24.04.2025 11:47 Ответить
У Сирського як завжди все добре. Ну тай добре.
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24.04.2025 13:15 Ответить
 
 