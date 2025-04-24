Трудно представить, что было бы, если бы все баллистические ракеты РФ сегодня достигли целей, - Игнат

Силы противовоздушной обороны во время массированного обстрела Украины показали довольно неплохой результат.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был комбинированный удар различными средствами воздушного нападения. С разных направлений. Крылатые, баллистические, авиационные управляемые ракеты воздушного, наземного и морского базирования. ... То, что сегодня удалось сбить противовоздушной обороне - это довольно неплохой результат. Конечно, есть ужасные последствия. ... Трудно себе представить, что было бы, если бы те баллистические ракеты, которые сегодня запустили по столице, достигли целей", - подчеркнул он.

Он также отметил сегодняшнюю работу украинской тактической авиации.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

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