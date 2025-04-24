Трудно представить, что было бы, если бы все баллистические ракеты РФ сегодня достигли целей, - Игнат
Силы противовоздушной обороны во время массированного обстрела Украины показали довольно неплохой результат.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был комбинированный удар различными средствами воздушного нападения. С разных направлений. Крылатые, баллистические, авиационные управляемые ракеты воздушного, наземного и морского базирования. ... То, что сегодня удалось сбить противовоздушной обороне - это довольно неплохой результат. Конечно, есть ужасные последствия. ... Трудно себе представить, что было бы, если бы те баллистические ракеты, которые сегодня запустили по столице, достигли целей", - подчеркнул он.
Он также отметил сегодняшнюю работу украинской тактической авиации.
Массированный комбинированный обстрел 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.
В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок
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І щось останнім часом поменшало наших дронів на росію.
Не виключено, що це пов'язано з вибиванням деяких підприємств, які робили для них компоненти. Частина цих підприємств булав Києві. Один з крайніх ударів був, за деякими оцінками, "болючим". Тобто знищили щось важливе. Було б перехоплювачів вдосталь - певно захистили б.
А рогульне слово "крайній" тут взагалі недоречне, тому що його використовують забобонщики у випадках, коли мріють про те, щоб це не було "останнім".
Але для когось він таки став останнім, для інших - крайнім, бо будуть ще.
бубачка ж не демонструє бажання капітулювати, отже, биття пики впертому мулу - буде продовжено. З повної згоди капітолійського *****.
Можу підказати, на кого слід було б.
Тільки з'їдять вони вас. З потрохами і з насолодою.
Цей раунд можу залишити за вами, мені не шкода.
БК до Петріотів - вкрай дефіцитні, але їх запаси є в наших партнерів, отже існують шанси домовитися з ними про придбання БК. Під ризиком ураження ракетами та БПЛА рашистів знаходяться консульські установи, амбасади, співробітники партнерів. Вони вочевидь потребують прикриття ППО, в тому числі і від КР, БР, АБР.
На рівні розподіленої (індивідуальної) енергетики ми зараз мабуть трохи краще готові до проблем з електроенергією, які продовжує створювати і планує ще посилити ворог. Якщо маєте можливість - придбайте зарядну станцію, час повного відновлення заряду якої від мережі чи автономного генератора електроживлення - до 2 год.
Іпсятина - ефективна зброя гибридної війни, так, згоден, слід очікувати її пожвавлення з метою залякування, створення відчуття покинутих, зраджених партнерами, дефіциту зброї, *********** та, як наслідок - неминучої поразки...
Швидше та дешевше перенести всі амбасади у виїзний режим, а консульства - взагалі закрити після закликів своїм громадянам покинути територію України.
Ну, спостерігачі ж , курви.