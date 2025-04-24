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Новости Массированный ракетный обстрел
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Трудно представить, что было бы, если бы все баллистические ракеты РФ сегодня достигли целей, - Игнат

Обстрел 24 апреля 2025 года. Что говорят в Воздушных силах

Силы противовоздушной обороны во время массированного обстрела Украины показали довольно неплохой результат.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был комбинированный удар различными средствами воздушного нападения. С разных направлений. Крылатые, баллистические, авиационные управляемые ракеты воздушного, наземного и морского базирования. ... То, что сегодня удалось сбить противовоздушной обороне - это довольно неплохой результат. Конечно, есть ужасные последствия. ... Трудно себе представить, что было бы, если бы те баллистические ракеты, которые сегодня запустили по столице, достигли целей", - подчеркнул он.

Он также отметил сегодняшнюю работу украинской тактической авиации.

Читайте: Сырский о массированном обстреле: РФ несет критические потери и действует методами террористов

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

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Автор: 

обстрел (27202) ПВО (2753) Воздушные силы (2306) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+14
Величезна подяка пілотам та технікам літаків за їхній труд!
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24.04.2025 11:37
+3
Зато поляки піднімали авіацію та дарма палили керосин.
Ну, спостерігачі ж , курви.
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24.04.2025 11:52
+2
Я не сказав про "останній БК", сказав, що поповнювати більше немає звідки. Тому рано чи пізно відстріляють останню ракету - і балістика буде прилітати так само впевнено, як і в Одесу.
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24.04.2025 11:50
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Величезна подяка пілотам та технікам літаків за їхній труд!
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24.04.2025 11:37 Ответить
А хто вам сказав, що БК до "Петріотів" був останнім?
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24.04.2025 11:47 Ответить
Я не сказав про "останній БК", сказав, що поповнювати більше немає звідки. Тому рано чи пізно відстріляють останню ракету - і балістика буде прилітати так само впевнено, як і в Одесу.
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24.04.2025 11:50 Ответить
Буває. Останній раз, коли не було ніяких "Петріотів", ЗСУ звільнили 7% України і прильоти в Одесу чи Київ ажніяк цьому не завадили.
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24.04.2025 11:55 Ответить
Краще з "Петріотами", ніж без "Петріотів".
І щось останнім часом поменшало наших дронів на росію.
Не виключено, що це пов'язано з вибиванням деяких підприємств, які робили для них компоненти. Частина цих підприємств булав Києві. Один з крайніх ударів був, за деякими оцінками, "болючим". Тобто знищили щось важливе. Було б перехоплювачів вдосталь - певно захистили б.
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24.04.2025 11:57 Ответить
Це повʼязано із перемовним процесом, в якому Україна дотримується зобовʼязань "в одні ворота".
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24.04.2025 11:58 Ответить
Вчора в єлабугу прилетіло, де ішакєди роблять. Туди не десяток, а з півсотні дронів треба, щоб хоч якусь відчутну шкоду нанести.
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24.04.2025 12:05 Ответить
Вищє вже є відповідь, чому поменшало.
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24.04.2025 12:07 Ответить
З військових підприємств в Києві останнє у якого знищили один з цехів, це М-ТАК, вони одяг виготовляли.

А рогульне слово "крайній" тут взагалі недоречне, тому що його використовують забобонщики у випадках, коли мріють про те, щоб це не було "останнім".
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24.04.2025 12:02 Ответить
Його військові використовують. Не кажуть "останній", щоб дійсно останнім не став.
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24.04.2025 12:04 Ответить
Так ти кацапський військовий, який мріє, щоб останній удар кацапів не став останнім?
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24.04.2025 12:06 Ответить
Кацапський військовий точно знає, що це не останній удар.
Але для когось він таки став останнім, для інших - крайнім, бо будуть ще.
бубачка ж не демонструє бажання капітулювати, отже, биття пики впертому мулу - буде продовжено. З повної згоди капітолійського *****.
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24.04.2025 12:08 Ответить
Тут не про "для когось", киця, не віхляй стегнами. Тут ти скористувався забобоном для себе. Ти кацапський військовий, чи просто любиш зробити з себе вигляд того, ким не є?
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24.04.2025 12:14 Ответить
Ви не на того напали.
Можу підказати, на кого слід було б.
Тільки з'їдять вони вас. З потрохами і з насолодою.
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24.04.2025 12:18 Ответить
Я ні на кого не нападала, киця, я розпитую тебе, щоб зрозуміти, що і для чого ти брякнув.
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24.04.2025 12:20 Ответить
А мені не цікаво це вам пояснювати. Все одно своє будете бачити. І не бачити під носом дійсно ворогів, які вже готують підгрунтя для обрання зєлі-2 та прімірєнія в одностороннєм порядкє.
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24.04.2025 12:22 Ответить
Ти просто трохи ******** іпсятиною.
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24.04.2025 12:22 Ответить
Іноді буває, і що?
Цей раунд можу залишити за вами, мені не шкода.
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24.04.2025 12:23 Ответить
БК іноземного виробництва під час війни завжди були і є в дефіциті.
БК до Петріотів - вкрай дефіцитні, але їх запаси є в наших партнерів, отже існують шанси домовитися з ними про придбання БК. Під ризиком ураження ракетами та БПЛА рашистів знаходяться консульські установи, амбасади, співробітники партнерів. Вони вочевидь потребують прикриття ППО, в тому числі і від КР, БР, АБР.
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24.04.2025 12:07 Ответить
Ой, вони швидше посольства евакуюють, ми це вже проходили. Хорошо, що я батарею 60A/h не продала - руснява економіка схоже знов планує працювати на удари по українській електриці взимку. Готуйте генератори, 140 мільонів підарів знов будуть тужитись влаштувати "холодомор". (спойлер: також скоро почнеться потужна іпсятина, що от в цей раз їм вже "точно-точно вдасться")
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24.04.2025 12:11 Ответить
Так, ми бачили евакуацію амбасади США і деяких інших партнерів. Але допомога у створенні ******** ППО, забезпечення українських сил ППО високотехнологічними західними ЗРК, підготовка бойових розрахунків зробили наші сили ППО ефективними настільки, що амбасади повернули в Україну. Бачимо проблеми, але сподіваємось на їх розвʼязання, бо маємо унікальний досвід і продовження підтримки партнерів у Європі, які мають загрози рашистів значно більші, ніж заокеанський партнер, який "робить всі можливі помилки перед тим, як зробити правильні кроки" (с).
На рівні розподіленої (індивідуальної) енергетики ми зараз мабуть трохи краще готові до проблем з електроенергією, які продовжує створювати і планує ще посилити ворог. Якщо маєте можливість - придбайте зарядну станцію, час повного відновлення заряду якої від мережі чи автономного генератора електроживлення - до 2 год.
Іпсятина - ефективна зброя гибридної війни, так, згоден, слід очікувати її пожвавлення з метою залякування, створення відчуття покинутих, зраджених партнерами, дефіциту зброї, *********** та, як наслідок - неминучої поразки...
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24.04.2025 13:15 Ответить
Наскільки пам'ятаю, ці блоки, що можуть збивати балістику, не можна так просто передати, треба згода тримача ліцензій на виробництво, тобто США. Щось мені підказує, що згоду чорта з два дадуть, або за величезні гроші, які наші партнери не готові будуть дати, і процедура узгодження може затягнутись на місяці, впродовж яких у русні будуть повністю розв'язані руки.
Швидше та дешевше перенести всі амбасади у виїзний режим, а консульства - взагалі закрити після закликів своїм громадянам покинути територію України.
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24.04.2025 12:12 Ответить
Відкрию вам страшну тайну: різні блоки різних систем ППО з різними шансами можуть збивати різну балістику. Навіть у радянського Бука 30% шанс проти деяких балістичних ракет.
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24.04.2025 12:19 Ответить
Видаєш бажане за дійсне. "Можуть збивати " і "збивають" це різні зовсім речі. Та й що таке 30% шансу, це взагалі ні про що. Наведеш конкретні факти збиття балістики буком на цій війні чи це теж страшна тайна?
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24.04.2025 12:33 Ответить
Точки-У збивав, декілька епізодів було. Там роль грає насичення - 3 по 30% це вже 90%.
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24.04.2025 12:46 Ответить
Непокаране зло, дій коригувальників, повернулося смертю для Українців!! Привладні зеленського, усіляко петляють з 2022 року, від внесення ЗМІН до законодавства щодо ПОСТЛЕННЯ покарання коригувальників за їх дії! Шмигаль з стефанчуком та зеленським, усіляко огинаються від виконання своїх обов'язків!!
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24.04.2025 11:45 Ответить
Зато поляки піднімали авіацію та дарма палили керосин.
Ну, спостерігачі ж , курви.
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24.04.2025 11:52 Ответить
А наш великий розвідник бодунов ще в 2023 році ****** ,що в кацапів ракети закінчились.
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24.04.2025 13:32 Ответить
 
 