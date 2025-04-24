Пошкоджені 25 будинків, школа і дитсадок: росіяни цілеспрямовано атакували густонаселений район Києва, - Клименко. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що росіяни здійснили цілеспрямовану атаку по цивільній інфраструктурі, по густонаселеному району столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

"Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок. Двічі було здійснено обхід будинків — уночі та вранці, аби переконатися, що у квартирах немає постраждалих", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція приймає заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців — залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників тільки для прийому цих заяв. Також працює близько 100 дільничних та патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території.

Дивіться також: The Guardian опублікувала момент балістичного удару РФ по Києву: Одна з найбільш руйнівних атак. ВIДЕО





















Удар балістичною ракетою

Спільно з СБУ триває процес документування воєнного злочину росіян. Попередньою, росіяни здійснили удар балістичною ракетою. Експерти вилучили її рештки, більше інформації нададуть після проведення експертиз.

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 8 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.