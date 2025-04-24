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Новини Відео Ракетна атака на Київ
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The Guardian опублікувала момент балістичного удару РФ по Києву: Одна з найбільш руйнівних атак. ВIДЕО

У ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала однієї з наймасштабніших і найруйнівніших атак по Україні за останні місяці.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Газета опублікувало кадри вибуху балістичної ракети РФ серед житлових будинків у Святошинському районі в Києві.

"Щонайменше дев'ять людей загинули й понад 70 дістали поранення в Києві після того, як Росія здійснила одну з найбільш руйнівних повітряних атак проти України за останні місяці, причому Харків та інші міста по всій країні також стали об'єктами атак вночі", - нагадує видання. 

Як зазначається у розгорнутому описі до відео, розміщеному в Instagram британського видання, на столицю України обрушилися хвилі безпілотників, а також балістичних і керованих ракет.

The Guardian наголошує, що атака відбулася після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за відмову підтримати "мирний план" США, який передбачав би передачу Криму та частини інших тимчасово окупованих територій Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна очікувати згоди Зеленського на умови припинення вогню з РФ, поки Київ бомблять, - Макрон

Масований комбінований удар РФ по Україні в ніч на 24 квітня

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.

Серед загиблих у Києві брат та сестра — юнакові був 21 рік, дівчині 19.

П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі після ракетного удару РФ по Києву: Потрібно ще більше посилити допомогу Україні

Автор: 

Київ (19502) обстріл (28546) Харків (5612) Повітряні атаки на Київ (777) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+38
милотворець Трумп - кончене чмо, валютна хвойда сутенера *****..
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24.04.2025 16:21
+17
The Guardian наголошує, що атака відбулася після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за відмову підтримати "мирний план" США, який передбачав би передачу Криму та частини інших тимчасово окупованих територій Росії. і що це означає? що вони змовились навести Зеленському "додаткові" аргументи? що трамп подзвонив своєму кращому другу - ну, владимир, давай, как ти там умеєшь... несколько ракеток, дрончиков и та Украина живенько станет сговорчивей...
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24.04.2025 16:30
+16
а я думав що в нас в Одесі жах жахливий від позавчорашньої хмари дронів. вибачайте кияни!
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24.04.2025 16:22
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Удар - і обірвалося життя
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24.04.2025 16:21 Відповісти
милотворець Трумп - кончене чмо, валютна хвойда сутенера *****..
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24.04.2025 16:21 Відповісти
а я думав що в нас в Одесі жах жахливий від позавчорашньої хмари дронів. вибачайте кияни!
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24.04.2025 16:22 Відповісти
Біль та горе нам несуть кляті кацапи ,
за що ??
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24.04.2025 16:26 Відповісти
Бо ми не такі як вони і не хочемо такими бути.
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24.04.2025 16:53 Відповісти
переконана, що ти сциш, щоб не зустріти на своїй дорозі тцк, а тут в коментарях хероєм може бути кожен, до речі, зовсім тупим хероєм
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24.04.2025 17:19 Відповісти
він має великі плани на москву, але для кварталу-95
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24.04.2025 16:47 Відповісти
по житлових кварталах можуть бити тільки жалюгідні виплодки і дегенерати, які відчувають повну безкарність, путінська шобла відчуває повну безкарність через наявність у неї великого ядерного арсеналу і багато бабла від продажу нафти і газу. Навіть президент США плазує перед путіним.
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24.04.2025 17:16 Відповісти
"Guardian опублікувала"...
Взагалі-то, це НАШІ опублікували у телеграмі.
І там було ДВІ РАКЕТИ поряд.
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24.04.2025 16:28 Відповісти
The Guardian наголошує, що атака відбулася після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за відмову підтримати "мирний план" США, який передбачав би передачу Криму та частини інших тимчасово окупованих територій Росії. і що це означає? що вони змовились навести Зеленському "додаткові" аргументи? що трамп подзвонив своєму кращому другу - ну, владимир, давай, как ти там умеєшь... несколько ракеток, дрончиков и та Украина живенько станет сговорчивей...
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24.04.2025 16:30 Відповісти
десь так і було
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24.04.2025 16:48 Відповісти
Не дивлюся такі відео ніколи..
Вистачило пари років у Херсоні + стрес окупації 2022 року. За неділю чи пару до вторгення якраз заїхав Пісяйший, мабуть перевіряв готовність Чонгару і херсонського "сбу"
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24.04.2025 16:48 Відповісти
то було типу навчання "заметіль 2022" де відбивали умовний напад, ну, як виявилось, то було тільки для відосиків найпотужнішого
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24.04.2025 16:51 Відповісти
В мене туди вікна виходять якраз, це ппц. Вроді як таких "падаючих зірок" було дві, але після першої жодного світла і звуку, як в воду впала.
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24.04.2025 18:22 Відповісти
у вас ще вистачає хоробрості дивитися у вікна...ніколи так не роблю
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24.04.2025 21:37 Відповісти
Трамп чмо
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24.04.2025 18:49 Відповісти
Малюк і Буданов, коли ви змусите Пуйла приміряти дерев'яний кітель? Чого зволікаєте?
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24.04.2025 19:06 Відповісти
Я майже впевнений, що це примушення зеленського капітулювати. Тим самим трамп миротворець, путін 9 травня оголошує про перемогу, а Україна лишається 4 областей та Криму. Через 5 років, накопичив озброєння та ресурсів, росія починає нову кампанію по захопленню Одеси та Миколаївна на півдні, Харкова та Сум на північному сході. Саме так це виглядає і так і буде, якщо не спалити москву до тла.
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24.04.2025 20:12 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь з Вами, весь цей поспіх з капітуляції України приурочений до до двух дат: 2 травня ,це сто днів трампа і 9 травня ,для параду на болоті, їм треба перемогу і спокій для проведення самого параду,тому трамп так казиться ,бо треба виконати завдання диявола.
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24.04.2025 21:49 Відповісти
 
 