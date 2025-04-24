The Guardian опублікувала момент балістичного удару РФ по Києву: Одна з найбільш руйнівних атак. ВIДЕО

У ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала однієї з наймасштабніших і найруйнівніших атак по Україні за останні місяці.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Газета опублікувало кадри вибуху балістичної ракети РФ серед житлових будинків у Святошинському районі в Києві.

"Щонайменше дев'ять людей загинули й понад 70 дістали поранення в Києві після того, як Росія здійснила одну з найбільш руйнівних повітряних атак проти України за останні місяці, причому Харків та інші міста по всій країні також стали об'єктами атак вночі", - нагадує видання.

Як зазначається у розгорнутому описі до відео, розміщеному в Instagram британського видання, на столицю України обрушилися хвилі безпілотників, а також балістичних і керованих ракет.

The Guardian наголошує, що атака відбулася після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за відмову підтримати "мирний план" США, який передбачав би передачу Криму та частини інших тимчасово окупованих територій Росії.

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Масований комбінований удар РФ по Україні в ніч на 24 квітня

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.

Серед загиблих у Києві брат та сестра — юнакові був 21 рік, дівчині 19.

П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.

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