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Новини Ракетна атака на Київ
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Не можна очікувати згоди Зеленського на умови припинення вогню з РФ, поки Київ бомблять, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на російський масований обстріл Києва 24 квітня та закликав США спрямувати гнів на кремлівського диктатора. 

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ

"Ми не можемо очікувати, що президент Зеленський погодиться на умови припинення вогню, поки його столицю бомбардують. Гнів США має бути спрямований на одну людину –– Путіна", - наголосив Макрон.

"Єдине, що нам потрібно, щоб Путін перестав брехати", - сказав він, пояснивши, що російський диктатор на переговорах зі США каже, що хоче миру, але "продовжує бомбити Україну".

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Макрон сказав, що якщо Росія відкидає припинення вогню, вона повинна зіткнутися з наслідками.

Однак, якщо вона погодиться, "ми зможемо побудувати справедливий і тривалий мир, мир, який дозволить нам досягти територіальних поступок й твердих гарантій безпеки".

Французький лідер також привітав зусилля американської дипломатії, але зауважив, що Росія є "єдиним агресором" у війні проти України після того, як президент США Дональд Трамп накинувся на Зеленського через його відмову віддати Крим Росії.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.

Автор: 

Макрон Емманюель (1458) Повітряні атаки на Київ (772) війна в Україні (3935) припинення вогню (153)


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Топ коментарі
+5
Це все маячня трумпа/венса
Вони кажуть "обидві сторони мають поступитися територіями"© але хіба Україна претендує на Курськ чи Кубань???
Ні! Вони хочуть забалакати той факт що наші території підступно і незаконно захоплені і їх хосуть списати
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24.04.2025 16:10
+5
тож Зе вже давно дав згоду на припинення вогню без жодних умов. так як і говорив Рудий. в Джидді на переговорах погодили. Якщо рашка припиняє вогонь, то Україна теж припиняє вогонь. без ніяких умов. далі за словами Рубіо, м'яч вже був на стороні кацапів. і замість того, щоб теж сказати, ми припиняємо вогонь, а потім сідаємо і говоримо, як це просив Рудий, то кацапи обісцяли того посланця Вітька в мацкві і викотили купу умов після виконання яких вони готові припинити вогонь. і тепер Рудий, щоб куєсосити кацапів за те, що вони не припиняють вогонь, несе якусь дичину про визнання Криму за кацами. їпанутись..
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24.04.2025 16:11
+3
Пока на Европу и Америку не начнут падать рашистские бомбы они не начнут думать головой, это аксиома.
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24.04.2025 15:55
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Не зрозуміло , що спочатку . Курка чи яйце ?
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24.04.2025 15:43 Відповісти
Давай ракети - будем маскву бамбіть і всі на все погодяться.
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24.04.2025 15:44 Відповісти
"Гнев США" уже: Vladimir, STOP!, просто кара небесная...
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24.04.2025 15:47 Відповісти
Пока на Европу и Америку не начнут падать рашистские бомбы они не начнут думать головой, это аксиома.
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24.04.2025 15:55 Відповісти
Це така стратегия *****, і як не диво вона діє на трампа, вони обмалювали йому які бабки можливо заробити з ними якшо дозволяти їм робити шо вони хотят, тому і тиснут на Україну і вже на Європу, зараз шойга заговорив про 3 світову, і сша стане проти миротворців, гарантіі захисту вже для ЄС скасували, далі почнут вимагати від Європейців скоротити вироблення своєї зброі, бо з руснявими можливо укласти угоду, так зараз дебіли в овальному кабінеті гадають, а гадають так бо це не їм за цю угоду платити!
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24.04.2025 15:55 Відповісти
Згода зеленсткого? Може він би і погодився здати Україну, як обіцяв у Омані москалям, але ще є народ (не плутать з нарІдом), а ще є Верховна Рада, яка у випадку погодження скорійш за все буде в'ялитись на каштанах.
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24.04.2025 16:00 Відповісти
Із всьой той європейськой гоп-компанії, здається, Макрон самий вмєняємий. Шкода, що французи не наші союзники по масштабам, як в росії - Іран та Китай, та Сєвєрная Корєя.
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24.04.2025 16:02 Відповісти
може є якась третя сторона зацікавлена в чотирьох областях і Кримові на які наполягає путлєр і трамп заради "мирної угоди" ??? Вже давно балакають про якийсь небесний єрусалим. Благодатні землі півдня, м'який клімат. І цей Віткофф представник Трампа у переговорному процесі вхожий у кремль до путлєра, жидокацап вихідець з росії, власник мережі казино у штатах. Там походу вже плани на Крим у розбудові мережі казино і туристичної світової індустрії, і Трамп у цьому явно майбутній бенефіціар. Мутно все.
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24.04.2025 16:04 Відповісти
"небесний єршалаїм" це маячня і теорія змови.
А нам потрібна реальна інфа - хто винуватий за здачу чонгару, хто щось робить а хто ні а хто саботує
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24.04.2025 16:08 Відповісти
Терактами можна на нуль поділити будь-яку розбудову мережі казино - який турист поїде туде, де постійно щось може вибухнути ?

Це розбудовувати важко, а гадити - легко, тому в цю гру і удвох можна зіграти. Якщо там відкриють туризм, то ніякі російські спецслужби 100% безпеку не забезпечать. Бо масовий потік туристів або є, або там шмон на в'їзді і тоді масового потоку немає. Так що якщо США і рф + КНР на трьох у України то відберуть, то при певному бажанні можна ті "інвестиції" знецінити і постійно тримати знеціненими.

Питання бажання України не дати їм отримати дивіденди із вкраденого.

До речі зерна з окупованих територій це теж стосується - треба палити поля.
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24.04.2025 16:11 Відповісти
Трамп скотиняка ублюдочна.
Америка при ньому навіть перестала моніторити руйнування і військові злочини.
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24.04.2025 16:06 Відповісти
Однак, якщо вона погодиться, "ми зможемо побудувати справедливий і тривалий мир, мир, який дозволить нам досягти територіальних поступок й твердих гарантій безпеки". Джерело: https://censor.net/ua/n3548599

Яких ще в чорта ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОСТУПОК ???
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24.04.2025 16:07 Відповісти
Це все маячня трумпа/венса
Вони кажуть "обидві сторони мають поступитися територіями"© але хіба Україна претендує на Курськ чи Кубань???
Ні! Вони хочуть забалакати той факт що наші території підступно і незаконно захоплені і їх хосуть списати
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24.04.2025 16:10 Відповісти
Ну щодо Криму, то про його повернення можна було забути ще десять років тому. Якщо відразу заходів не вжито, то пізно пити боржомі.
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24.04.2025 16:11 Відповісти
Це так.
Але кримська і донецька вата мають заплати гірко! Це через них почалася війна, через них моксєлі отримали впевненість в "пабєдє"
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24.04.2025 16:34 Відповісти
тож Зе вже давно дав згоду на припинення вогню без жодних умов. так як і говорив Рудий. в Джидді на переговорах погодили. Якщо рашка припиняє вогонь, то Україна теж припиняє вогонь. без ніяких умов. далі за словами Рубіо, м'яч вже був на стороні кацапів. і замість того, щоб теж сказати, ми припиняємо вогонь, а потім сідаємо і говоримо, як це просив Рудий, то кацапи обісцяли того посланця Вітька в мацкві і викотили купу умов після виконання яких вони готові припинити вогонь. і тепер Рудий, щоб куєсосити кацапів за те, що вони не припиняють вогонь, несе якусь дичину про визнання Криму за кацами. їпанутись..
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24.04.2025 16:11 Відповісти
"ми зможемо побудувати справедливий і тривалий мир, мир, який дозволить нам досягти територіальних поступок й твердих гарантій безпеки" - ні слова про відповідальність за геноцид українців. Це все, що потрібно знати про Макрона.

Непокаране зло завжди повертається.
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24.04.2025 16:15 Відповісти
"Ми не можемо очікувати, що президент Зеленський погодиться на умови припинення вогню, поки його столицю бомбардують...."

Цікава думка. Виходить , що Київ то не столиця України , а столиця Зеленського ... прям як у Людовика 14 - "Держава - то я ".

І ще. У Макрона так виходить, що стікаюча кров'ю Україна с мільйонами людей знаходиться в заручниках у громадянина Зеленського , колишнього Президента ( до 21 травня 2024 року ... хто незгідний - читайте уважно статтю 5 та розділ 5 згвалтованої Конституції України ), а нині Військового Диктатора та Узурпатора Влади.
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24.04.2025 16:22 Відповісти
Статтю 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" при цьому згадувати не хочемо ?
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24.04.2025 16:34 Відповісти
Не дуркуй! Конституція України стоїть вище всїх інших законів України. Якщо вимоги Закону України "Про правовий режим воєнного стану" протирічать вимогам Конституції , то діють статті Конституції.
Хоча ... можливо пан теж , як і Зеленскій, вчився на юриста в Кривому Розі .
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24.04.2025 17:24 Відповісти
А де цей закон протирічить Конституції ? Він її доповнює.
"Конституція України Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Конституція України Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті."
Тобто для обрання нового президента після закінчення 5-річного терміну минулого потрібно провести вибори. Але через те що ВР проголосувала за військовий стан-вибори під час нього проводити заборонено. Тобто діючий президент має виконувати свої повноваження, поки не буде обрано нового і той не вступить на свій пост, або поки не станеться одного з 4-х пунктів Статті 108 Конституції.
Тож - "Не дуркуй! Хоча ... можливо пан теж , як і Зеленскій, вчився на юриста в Кривому Розі ."
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24.04.2025 17:48 Відповісти
Стіп!!! ⛔🛑!!!
Це цілком російськи наратив!!!
Не було ніякої Уго-славіі!! Була війна Сербії проти незалежної Хорватії і проти Боснії і проти Чорногорії і проти етнічних албанців!!
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24.04.2025 16:37 Відповісти
зате тепер європейці розповідають, що з 45 року границі в європі не змінювалися і крим не має стати прецедентом. Югославію мабуть за європу не вважають. Арменія (типу "в європі") теж намагалась віттяпати карабах, але це не заважає співпраці з євросоюзом.
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24.04.2025 18:07 Відповісти
А стулити пе-дака трампу слабо,пане Макрон? Ну просто заявити йому, що той грає у свої карти на стороні москви і буде відповідати за це на лаві у Гаазі разом з пуйлом.
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24.04.2025 18:05 Відповісти
 
 