Не можна очікувати згоди Зеленського на умови припинення вогню з РФ, поки Київ бомблять, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на російський масований обстріл Києва 24 квітня та закликав США спрямувати гнів на кремлівського диктатора.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо очікувати, що президент Зеленський погодиться на умови припинення вогню, поки його столицю бомбардують. Гнів США має бути спрямований на одну людину –– Путіна", - наголосив Макрон.

"Єдине, що нам потрібно, щоб Путін перестав брехати", - сказав він, пояснивши, що російський диктатор на переговорах зі США каже, що хоче миру, але "продовжує бомбити Україну".

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Макрон сказав, що якщо Росія відкидає припинення вогню, вона повинна зіткнутися з наслідками.

Однак, якщо вона погодиться, "ми зможемо побудувати справедливий і тривалий мир, мир, який дозволить нам досягти територіальних поступок й твердих гарантій безпеки".

Французький лідер також привітав зусилля американської дипломатії, але зауважив, що Росія є "єдиним агресором" у війні проти України після того, як президент США Дональд Трамп накинувся на Зеленського через його відмову віддати Крим Росії.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.