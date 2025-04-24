Не можна очікувати згоди Зеленського на умови припинення вогню з РФ, поки Київ бомблять, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на російський масований обстріл Києва 24 квітня та закликав США спрямувати гнів на кремлівського диктатора.
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо очікувати, що президент Зеленський погодиться на умови припинення вогню, поки його столицю бомбардують. Гнів США має бути спрямований на одну людину –– Путіна", - наголосив Макрон.
"Єдине, що нам потрібно, щоб Путін перестав брехати", - сказав він, пояснивши, що російський диктатор на переговорах зі США каже, що хоче миру, але "продовжує бомбити Україну".
Макрон сказав, що якщо Росія відкидає припинення вогню, вона повинна зіткнутися з наслідками.
Однак, якщо вона погодиться, "ми зможемо побудувати справедливий і тривалий мир, мир, який дозволить нам досягти територіальних поступок й твердих гарантій безпеки".
Французький лідер також привітав зусилля американської дипломатії, але зауважив, що Росія є "єдиним агресором" у війні проти України після того, як президент США Дональд Трамп накинувся на Зеленського через його відмову віддати Крим Росії.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.
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А нам потрібна реальна інфа - хто винуватий за здачу чонгару, хто щось робить а хто ні а хто саботує
Це розбудовувати важко, а гадити - легко, тому в цю гру і удвох можна зіграти. Якщо там відкриють туризм, то ніякі російські спецслужби 100% безпеку не забезпечать. Бо масовий потік туристів або є, або там шмон на в'їзді і тоді масового потоку немає. Так що якщо США і рф + КНР на трьох у України то відберуть, то при певному бажанні можна ті "інвестиції" знецінити і постійно тримати знеціненими.
Питання бажання України не дати їм отримати дивіденди із вкраденого.
До речі зерна з окупованих територій це теж стосується - треба палити поля.
Америка при ньому навіть перестала моніторити руйнування і військові злочини.
Яких ще в чорта ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОСТУПОК ???
Вони кажуть "обидві сторони мають поступитися територіями"© але хіба Україна претендує на Курськ чи Кубань???
Ні! Вони хочуть забалакати той факт що наші території підступно і незаконно захоплені і їх хосуть списати
Але кримська і донецька вата мають заплати гірко! Це через них почалася війна, через них моксєлі отримали впевненість в "пабєдє"
Непокаране зло завжди повертається.
Цікава думка. Виходить , що Київ то не столиця України , а столиця Зеленського ... прям як у Людовика 14 - "Держава - то я ".
І ще. У Макрона так виходить, що стікаюча кров'ю Україна с мільйонами людей знаходиться в заручниках у громадянина Зеленського , колишнього Президента ( до 21 травня 2024 року ... хто незгідний - читайте уважно статтю 5 та розділ 5 згвалтованої Конституції України ), а нині Військового Диктатора та Узурпатора Влади.
Хоча ... можливо пан теж , як і Зеленскій, вчився на юриста в Кривому Розі .
"Конституція України Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Конституція України Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті."
Тобто для обрання нового президента після закінчення 5-річного терміну минулого потрібно провести вибори. Але через те що ВР проголосувала за військовий стан-вибори під час нього проводити заборонено. Тобто діючий президент має виконувати свої повноваження, поки не буде обрано нового і той не вступить на свій пост, або поки не станеться одного з 4-х пунктів Статті 108 Конституції.
Тож - "Не дуркуй! Хоча ... можливо пан теж , як і Зеленскій, вчився на юриста в Кривому Розі ."
Це цілком російськи наратив!!!
Не було ніякої Уго-славіі!! Була війна Сербії проти незалежної Хорватії і проти Боснії і проти Чорногорії і проти етнічних албанців!!