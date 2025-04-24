Нельзя ожидать согласия Зеленского на условия прекращения огня с РФ, пока Киев бомбят, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на российский массированный обстрел Киева 24 апреля и призвал США направить гнев на кремлевского диктатора.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не можем ожидать, что президент Зеленский согласится на условия прекращения огня, пока его столицу бомбардируют. Гнев США должен быть направлен на одного человека - Путина", - подчеркнул Макрон.

"Единственное, что нам нужно, чтобы Путин перестал врать", - сказал он, объяснив, что российский диктатор на переговорах с США говорит, что хочет мира, но "продолжает бомбить Украину".

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Макрон сказал, что если Россия отвергает прекращение огня, она должна столкнуться с последствиями.

Однако, если она согласится, "мы сможем построить справедливый и длительный мир, мир, который позволит нам достичь территориальных уступок и твердых гарантий безопасности".

Французский лидер также приветствовал усилия американской дипломатии, но отметил, что Россия является "единственным агрессором" в войне против Украины после того, как президент США Дональд Трамп набросился на Зеленского из-за его отказа отдать Крым России.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.