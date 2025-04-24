Нельзя ожидать согласия Зеленского на условия прекращения огня с РФ, пока Киев бомбят, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на российский массированный обстрел Киева 24 апреля и призвал США направить гнев на кремлевского диктатора.
Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не можем ожидать, что президент Зеленский согласится на условия прекращения огня, пока его столицу бомбардируют. Гнев США должен быть направлен на одного человека - Путина", - подчеркнул Макрон.
"Единственное, что нам нужно, чтобы Путин перестал врать", - сказал он, объяснив, что российский диктатор на переговорах с США говорит, что хочет мира, но "продолжает бомбить Украину".
Макрон сказал, что если Россия отвергает прекращение огня, она должна столкнуться с последствиями.
Однако, если она согласится, "мы сможем построить справедливый и длительный мир, мир, который позволит нам достичь территориальных уступок и твердых гарантий безопасности".
Французский лидер также приветствовал усилия американской дипломатии, но отметил, что Россия является "единственным агрессором" в войне против Украины после того, как президент США Дональд Трамп набросился на Зеленского из-за его отказа отдать Крым России.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.
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А нам потрібна реальна інфа - хто винуватий за здачу чонгару, хто щось робить а хто ні а хто саботує
Це розбудовувати важко, а гадити - легко, тому в цю гру і удвох можна зіграти. Якщо там відкриють туризм, то ніякі російські спецслужби 100% безпеку не забезпечать. Бо масовий потік туристів або є, або там шмон на в'їзді і тоді масового потоку немає. Так що якщо США і рф + КНР на трьох у України то відберуть, то при певному бажанні можна ті "інвестиції" знецінити і постійно тримати знеціненими.
Питання бажання України не дати їм отримати дивіденди із вкраденого.
До речі зерна з окупованих територій це теж стосується - треба палити поля.
Америка при ньому навіть перестала моніторити руйнування і військові злочини.
Яких ще в чорта ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОСТУПОК ???
Вони кажуть "обидві сторони мають поступитися територіями"© але хіба Україна претендує на Курськ чи Кубань???
Ні! Вони хочуть забалакати той факт що наші території підступно і незаконно захоплені і їх хосуть списати
Але кримська і донецька вата мають заплати гірко! Це через них почалася війна, через них моксєлі отримали впевненість в "пабєдє"
Непокаране зло завжди повертається.
Цікава думка. Виходить , що Київ то не столиця України , а столиця Зеленського ... прям як у Людовика 14 - "Держава - то я ".
І ще. У Макрона так виходить, що стікаюча кров'ю Україна с мільйонами людей знаходиться в заручниках у громадянина Зеленського , колишнього Президента ( до 21 травня 2024 року ... хто незгідний - читайте уважно статтю 5 та розділ 5 згвалтованої Конституції України ), а нині Військового Диктатора та Узурпатора Влади.
Хоча ... можливо пан теж , як і Зеленскій, вчився на юриста в Кривому Розі .
"Конституція України Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Конституція України Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті."
Тобто для обрання нового президента після закінчення 5-річного терміну минулого потрібно провести вибори. Але через те що ВР проголосувала за військовий стан-вибори під час нього проводити заборонено. Тобто діючий президент має виконувати свої повноваження, поки не буде обрано нового і той не вступить на свій пост, або поки не станеться одного з 4-х пунктів Статті 108 Конституції.
Тож - "Не дуркуй! Хоча ... можливо пан теж , як і Зеленскій, вчився на юриста в Кривому Розі ."
Це цілком російськи наратив!!!
Не було ніякої Уго-славіі!! Була війна Сербії проти незалежної Хорватії і проти Боснії і проти Чорногорії і проти етнічних албанців!!