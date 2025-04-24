Школьники под домом на Святошино ждут новости о друге, который с ночи не выходит на связь. ФОТОрепортаж
Под домом в Святошинском районе Киева, куда ночью нанесли ракетные удары оккупанты, школьники ожидают новостей о своем друге-подростке, связь с которым прекратилась ночью.
Об этом в фейсбуке рассказала журналистка Дарья Коломиец, передает Цензор.НЕТ.
"Десятки школьников - под домом на Святошино. Их друг - подросток, с ночи не выходит на связь. Здесь его девушка... Они ждут. Иногда плачут, иногда срываются и бегут вокруг длинной красно-белой ленты, потому что слышат, что из-под завалов достали человека. Первый раз - погибший. Полиция просит фото - не он, слава Богу (хотя какое слава Богу). Второй раз достали живым - тоже не он. Дети сидят здесь до сих пор", - написала она.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.
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