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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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Школьники под домом на Святошино ждут новости о друге, который с ночи не выходит на связь. ФОТОрепортаж

Под домом в Святошинском районе Киева, куда ночью нанесли ракетные удары оккупанты, школьники ожидают новостей о своем друге-подростке, связь с которым прекратилась ночью.

Об этом в фейсбуке рассказала журналистка Дарья Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки школьников - под домом на Святошино. Их друг - подросток, с ночи не выходит на связь. Здесь его девушка... Они ждут. Иногда плачут, иногда срываются и бегут вокруг длинной красно-белой ленты, потому что слышат, что из-под завалов достали человека. Первый раз - погибший. Полиция просит фото - не он, слава Богу (хотя какое слава Богу). Второй раз достали живым - тоже не он. Дети сидят здесь до сих пор", - написала она.

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Ракетная атака на Святошино в Киеве
Ракетная атака на Святошино в Киеве
Ракетная атака на Святошино в Киеве

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.

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Автор: 

Киев (25542) Воздушные атаки на Киев (698)


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24.04.2025 15:17 Ответить
Де наші ракети, зелена падаль?
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24.04.2025 15:29 Ответить
Ты это спроси у мразей "порох" "янык" "кучма"?????
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24.04.2025 16:35 Ответить
ты дебил, твоё зейло у власти шесть лет
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24.04.2025 17:09 Ответить
путін яке ти чмо
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24.04.2025 15:40 Ответить
« Если мы прекратим стрелять - нас будут убивать»-/военкор Е.Подобная/
Коли буде відповідь по Москві?
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24.04.2025 15:46 Ответить
Трумп = *****
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24.04.2025 16:04 Ответить
Коли вже убють найкривавішого терориста путіна ?це злочинець вся його кліка і родина не мають права існувати,смерть рашиським варварам.
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24.04.2025 16:06 Ответить
 
 