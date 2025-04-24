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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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Школярі під будинком на Святошині чекають на новини про друга, який з ночі не виходить на зв’язок. ФОТОрепортаж

Під будинком у Святошинському районі Києва, куди вночі завдали ракетних ударів окупанти, школярі очікують на новини про свого друга-підлітка, звʼязок з яким припинився вночі.

Про це у фейсбуці розповіла журналістка Дарина Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки школярів під будинком на Святошино. Їх друг - підліток, з ночі не виходить на звʼязок. Тут його дівчина… Вони чекають. Часом плачуть, часом зриваються і біжать навколо довжелезної червоно-білої стрічки, бо чують, що з-під завалів дістали людину. Перший раз - загиблий. Поліція просить фото - не він, слава Богу (хоча яке слава Богу). Другий раз дістали живим - теж не він. Діти сидять тут досі", - написала вона.

Також читайте: Масований удар по Києву: під завалами, ймовірно, залишаються до 10 людей, - Клименко

Ракетна атака на Святошино в Києві
Ракетна атака на Святошино в Києві
Ракетна атака на Святошино в Києві

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.

Також читайте: 25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби

Автор: 

Київ (19502) Повітряні атаки на Київ (777)


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Топ коментарі
+20
Де наші ракети, зелена падаль?
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24.04.2025 15:29
+8
😢😢😢😢
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24.04.2025 15:17
+5
ты дебил, твоё зейло у власти шесть лет
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24.04.2025 17:09
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😢😢😢😢
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24.04.2025 15:17 Відповісти
Де наші ракети, зелена падаль?
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24.04.2025 15:29 Відповісти
Ты это спроси у мразей "порох" "янык" "кучма"?????
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24.04.2025 16:35 Відповісти
ты дебил, твоё зейло у власти шесть лет
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24.04.2025 17:09 Відповісти
Это ты дебил 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.04.2025 18:12 Відповісти
путін яке ти чмо
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24.04.2025 15:40 Відповісти
« Если мы прекратим стрелять - нас будут убивать»-/военкор Е.Подобная/
Коли буде відповідь по Москві?
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24.04.2025 15:46 Відповісти
Трумп = *****
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24.04.2025 16:04 Відповісти
Коли вже убють найкривавішого терориста путіна ?це злочинець вся його кліка і родина не мають права існувати,смерть рашиським варварам.
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24.04.2025 16:06 Відповісти
 
 