Школярі під будинком на Святошині чекають на новини про друга, який з ночі не виходить на зв’язок. ФОТОрепортаж

Під будинком у Святошинському районі Києва, куди вночі завдали ракетних ударів окупанти, школярі очікують на новини про свого друга-підлітка, звʼязок з яким припинився вночі.

Про це у фейсбуці розповіла журналістка Дарина Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки школярів під будинком на Святошино. Їх друг - підліток, з ночі не виходить на звʼязок. Тут його дівчина… Вони чекають. Часом плачуть, часом зриваються і біжать навколо довжелезної червоно-білої стрічки, бо чують, що з-під завалів дістали людину. Перший раз - загиблий. Поліція просить фото - не він, слава Богу (хоча яке слава Богу). Другий раз дістали живим - теж не він. Діти сидять тут досі", - написала вона.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.

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