МЗС Польщі після ракетного удару РФ по Києву: Потрібно ще більше посилити допомогу Україні

У відповідь на чергову масовану атаку Росії на Київ у Міністерстві закордонних справ Польщі закликали до подальшого зміцнення підтримки України.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цей удар - ще одне підтвердження справжніх намірів Кремля та того, що Володимир Путін не прагне завершення війни.

"У такі моменти з Польщі завжди звучать слова підтримки. Але насамперед потрібно ще більше посилити допомогу Україні", - підкреслив Вронський.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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