Каллас про масований удар РФ по Україні: Це не прагнення до миру – це знущання з нього
Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас прокоментувала російську смертоносну комбіновану атаку на Київ у четвер, 24 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Х.
"Росія заявляє про прагнення до миру, але завдає смертельного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру - це знущання з нього. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними", - наголосила висока представниця ЄС.
Масований комбінований обстріл 24 квітня
У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.
У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.
Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.
На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.
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А ви нічого не можете з цим зробити.
Як там у того англійського, казали, фрустрація. Через те, що яєць немає.