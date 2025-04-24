ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України, - Валтонен

Організація з безпеки та співробітництва в Європі скликає спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі атаки РФ на цивільне населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - йдеться в дописі.

Валтонен наголосила, що необхідно забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.