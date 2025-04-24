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Новини Масований ракетний обстріл
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ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України, - Валтонен

Валтонен про ракетний обстріл

Організація з безпеки та співробітництва в Європі скликає спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі атаки РФ на цивільне населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - йдеться в дописі.

Валтонен наголосила, що необхідно забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Автор: 

ОБСЄ (3504) Фінляндія (1305)


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Топ коментарі
+7
цікаво, який практичний результат має бути від цього зібрання. Чи це так, щоб каву одній не пити?
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24.04.2025 12:38
+3
Вилізло, стурбоване наше, ідіть на куй.
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24.04.2025 12:29
+3
поговорили...пішли в кафетерій...виразили озабочєнность...всьо...робота закінчилась
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24.04.2025 12:33
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24.04.2025 12:27 Відповісти
Вилізло, стурбоване наше, ідіть на куй.
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24.04.2025 12:29 Відповісти
поговорили...пішли в кафетерій...виразили озабочєнность...всьо...робота закінчилась
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24.04.2025 12:33 Відповісти
очередной повод собраться и весело провести время,а главное бестолково,в 2014 стало понятна бесполезность подобной организации
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24.04.2025 12:34 Відповісти
цікаво, який практичний результат має бути від цього зібрання. Чи це так, щоб каву одній не пити?
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24.04.2025 12:38 Відповісти
Може ОБСЄ це організація яка нічого не вирішує але нам зараз потрібно щоб чим більше будь яких міжнародних організацій фіксували що росія і є агресор який обстрілює мирні об'єкти, може тоді тампони зрозуміє що не УКРАЇНА не хоче миру а московські під.ри.
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24.04.2025 13:00 Відповісти
Трамп і зараз все чудово розуміє.
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24.04.2025 14:03 Відповісти
ОБСЄ це ті, що засідали по кабакам у "ДНР та ЛНР"? Знову повилазили? Зголодніли,обтрепалися.
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24.04.2025 13:02 Відповісти
Скільки це буде коштувати, дармоїди озабочені.
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24.04.2025 13:20 Відповісти
Попросинались імпотенти, потрібно ж робити вигляд "бурной деятельності" , бо грошей не дадуть.
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24.04.2025 13:38 Відповісти
зауважу що не Україна збирає....чму пох на челядь, погнав в африку, а потім в італію рване папу хоронити. втомилося бідося гундоси записувати
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24.04.2025 13:53 Відповісти
 
 