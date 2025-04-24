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Новости Массированный ракетный обстрел
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ОБСЕ созывает специальный постоянный совет из-за атак России на гражданское население Украины, - Валтонен

Валтонен о ракетном обстреле

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе созывает специальный постоянный совет в ответ на продолжающиеся атаки РФ на гражданское население Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Россия продолжает нацеливаться на гражданское население, не проявляя настоящей заинтересованности в достижении мира. Сегодня мы собираем специальный постоянный совет в ответ на продолжающиеся нападения на населенные пункты в Украине", - говорится в заметке.

Валтонен подчеркнула, что необходимо обеспечить ответственность России для достижения справедливого и прочного мира.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

Автор: 

ОБСЕ (4877) Финляндия (963)


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Топ комментарии
+7
цікаво, який практичний результат має бути від цього зібрання. Чи це так, щоб каву одній не пити?
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24.04.2025 12:38
+3
Вилізло, стурбоване наше, ідіть на куй.
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24.04.2025 12:29
+3
поговорили...пішли в кафетерій...виразили озабочєнность...всьо...робота закінчилась
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24.04.2025 12:33
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24.04.2025 12:27 Ответить
Вилізло, стурбоване наше, ідіть на куй.
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24.04.2025 12:29 Ответить
поговорили...пішли в кафетерій...виразили озабочєнность...всьо...робота закінчилась
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24.04.2025 12:33 Ответить
очередной повод собраться и весело провести время,а главное бестолково,в 2014 стало понятна бесполезность подобной организации
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24.04.2025 12:34 Ответить
цікаво, який практичний результат має бути від цього зібрання. Чи це так, щоб каву одній не пити?
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24.04.2025 12:38 Ответить
Може ОБСЄ це організація яка нічого не вирішує але нам зараз потрібно щоб чим більше будь яких міжнародних організацій фіксували що росія і є агресор який обстрілює мирні об'єкти, може тоді тампони зрозуміє що не УКРАЇНА не хоче миру а московські під.ри.
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24.04.2025 13:00 Ответить
Трамп і зараз все чудово розуміє.
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24.04.2025 14:03 Ответить
ОБСЄ це ті, що засідали по кабакам у "ДНР та ЛНР"? Знову повилазили? Зголодніли,обтрепалися.
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24.04.2025 13:02 Ответить
Скільки це буде коштувати, дармоїди озабочені.
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24.04.2025 13:20 Ответить
Попросинались імпотенти, потрібно ж робити вигляд "бурной деятельності" , бо грошей не дадуть.
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24.04.2025 13:38 Ответить
зауважу що не Україна збирає....чму пох на челядь, погнав в африку, а потім в італію рване папу хоронити. втомилося бідося гундоси записувати
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24.04.2025 13:53 Ответить
 
 