ОБСЕ созывает специальный постоянный совет из-за атак России на гражданское население Украины, - Валтонен

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе созывает специальный постоянный совет в ответ на продолжающиеся атаки РФ на гражданское население Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Россия продолжает нацеливаться на гражданское население, не проявляя настоящей заинтересованности в достижении мира. Сегодня мы собираем специальный постоянный совет в ответ на продолжающиеся нападения на населенные пункты в Украине", - говорится в заметке.

Валтонен подчеркнула, что необходимо обеспечить ответственность России для достижения справедливого и прочного мира.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.