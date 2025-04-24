Матернова про обстріл Києва: Це смертельна лотерея Росії, з якою Україна живе щодня

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що під час ракетного обстрілу Києва ввечері напередодні було пошкоджено житло одного зі співробітників посольства.

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері російська ракета зруйнувала цілий житловий квартал у Києві. 9 загиблих, включаючи дітей. Люди все ще перебувають під завалами. Оселю одного з моїх співробітників зачепило вибуховою хвилею, але, на щастя, постраждалих немає. Це смертельна лотерея Росії, з якою Україна живе щодня", - зазначила Матернова.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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