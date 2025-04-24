Матернова об обстреле Киева: Это смертельная лотерея России, с которой Украина живет каждый день
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что во время ракетного обстрела Киева вечером накануне было повреждено жилье одного из сотрудников посольства.
Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером российская ракета разрушила целый жилой квартал в Киеве. 9 погибших, включая детей. Люди все еще находятся под завалами. Дом одного из моих сотрудников задело взрывной волной, но, к счастью, пострадавших нет. Это смертельная лотерея России, с которой Украина живет каждый день", - отметила Матернова.
Массированный комбинированный обстрел 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.
В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.
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