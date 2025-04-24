Путин не хочет мира, нужно послать поддержку Украине, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированный обстрел в ночь на 24 апреля 2025 года, отметил важность усиления военной поддержки Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Если Россия хочет мира, ей нужно лишь прекратить нападение на Украину. Но Путин делает все наоборот. Этой ночью снова по Киеву. Украинцы платят самую высокую цену", - подчеркнул он.

"Чтобы остановить этого агрессора в Европе, нужна большая поддержка Украины и военное сдерживание", - добавил министр.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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