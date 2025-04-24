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Новости Массированный ракетный обстрел
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Путин не хочет мира, нужно послать поддержку Украине, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

В Нидерландах прокомментировали массированный обстрел Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированный обстрел в ночь на 24 апреля 2025 года, отметил важность усиления военной поддержки Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Если Россия хочет мира, ей нужно лишь прекратить нападение на Украину. Но Путин делает все наоборот. Этой ночью снова по Киеву. Украинцы платят самую высокую цену", - подчеркнул он.

"Чтобы остановить этого агрессора в Европе, нужна большая поддержка Украины и военное сдерживание", - добавил министр.

В Нидерландах прокомментировали массированный обстрел Украины

Читайте: Липавский о массированном обстреле РФ: Демократический мир должен усилить поддержку Украины

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

Также читайте: Фиала о ночной ракетной атаке: Путин никогда не заботился о мире

Автор: 

Нидерланды (1584) обстрел (27202)


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Топ комментарии
+6
У мене навіть далеко невичерпний список посилювачів є

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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24.04.2025 12:59
+6
Європа знову збереться, збереться разом, збереться у коло єдності, щоб об'єднатися в союз об'єднаних сил європейської спільноти єднання - і як завжди, рішуче, безкомпромісно, суворо, грізно, з надзвичайною обережністю і максимальною обережністю висловить глибоку стурбованість, заклопотаність і глибоке занепокоєння. А потім рішуче розпочне новий етап багаторівневих, поетапних, багатосторонніх консультацій щодо перспективи можливого потенційного розгляду подальших дій у випадку подальших дій росії.
Коаліція охочих, бажаючих і готових знову сформується, укріпиться і згуртується, щоб потужно, сильно і потужно вдарити по кремлю - нотами протесту, занепокоєння і дипломатичних зусиль.
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24.04.2025 13:21
+5
Звідки вони всі лізуть з цими потужними заявами?
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24.04.2025 12:49
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звідки вони всі лізуть з цими потужними заявами?
показать весь комментарий
24.04.2025 12:49 Ответить
У мене навіть далеко невичерпний список посилювачів є

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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24.04.2025 12:59 Ответить
Тре дописати, мовляв, и никаких партнерских сношений из ссученными Штатами.
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24.04.2025 13:19 Ответить
Почекай. От скоро в такій кількості почнуть лунати заяви про необхідність йти на поступки ***** з юридичним визнанням захопленого... От тоді тобі полегшає...
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24.04.2025 14:45 Ответить
Від будь-яких їх заяв мені ні холодно, ні жарко.
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24.04.2025 15:25 Ответить
Воно помітно
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24.04.2025 17:09 Ответить
В черговий раз повилазять, по3,14здять і на цьому все закінчиться. А ***** і далі буде знищувати людей та міста... Світ зійшов з розуму...
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24.04.2025 13:01 Ответить
Ну да, тре так i сказати демку-трампу, шо ти - мудозвон, твiй договiр про мир хоч i пiдпише хутин-пуйло, с отдачей ему 4-х областей, дык, он тот договор со временем, как поднаберется сил благодаря Трампу-идиоту, вправе аннулировать , прикопавшись, шо главзеб - не легитимный со своей подписью.
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24.04.2025 13:07 Ответить
До речi, для главзеба - це единий козир-поплавок, котрим можна побити лопуха-трампа, щоби не пiдписувати той трампiвський "мирний" договорняк. Як бачите, шановне панство, не все так однозначно с пророссийско-трамповскими потугами.
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24.04.2025 13:16 Ответить
Європа знову збереться, збереться разом, збереться у коло єдності, щоб об'єднатися в союз об'єднаних сил європейської спільноти єднання - і як завжди, рішуче, безкомпромісно, суворо, грізно, з надзвичайною обережністю і максимальною обережністю висловить глибоку стурбованість, заклопотаність і глибоке занепокоєння. А потім рішуче розпочне новий етап багаторівневих, поетапних, багатосторонніх консультацій щодо перспективи можливого потенційного розгляду подальших дій у випадку подальших дій росії.
Коаліція охочих, бажаючих і готових знову сформується, укріпиться і згуртується, щоб потужно, сильно і потужно вдарити по кремлю - нотами протесту, занепокоєння і дипломатичних зусиль.
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24.04.2025 13:21 Ответить
О, типова заява після чергового обстрілу, таких вже було десь п'ятдесят тільки за 2025 рік, посилень підтримки при цьому було нуль.
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24.04.2025 13:30 Ответить
 
 