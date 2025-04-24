Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи масований обстріл в ніч на 24 квітня 2025 року, наголосив на важливості посилення військової підтримки України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія хоче миру, їй потрібно лише припинити напад на Україну. Але Путін робить все навпаки. Цієї ночі знову по Києву. Українці платять найвищу ціну", - наголосив він.

"Щоб зупинити цього агресора в Європі, потрібна більша підтримка України та військове стримування", - додав міністр.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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