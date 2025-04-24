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Новини Масований ракетний обстріл
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Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

У Нідерландах прокоментували масований обстріл України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи масований обстріл в ніч на 24 квітня 2025 року, наголосив на важливості посилення військової підтримки України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія хоче миру, їй потрібно лише припинити напад на Україну. Але Путін робить все навпаки. Цієї ночі знову по Києву. Українці платять найвищу ціну", - наголосив він.

"Щоб зупинити цього агресора в Європі, потрібна більша підтримка України та військове стримування", - додав міністр.

У Нідерландах прокоментували масований обстріл України

Читайте: Ліпавський про масований обстріл РФ: Демократичний світ має посилити підтримку України

Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Також читайте: Фіала про нічну ракетну атаку: Путін ніколи не дбав про мир

Автор: 

Нідерланди (1568) обстріл (28523)


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Топ коментарі
+6
У мене навіть далеко невичерпний список посилювачів є

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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24.04.2025 12:59
+6
Європа знову збереться, збереться разом, збереться у коло єдності, щоб об'єднатися в союз об'єднаних сил європейської спільноти єднання - і як завжди, рішуче, безкомпромісно, суворо, грізно, з надзвичайною обережністю і максимальною обережністю висловить глибоку стурбованість, заклопотаність і глибоке занепокоєння. А потім рішуче розпочне новий етап багаторівневих, поетапних, багатосторонніх консультацій щодо перспективи можливого потенційного розгляду подальших дій у випадку подальших дій росії.
Коаліція охочих, бажаючих і готових знову сформується, укріпиться і згуртується, щоб потужно, сильно і потужно вдарити по кремлю - нотами протесту, занепокоєння і дипломатичних зусиль.
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24.04.2025 13:21
+5
Звідки вони всі лізуть з цими потужними заявами?
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24.04.2025 12:49
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Правила форума Рада форумчан
Звідки вони всі лізуть з цими потужними заявами?
показати весь коментар
24.04.2025 12:49 Відповісти
У мене навіть далеко невичерпний список посилювачів є

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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24.04.2025 12:59 Відповісти
Тре дописати, мовляв, и никаких партнерских сношений из ссученными Штатами.
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24.04.2025 13:19 Відповісти
Почекай. От скоро в такій кількості почнуть лунати заяви про необхідність йти на поступки ***** з юридичним визнанням захопленого... От тоді тобі полегшає...
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24.04.2025 14:45 Відповісти
Від будь-яких їх заяв мені ні холодно, ні жарко.
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24.04.2025 15:25 Відповісти
Воно помітно
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24.04.2025 17:09 Відповісти
В черговий раз повилазять, по3,14здять і на цьому все закінчиться. А ***** і далі буде знищувати людей та міста... Світ зійшов з розуму...
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24.04.2025 13:01 Відповісти
Ну да, тре так i сказати демку-трампу, шо ти - мудозвон, твiй договiр про мир хоч i пiдпише хутин-пуйло, с отдачей ему 4-х областей, дык, он тот договор со временем, как поднаберется сил благодаря Трампу-идиоту, вправе аннулировать , прикопавшись, шо главзеб - не легитимный со своей подписью.
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24.04.2025 13:07 Відповісти
До речi, для главзеба - це единий козир-поплавок, котрим можна побити лопуха-трампа, щоби не пiдписувати той трампiвський "мирний" договорняк. Як бачите, шановне панство, не все так однозначно с пророссийско-трамповскими потугами.
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24.04.2025 13:16 Відповісти
Європа знову збереться, збереться разом, збереться у коло єдності, щоб об'єднатися в союз об'єднаних сил європейської спільноти єднання - і як завжди, рішуче, безкомпромісно, суворо, грізно, з надзвичайною обережністю і максимальною обережністю висловить глибоку стурбованість, заклопотаність і глибоке занепокоєння. А потім рішуче розпочне новий етап багаторівневих, поетапних, багатосторонніх консультацій щодо перспективи можливого потенційного розгляду подальших дій у випадку подальших дій росії.
Коаліція охочих, бажаючих і готових знову сформується, укріпиться і згуртується, щоб потужно, сильно і потужно вдарити по кремлю - нотами протесту, занепокоєння і дипломатичних зусиль.
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24.04.2025 13:21 Відповісти
О, типова заява після чергового обстрілу, таких вже було десь п'ятдесят тільки за 2025 рік, посилень підтримки при цьому було нуль.
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24.04.2025 13:30 Відповісти
 
 