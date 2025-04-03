Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Європа повинна безперервно підтримувати Україну та активізувати свої зусилля для досягнення справедливого миру через силу.

Про це він заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн - членів ЄС у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні й далі постійно підтримувати Україну. Мир через силу, справедливий мир - безумовно, Європа також має активізуватися в цьому відношенні", - заявив Спрудс.

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Спрудс також наголосив на важливості продовження фінансової підтримки України. За його словами, Латвія вже внесла 0,25% свого ВВП для допомоги Україні та закликала інші країни зробити свій внесок, щоб продемонструвати єдність і підтримку.

Міністр зазначив, що співпраця з Україною дає вигоди обом сторонам, адже українці розробили інноваційні технології, які можуть допомогти і Європі.

Щодо трансатлантичних відносин, Спрудс підкреслив, що вони не зруйновані, а, навпаки, мають зміцнюватися щодня. "Я не думаю, що вони зруйновані. Я вважаю, що вони мають зміцнюватися щодня. Це - безперервний процес", - зазначив він.

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