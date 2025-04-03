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Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Європа повинна безперервно підтримувати Україну та активізувати свої зусилля для досягнення справедливого миру через силу.

Про це він заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн - членів ЄС у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми повинні й далі постійно підтримувати Україну. Мир через силу, справедливий мир - безумовно, Європа також має активізуватися в цьому відношенні", - заявив Спрудс.

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Спрудс також наголосив на важливості продовження фінансової підтримки України. За його словами, Латвія вже внесла 0,25% свого ВВП для допомоги Україні та закликала інші країни зробити свій внесок, щоб продемонструвати єдність і підтримку.

Міністр зазначив, що співпраця з Україною дає вигоди обом сторонам, адже українці розробили інноваційні технології, які можуть допомогти і Європі.

Щодо трансатлантичних відносин, Спрудс підкреслив, що вони не зруйновані, а, навпаки, мають зміцнюватися щодня. "Я не думаю, що вони зруйновані. Я вважаю, що вони мають зміцнюватися щодня. Це - безперервний процес", - зазначив він.

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Автор: 

Європа (1799) Латвія (1345) допомога (8328) війна в Україні (3738)


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А Латвия, наверное, по его мнению, должна постоянно болтать. Потому что чем-то помочь они едва ли могут
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03.04.2025 13:11 Відповісти
Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру

Але так, шоб не агарчіть *****!
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03.04.2025 13:12 Відповісти
Пора бы всем европейским руководителям собраться и честно сказать друг другу - Украина сегодня в первую очередь защищает нас и наши страны, а уже потом свою землю и свободу, давайте без всякого пафоса дадим ей всё то оружие, которое необходимо, чтобы она смогла с наименьшими человеческими потерями освободить свою землю.

Кто не хочет этого делать сегодня, завтра будет сам воевать с орками на своей территории, точка.
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03.04.2025 13:17 Відповісти
Так вони це давно відкрито кажуть. І саме тому допомога піпеточна, щоб війна в Україні тривала якнайдовше. Бо, якщо Україна свої землі звільнить і війна закінчиться, куйло через якийсь час оговтається, відновиться і полізе вже до них, в Європу.
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03.04.2025 13:56 Відповісти
Розмовна коаліція.
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03.04.2025 13:21 Відповісти
 
 