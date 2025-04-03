Міністр оборони Фінляндії Хяккянен: Навіть мир в Україні не зупинить загрозу від Росії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен застеріг, що навіть у разі встановлення миру в Україні Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для Європи.

Про це він заявив перед початком саміту міністрів оборони ЄС у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у найближчі три-п’ять років без належного зміцнення оборони Європа може зіткнутися з агресивними намірами РФ. Тому необхідно не лише розвивати незалежні оборонні можливості, а й продовжувати військову підтримку України.

"Найбільша помилка, яку зараз може зробити Європа, - думати, що якщо в Україні настане мир, то це означатиме своєрідний кінець агресії. Ні, ми маємо будувати незалежну оборону в довгостроковій перспективі. Зараз ми також повинні бути ще сильнішими у військовій підтримці України", - підкреслив Хяккянен.

Він також застеріг, що Росія очікує втоми від війни серед демократичних країн і сподівається, що вони припинять допомогу Києву. Міністр наголосив, що важливо проявляти витримку та продовжувати підтримку України, як це робить Фінляндія.

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