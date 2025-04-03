Міністр оборони Естонії Певкур відвідає Київ наступного понеділка: планується оголошення нової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур планує відвідати Київ у понеділок, щоб передати детальну інформацію про нову допомогу Україні.

Про це він повідомив перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я буду в Києві в понеділок і передам всю інформацію щодо того, що ми відправимо в Україну. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умєрову", - заявив Певкур.

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Як зазначається, Естонія щойно завершила програму допомоги Україні, що становила 0,25% її ВВП, і планує продовжувати підтримку на постійній основі. За словами Певкура, країна вже ухвалила рішення про постачання 10 000 одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів і 750 000 харчових комплектів.

Міністр наголосив, що Європа має збільшити військову допомогу Україні та якнайшвидше ухвалити рішення щодо постачання 2 мільйонів артилерійських снарядів, як запропонувала Єврокомісія.

"Україна повинна мати кращу позицію для переговорів, і вони мають отримати якомога більше нашої допомоги, яку ми можемо надати", - зауважив Певкур.

Щодо оборонної політики, Естонія планує збільшити витрати на оборону до 5% ВВП вже з наступного року та утримувати цей рівень упродовж наступних десятиліть. Певкур закликав європейські країни активніше діяти, а не лише говорити про підвищення боєготовності.

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