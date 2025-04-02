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Країни НАТО з початку року пообіцяли Україні надати безпекову допомогу на понад €20 млрд, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що за три місяці 2025 року країни-члени НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на безпеку для України. 

Про це він сказав у середу, 2 квітня, під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Члени НАТО продовжують підтримувати Україну. За перші три місяці цього року члени Альянсу вже пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на допомогу в галузі безпеки до 2025 року", - зазначив Рютте.

За його словами, командування у Вісбадені (Німеччина) продовжує координувати надання безпекової допомоги й тренувань для України.

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Генсек зауважив, що цього тижня виповнюється третя річниця, коли світ дізнався про трагедію в Бучі.

"Я відвідав її в липні 2022 року і поспілкувався з тисячами тих, хто вижив. Ми ніколи не забудемо це спустошення. Через три роки після звільнення Бучі Росія продовжує вести війну проти України", - наголосив Рютте.

Він також заявив, що "віддає належне" президенту США Дональду Трампу за те, що "зрушив з мертвої токи це питання".

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Посадовець повністю підтримує зусилля США щодо закінчення російської агресії проти України, а також зусилля Великої Британії, Франції та інших країн, спрямовані на подальше забезпечення тривалого миру, "коли прийде відповідний час".

"Загроза з боку Росії залишається, і Росія продовжує тісно співпрацювати з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю у спосіб, який не лише шкодить Україні, а й створює ризики для усього Альянсу і всього світу", - резюмував Рютте.

Автор: 

НАТО (6436) допомога (8328) Рютте Марк (393)


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- Ты обещал на мне жениться!
- Мало ли чего я на тебе обещал! (с)
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02.04.2025 18:50 Відповісти
нам в 1994му теж багато обіцяли..
обіцянка-цяцянка, так наче.. головне - дії.
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02.04.2025 18:50 Відповісти
Уважно вивчив меморандум шо має назву "Будапештський меморандум", там теж багато чого обіцяли. І США у тому чеслі.
Згадайте передвиборчи обіцянки Говнобородька, пардон, Зеленського, він теж багато чого обіцяв лохам.
То зараз маємо.
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02.04.2025 18:58 Відповісти
как обычно; ******* - не мешки ворочать...
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02.04.2025 19:04 Відповісти
Малувато пообіцяли. Пообіцяйте лярдів 50. Буде приємніше слухати.
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02.04.2025 19:14 Відповісти
Даже для обіцянок - МАЛО! Це просто ганьба. Вони що повірили очкарику Кулебі, що українці будуть битися лопатами?
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02.04.2025 20:25 Відповісти
Обіцянка цяцянка. Обіцяти- не значить одружуватись. Можна пообіцяти особисто Марку Рютте виплату 20 мільярдів євро. У 2122 році.
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02.04.2025 22:19 Відповісти
 
 