Країни НАТО з початку року пообіцяли Україні надати безпекову допомогу на понад €20 млрд, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що за три місяці 2025 року країни-члени НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на безпеку для України.
Про це він сказав у середу, 2 квітня, під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Члени НАТО продовжують підтримувати Україну. За перші три місяці цього року члени Альянсу вже пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на допомогу в галузі безпеки до 2025 року", - зазначив Рютте.
За його словами, командування у Вісбадені (Німеччина) продовжує координувати надання безпекової допомоги й тренувань для України.
Генсек зауважив, що цього тижня виповнюється третя річниця, коли світ дізнався про трагедію в Бучі.
"Я відвідав її в липні 2022 року і поспілкувався з тисячами тих, хто вижив. Ми ніколи не забудемо це спустошення. Через три роки після звільнення Бучі Росія продовжує вести війну проти України", - наголосив Рютте.
Він також заявив, що "віддає належне" президенту США Дональду Трампу за те, що "зрушив з мертвої токи це питання".
Посадовець повністю підтримує зусилля США щодо закінчення російської агресії проти України, а також зусилля Великої Британії, Франції та інших країн, спрямовані на подальше забезпечення тривалого миру, "коли прийде відповідний час".
"Загроза з боку Росії залишається, і Росія продовжує тісно співпрацювати з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю у спосіб, який не лише шкодить Україні, а й створює ризики для усього Альянсу і всього світу", - резюмував Рютте.
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- Мало ли чего я на тебе обещал! (с)
обіцянка-цяцянка, так наче.. головне - дії.
Згадайте передвиборчи обіцянки Говнобородька, пардон, Зеленського, він теж багато чого обіцяв лохам.
То зараз маємо.