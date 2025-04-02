Сибіга розповість союзникам НАТО про погляди на процес досягнення справедливого миру в Україні, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час засідання Ради Україна-НАТО союзники хочуть почути думку українського глави МЗС Андрія Сибіги щодо процесу досягнення справедливого миру для України.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рютте анонсував засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде 3-4 квітня у штаб-квартирі організації.

"Коли ми завтра ввечері зустрінемося в форматі Ради Україна-НАТО, ми почуємо міністра Андрія Сибіги: він поінформує нас про поточну ситуацію в Україні, а також про свої погляди на процес досягнення справедливого та тривалого миру", - додав генсек Альянсу.

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Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.