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Сибіга розповість союзникам НАТО про погляди на процес досягнення справедливого миру в Україні, - Рютте

Рютте анонсував зустріч глав МЗС країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час засідання Ради Україна-НАТО союзники хочуть почути думку українського глави МЗС Андрія Сибіги щодо процесу досягнення справедливого миру для України.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Рютте анонсував засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде 3-4 квітня у штаб-квартирі організації.

"Коли ми завтра ввечері зустрінемося в форматі Ради Україна-НАТО, ми почуємо міністра Андрія Сибіги: він поінформує нас про поточну ситуацію в Україні, а також про свої погляди на процес досягнення справедливого та тривалого миру", - додав генсек Альянсу.

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Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Автор: 

НАТО (6436) Рютте Марк (393) Сибіга Андрій (393)


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Топ коментарі
+3
Сибіга розповість союзникам НАТО про погляди на процес досягнення справедливого миру в Україні

Сибіго!
Шо ти хотів сказати, мудрагель?
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02.04.2025 18:27
+3
Сибіга на всі руки майстер - школа ОПи...
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02.04.2025 18:27
+1
Да скільки можно вже лити пусте в порожне. Погляди,саміти,ініциативи. Вже три роки війни, а ви все погляди,оцінки та наміри очікуєте.
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02.04.2025 18:44
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По перше, послати рижого нафіг, по друге пристрелити пуйла.
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02.04.2025 18:23 Відповісти
Сполучені Штати запровадили санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, через яку хусити в Ємені закуповували зброю, військові технології та зерно, вкрадене в України.
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02.04.2025 18:27 Відповісти
Сибіга розповість союзникам НАТО про погляди на процес досягнення справедливого миру в Україні

Сибіго!
Шо ти хотів сказати, мудрагель?
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02.04.2025 18:27 Відповісти
Сибіга на всі руки майстер - школа ОПи...
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02.04.2025 18:27 Відповісти
Російська армія розбомбила дамбу в Білгородській області, щоб зупинити просування українських військ.
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02.04.2025 18:29 Відповісти
Каховка - 2.0?
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02.04.2025 18:32 Відповісти
до москви трошки залишилось
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02.04.2025 18:44 Відповісти
Хлопчик стане на стілець та дядькам вірша буде читати. Потужність потужна!
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02.04.2025 18:37 Відповісти
Процесс достижения справедливого мира в Украине:
1) Полное уничтожение параши.
2) Полное уничтожение её населения в пределах её границ.
3) Полное уничтожение её населения за пределами её границ.
Результат: на планете Земля должно остаться 0 свинособак.
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02.04.2025 18:41 Відповісти
Да скільки можно вже лити пусте в порожне. Погляди,саміти,ініциативи. Вже три роки війни, а ви все погляди,оцінки та наміри очікуєте.
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02.04.2025 18:44 Відповісти
,,А вот что нам скажет начальник транспортного цеха?,,
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02.04.2025 18:54 Відповісти
За три роки війни,Україна вже дуже багато разів чула думку від різьних НАТІВСЬКИХ ДЕРЖАВ,ПРО ТЕ.ЩО УКРАЇНА НЕ БУДЕ В НАТО,ТАК ЩО МОЖЕ В ТАКОМУ ВИПАДКУ СПОКІЙНО ПОСИЛАТИ ЇХ НАКУЙ РАЗОМ ІЗ ТИМИ, КОТРІ НЕ МАЮТЬ БАЖАННЯ ЗАХИСТИТИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТИІ...ЛИЦЕМІРНІ НАТІВСЬКІ ПОКИДЬКИ...
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02.04.2025 19:52 Відповісти
 
 