Європа повинна активізуватися, оскільки США зосередяться на Азії, - Рютте

Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії. Водночас виводити війська з Європи США не планують.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Брюсселі напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Для США зрозуміло, що з часом вони хочуть все більше зосереджуватися на цій частині світу (Азії, - ред.). Тож для Європи логічно активізуватися ще більше", - сказав Рютте.

Він також додав, що США "віддані НАТО".

Читайте також: У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters