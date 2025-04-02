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Європа повинна активізуватися, оскільки США зосередяться на Азії, - Рютте
Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії. Водночас виводити війська з Європи США не планують.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Брюсселі напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Для США зрозуміло, що з часом вони хочуть все більше зосереджуватися на цій частині світу (Азії, - ред.). Тож для Європи логічно активізуватися ще більше", - сказав Рютте.
Він також додав, що США "віддані НАТО".
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