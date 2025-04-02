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Новини Європа та США
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Європа повинна активізуватися, оскільки США зосередяться на Азії, - Рютте

Генсек НАТО Рютте закликав Європу активізуватися

Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії. Водночас виводити війська з Європи США не планують.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Брюсселі напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Для США зрозуміло, що з часом вони хочуть все більше зосереджуватися на цій частині світу (Азії, - ред.). Тож для Європи логічно активізуватися ще більше", - сказав Рютте.

Він також додав, що США "віддані НАТО".

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Автор: 

Європа (1799) НАТО (6436) США (22685) Рютте Марк (393)


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02.04.2025 18:39 Відповісти
"...Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати ..." уже не на тій стороні.... - так буде правильніше!!!
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02.04.2025 18:40 Відповісти
Як тільки в Азії запахне смаженим, США зосередяться на Антарктиці та пінгвінах, або чергових повстанцях в сандалях.
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02.04.2025 18:45 Відповісти
А якже Х@йло ??? Воно ж просило прибрати війська США із Європи і Трумп заявляв, що хитра Європа заманила американців до себе, щоб їх захищати , а сама у цей час байдики бʼє .
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02.04.2025 18:47 Відповісти
Правильно, одних только французских термоядерных боеголовок должно стать 2900, а не 290, как сейчас. И надо подтянуть большинство из них максимально близко на восток с самыми быстрами средствами их доставки. После этого в любой момент и в любом месте на параше будет возможно кратковременое потепление до 10 миллионов градусов.
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02.04.2025 18:48 Відповісти
Трамп насамперед зосереджений на власній сонцесяйній сраці. А Європа все робить правильно, тільки надто повільно.
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02.04.2025 18:51 Відповісти
На кордонах ЄС вже 4 рік йде наймасштабніша після 2 Світової війна, а вони замість того, щоб за ці роки вже вийти на якийсь пік по оборонці, все ще говорять і говорять, ніби зараз тільки весна 22 - потрібно те починати робити і ось це
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02.04.2025 18:53 Відповісти
Чи можна розуміти ці слова,як підтвердження серйозності роботи США з рашкостаном?
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02.04.2025 22:21 Відповісти
 
 