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Новини Європа та США
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У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters

США хочуть, щоб Європа продовжувала купувати їхню зброю

Офіційні особи США у розмовах із європейськими колегами заявили про бажання, щоб Європа продовжувала купувати зброю у США на тлі нещодавніх кроків Європейського Союзу, спрямованих на обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із цим питанням.

Повідомлення від США пролунали в той момент, коли ЄС робить кроки в розвитку європейської збройової промисловості, одночасно обмежуючи закупівлі деяких видів американської зброї.

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За даними видання, 25 березня держсекретар США Марко Рубіо сказав главам МЗС Литви, Латвії та Естонії, що США хочуть продовжувати брати участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

Двоє джерел заявили, що Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято у США.

Водночас дипломат із Північної Європи, який не брав участь у зустрічі, заявив, що чиновники США також нещодавно повідомили, що будь-яке виключення із закупівель зброї в ЄС буде розцінено як недоречне.

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Рубіо планує обговорити очікування того, що країни ЄС продовжать купувати американську зброю, під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, сказав неназваний представник Держдепу.

Також представник Держдепартаменту заявив, що Дональд Трамп вітає зусилля країн Європи "зміцнити свій оборонний потенціал і взяти на себе відповідальність за власну безпеку", проте застеріг від створення нових бар'єрів, що унеможливлять участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.

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Автор: 

Європа (1799) зброя (7451) США (22685)


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Топ коментарі
+49
А навіщо ЄС такі "надійні" партнери?
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02.04.2025 10:35
+48
менше керівництво сша буде вийопуватись по відношенню до союзників - більше зброї вони купуватимуть
усе просто
ринок любить надійних партнерів
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02.04.2025 10:35
+43
Після заяв про припинення обслуговування F-16 і погроз вимкнення Старлінк?
Дивина та й годі.
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02.04.2025 10:37
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менше керівництво сша буде вийопуватись по відношенню до союзників - більше зброї вони купуватимуть
усе просто
ринок любить надійних партнерів
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02.04.2025 10:35 Відповісти
"Клюнул в жопу жареный петух...", як кажуть у Кацапії... А "трампісти" думали - їх, за їх "фортелі" у зовнішній політиці, Європа "в зад цілуватиме"? В такі "ігри" вдвох грать можна...
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02.04.2025 10:55 Відповісти
дружба із ****** ще нікого до добра не довела
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02.04.2025 10:56 Відповісти
Рынок экономика законы экономики добавочная прибыль не зависят от фамилий идиотов Путин Трамп Орбан Ким Ын Чен и так далее....как доказательства экономика гхм Афганистан Куба Венесуэла КНДР РФ ...и США встали в очередь......
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02.04.2025 11:07 Відповісти
Немає ніякої світової ринкової економіки.
Які закони економіки встановлюють ціну на нафту?
Ціна на нафту - не ринкова - а згідно картельного зговору виробників.
Далі по ланцюжку від картельної ціни нафти - вираховується ціна інших продуктів...
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02.04.2025 13:37 Відповісти
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02.04.2025 11:33 Відповісти
США ніколи БЕЗ союзників не починала війну.
Тому ніякого "світового поліцейського" США ніколи не виконувала.
Хіба що "поліцейського" в супроводі группи дружинників
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02.04.2025 13:41 Відповісти
Марк рубліо дьібіл.
Тому і став держсекретарем у дьібіла.
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04.04.2025 02:06 Відповісти
Rheinmetall AG опублікував рекордний портфель замовлень у розмірі 55 млрд євро, що вище за 38,3 млрд євро в попередньому році.
Rheinmetall виробляє все, від броньованих вантажівок і безпілотників до 120-мм гладкоствольної гармати танка Leopard 2. Компанія будує нові заводи в таких країнах, як Литва, Угорщина, Румунія та Україна, щоб задовольнити зростаючий попит на свою зброю і **********.
Акції компанії зросли більш ніж на 1000% відтоді, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. https://www.rbc.ua/rus/news/aktsiyi-oboronnih-kompaniy-evropi-zletili-1740993316.html Акції конкурентів BAE Systems, Thales і Leonardo також злетіли.
Компанія Leonardo заявила, що очікує замовлень на суму 118 млрд євро протягом наступних п'яти років, оскільки Європа збільшує витрати на оборону, щоб заповнити ймовірну порожнечу, залишену США.
І це для штатів тільки початок, догралися...
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02.04.2025 10:55 Відповісти
Тампон своєю політикою вистрілив собі в ногу а американській економіці в потилицю
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02.04.2025 11:01 Відповісти
Тромб поховає Боінг і Локхід Мартін. Я це ще до виборів казав. А вони не вірили. Казали що ВПК завжди краще жирували за республіканців. Начувайтеся тупі пoкидьки!
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04.04.2025 02:10 Відповісти
Деньги должны в семье оставаться. Европа переходя на систему управления "пушки вместо масла" будет стараться менять своё масло на свои пушки
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02.04.2025 10:59 Відповісти
А навіщо ЄС такі "надійні" партнери?
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02.04.2025 10:35 Відповісти
Програє Трамп партію в гольф, розізлиться і накаже вимкнути комунікацію на новеньких Ф-35 у європейських замовників. Така перспектива мало кого зацікавить..
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02.04.2025 10:40 Відповісти
А що рагульські штати собі думали???
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02.04.2025 10:36 Відповісти
Американські компанії можна допускати до тендерів в Європі, але ввести для них додатковий тариф, як планує робити Дональд у США.
В цю гру можна грати вдвох.
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02.04.2025 10:37 Відповісти
Тампон хоче висратись та не надутись...
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02.04.2025 10:37 Відповісти
Коли проносить, то тужитись і не потрібно
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02.04.2025 10:53 Відповісти
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02.04.2025 11:25 Відповісти
Після заяв про припинення обслуговування F-16 і погроз вимкнення Старлінк?
Дивина та й годі.
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02.04.2025 10:37 Відповісти
Маю надію, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі.
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02.04.2025 10:39 Відповісти
Круті хлопці, які керували штатівським ВПК після wwii, пішли на пенсію та/або у кращ світи. А їхні нащадки найняли керуючих - ДіДжеїв Венсів та Масків, а самі "насолоджуються життям".
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02.04.2025 12:13 Відповісти
А хіба самі сша не ввели обмеження на продаж американської зброї і її використання? Кому потрібна зброя з кнопкою блокування у ідіота Трампа?
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02.04.2025 10:39 Відповісти
Сша показали себе як ненадійним партнером, і це ще м'яко сказати. Бо ця зброя мало того що може перетворитися на звичайний металобрухт із-за того що вона просто не зможе стріляти через американське блокування з кнопки чи простого блокування постачання до неї ***********, так ще й є таке поняття як застарілість. Зброя яка не випробовується в реальних війнах і постійно не оновлюється завдяки новим реаліям бойових дій це металобрухт. Американська зброя яку так хвалили і рекламували американці вже не раз обсералась на фронті і відправлялась назад для модернізації. А що з тією зброєю яку американці не давали Україні на випробовування і яка лежить мертвим грузом на американських складах? Тепер американську зброю купуватиме хіба що якийсь лох і то якщо йому дадуть добру знижку і гарні бонуси. Краще купити зброю з заводів які працюють напряму на фронт і продають зброю з конвеєра і які модернізують її в залежності нових вимог війни
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02.04.2025 11:13 Відповісти
НЕ ЗАДОВОЛЕНІ!?
ТА ВИ ШО!?
А що сі сталось?
Причина у чому що будуть менш закупати?
А найкращій президент сша та моцний переговірник не допоможе у цьому питанні?
То може Маск ще десь позігує? Чи якесь озброєння вимкнут дістанційнго союзникам? Чи на чьюсь землю хлебало разинуть сша? А мое ще Канаду обсерять? А може комплексно все зроблять щоб допомогло у цьому пианні?
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02.04.2025 10:39 Відповісти
Вы краще кацапизыгом выражевывайтесь. Буде без помылок.
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02.04.2025 10:50 Відповісти
А ви людина яка не робить жодних помилок?
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02.04.2025 10:52 Відповісти
Знамо перец шо роблю, тока вашi похибки присущи кацапам...
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02.04.2025 11:00 Відповісти
Ортодокс? Курячий россіл з кармонадлем вживаете?
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02.04.2025 12:18 Відповісти
То шо, ортодокс вживающий курячий россіл з кармонадлем , вакантне місте та лаври ірки фаріон спокою не дають?
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02.04.2025 14:30 Відповісти
Якщо людина перестала робити помилки, в неї слід потикати палкою... ну ви зрозуміли
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02.04.2025 11:00 Відповісти
А где они будут покупать, у Пакистана? Сами они практически ничего не производят, хотя на бумаге в пропагандистских шведских отчетах (где почему-то делаются все рейтинги и статистика) они выглядят всегда потужно.
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02.04.2025 10:45 Відповісти
Ну, шведи багато чого виробляють, он одні "гріпени" чого вартують?
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02.04.2025 10:51 Відповісти
це москворотий іпсьонок висрав вкид про "прапагандіські атчьоти".
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02.04.2025 10:55 Відповісти
60% військової допомоги з ЄС, киця, в тебе карго-культ. "прапагандіські атчьоти", це ваша кремлінська фішка. Та ж Швеція виробляє "Арчери", які виносять москвороту арту на раз-два.
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02.04.2025 10:54 Відповісти
Ну тоді чого твої компатріоти так пищать? ))
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02.04.2025 10:57 Відповісти
Купувати у Пакістана ядерну зброю? Чом би й ні, якщо він продаватиме
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02.04.2025 11:03 Відповісти
От просто не потрібно про Швецію тут гнати. Шведи виробляють багато чого нового і високотехнологічного починаючи від літаків і мобільних артустановок типу Арчерів, закінчуючи новітніми БМП CH90, ПТРК і іншою зброєю. До того ж Швеція дає Україні все нуляче і прямо з заводу з новими доробками затребуваними з фронту, а не як сша металобрухт з Афганістану.
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02.04.2025 11:39 Відповісти
А чиї, наприклад, автомати Хеклер унд Кох, які стоять на озброєнні американської армії та спецпідрозділів поліції? А армійські та поліцейські пістолети Беретта?
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02.04.2025 11:44 Відповісти
І ще можеш погуглити, хто є розробником кулеметів Мк48 і М240, які є основними в армії США...
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02.04.2025 11:48 Відповісти
А як же політика ізоляціонізму?
Боги не ******* хитрожопих!
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02.04.2025 10:45 Відповісти
Це дивлячись які боги. Єврейські саме хитрожопих і *******
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02.04.2025 10:49 Відповісти
Хитрожопих і тупорилих..За пару місяців зруйнували нормальні стосунки майже з усіма союзниками,а у ворогів відсмоктують..кндр велика ядерна держава?
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02.04.2025 10:53 Відповісти
По 38 паралелі розділена одна і та ж нація - корейська, і раптом одна частина стала великою, а інша? Цей трумп хоч розуміє, що каже? Чи дєдушка старєнькій, як його папєрєднік?
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02.04.2025 11:28 Відповісти
Дурiк Трамп хоче однiею рукою осягнути i пiхви, i тiтс. Та те марно, американський нарiд виправить свою електоральну помилку.
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02.04.2025 10:47 Відповісти
За чотири роки вони стільки нафуєвертять,що мама не гарюй..
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02.04.2025 10:58 Відповісти
Там же эмпичмент еще никто не отменял. Так шо, не удивлюсь, если в Штатах вскоре все наладится.
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02.04.2025 11:03 Відповісти
Там вже працюють "басмані або печерськи суди"..
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02.04.2025 11:11 Відповісти
А я от незадоволений, що чомусь недоступна мобільна версія сайту - чи це тільки у мене такий бан?
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02.04.2025 10:47 Відповісти
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї

Ну то тра було менше вийопуватись!
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02.04.2025 10:49 Відповісти
Трамп підірвав репутацію американських постачальників зброї у Європу. Те, що європейські виробники зброї, виконуючи оборонні замовлення і вимоги національних урядів, будуть уникати кооперації з американцями, це схоже стане трендом, довіру дуже легко зруйнувати, але вкрай важко відновити.
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02.04.2025 10:49 Відповісти
Дякуйтк трампу за просирання вашої репутації надійного партнера.За тупість політиків в першу чергу бізнес платить а потім і населення.Ми вже це проходили і досі розгрібаємо
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02.04.2025 10:50 Відповісти
Спочатку ти в дьосна цілуєшся з ****** далі сваришся з усіма своїми союзниками та погрожуєш їм а потім ти стаєш чимось не задоволенним 🤡
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02.04.2025 10:51 Відповісти
а як же ..за шо поролись ..на те, як то кажуть і напоролись
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02.04.2025 10:53 Відповісти
Напоролись на *****?
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02.04.2025 10:55 Відповісти
якщо европа не дурна то зараз складе два списки зброї - американська що ламається і американська що не ламається.
і та яка не ламається і буде купуватися.
бо та, що ламається а потім вимахується та погрожує нехай собі в сраку сама себе засуне.
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02.04.2025 10:58 Відповісти
а 4мо з рудою білкою на голові про що думав коли шантажував відімкнути у F16-35 прилади? Звісно з полудурком ніхто не хоче мати справу
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02.04.2025 11:07 Відповісти
Ничего понять невозможно!
Европа говорит, что готова помогать Украине, но у неё нет такого оружия, как у Америки, так в чём же дело, покупайте и продавайте Украине, что же вы все морочите яйца друг другу?

Время уходит, наши ребята гибнут, а вы не можете решить такой хлипкий вопрос?
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02.04.2025 11:08 Відповісти
На ображених воду возять
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02.04.2025 11:12 Відповісти
Перефразую Терри Прачета...
Трампісти - дивні створіння. Спочатку вони поводять себе як п*дараси, а потім дивуються, що до них відносяться як до п*дарасів...
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02.04.2025 11:15 Відповісти
в караганде
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02.04.2025 11:40 Відповісти
План був простий і надьожний как швєйцарскіє часи - злити Україну, влаштувати собачу свадьбу з ху-йлом і тоді перелякана Европа побіжить купувати ф-35 та бредлі.
Але щось пішло не так...
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02.04.2025 11:34 Відповісти
Більше не куплять чотири F-35 за мільярд доларів?) Усі ці європейські чиновники давно куплені всемогутнім американським ВПК. Не треба розказувати казки.
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02.04.2025 11:42 Відповісти
Я б на місці європейців діяв хитріше - включав би американську зброю в тендери, але вводив би мито 25% (у відповідь на мита Трампа). І американська зброя тоді програватиме тендери, бо буде суттєво дорожча. Тоді представники американського ВПК роздупляться і підуть до Трампа вимагати скасувати мита...
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02.04.2025 11:46 Відповісти
у дурборежимі по-трумповські шось пішло не так.. внізапна..
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02.04.2025 12:02 Відповісти
Що, не знаєте що робити?
Знайдіть свого Лі Харві. Не обов'язково Освальда.
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02.04.2025 12:10 Відповісти
Був би Кеннеді, а Лі Харві знайдеться...
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02.04.2025 12:21 Відповісти
хай цілують Трампа в сраку і далі, у США вже ЄС купувати ***** не буде
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02.04.2025 12:14 Відповісти
Хай Штати купують європейську зброю, інакше це буде розцінено, як недружній крок.
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02.04.2025 12:16 Відповісти
У цю гру можна грати удвох)) чи ви думали, шо всі просто від вашої невиє..сті тремтять? Жріть, не обляпайтесь
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02.04.2025 12:26 Відповісти
Двоє джерел заявили, що Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято у США. "трамбонові" посіпаки.Некуй було кидати бумеранги (словесним поносом рашистського агента "краснова" )в бік ЄС.НАТО.КАНАДИГРЕНЛАНДІЇ ІТ.Д І Т.П. Довіру до США І В ЄС і у всієї світової спільноти "ПРОРАШИСТСЬКИ БУГОР ПОХОРОННОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМАНДИ "ТРАМБОН" закопує все глибше...Виробники американської зброї.всі свої притензії.через те.що ЄС не купляє американської зброї.до "трамбона " " америкаського слуги куйла"
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02.04.2025 12:56 Відповісти
Не задоволені? Яка "прикра неприємність"...🤗😂🤣🤣🤣
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02.04.2025 12:58 Відповісти
Хворі бандити під дією наркотиків переходять до погроз?
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02.04.2025 13:03 Відповісти
США до ЄС - які у вас карти?
ЄС до США - у нас усі козирі, а у вас один.
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02.04.2025 14:36 Відповісти
А шо такоє? Напевно докизділися
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02.04.2025 15:41 Відповісти
 
 