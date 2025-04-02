У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters

Офіційні особи США у розмовах із європейськими колегами заявили про бажання, щоб Європа продовжувала купувати зброю у США на тлі нещодавніх кроків Європейського Союзу, спрямованих на обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із цим питанням.

Повідомлення від США пролунали в той момент, коли ЄС робить кроки в розвитку європейської збройової промисловості, одночасно обмежуючи закупівлі деяких видів американської зброї.

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За даними видання, 25 березня держсекретар США Марко Рубіо сказав главам МЗС Литви, Латвії та Естонії, що США хочуть продовжувати брати участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

Двоє джерел заявили, що Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято у США.

Водночас дипломат із Північної Європи, який не брав участь у зустрічі, заявив, що чиновники США також нещодавно повідомили, що будь-яке виключення із закупівель зброї в ЄС буде розцінено як недоречне.

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Рубіо планує обговорити очікування того, що країни ЄС продовжать купувати американську зброю, під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, сказав неназваний представник Держдепу.

Також представник Держдепартаменту заявив, що Дональд Трамп вітає зусилля країн Європи "зміцнити свій оборонний потенціал і взяти на себе відповідальність за власну безпеку", проте застеріг від створення нових бар'єрів, що унеможливлять участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.

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