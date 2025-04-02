У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters
Офіційні особи США у розмовах із європейськими колегами заявили про бажання, щоб Європа продовжувала купувати зброю у США на тлі нещодавніх кроків Європейського Союзу, спрямованих на обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із цим питанням.
Повідомлення від США пролунали в той момент, коли ЄС робить кроки в розвитку європейської збройової промисловості, одночасно обмежуючи закупівлі деяких видів американської зброї.
За даними видання, 25 березня держсекретар США Марко Рубіо сказав главам МЗС Литви, Латвії та Естонії, що США хочуть продовжувати брати участь в оборонних закупівлях країн ЄС.
Двоє джерел заявили, що Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято у США.
Водночас дипломат із Північної Європи, який не брав участь у зустрічі, заявив, що чиновники США також нещодавно повідомили, що будь-яке виключення із закупівель зброї в ЄС буде розцінено як недоречне.
Рубіо планує обговорити очікування того, що країни ЄС продовжать купувати американську зброю, під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, сказав неназваний представник Держдепу.
Також представник Держдепартаменту заявив, що Дональд Трамп вітає зусилля країн Європи "зміцнити свій оборонний потенціал і взяти на себе відповідальність за власну безпеку", проте застеріг від створення нових бар'єрів, що унеможливлять участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
усе просто
ринок любить надійних партнерів
Які закони економіки встановлюють ціну на нафту?
Ціна на нафту - не ринкова - а згідно картельного зговору виробників.
Далі по ланцюжку від картельної ціни нафти - вираховується ціна інших продуктів...
Тому ніякого "світового поліцейського" США ніколи не виконувала.
Хіба що "поліцейського" в супроводі группи дружинників
Тому і став держсекретарем у дьібіла.
Rheinmetall виробляє все, від броньованих вантажівок і безпілотників до 120-мм гладкоствольної гармати танка Leopard 2. Компанія будує нові заводи в таких країнах, як Литва, Угорщина, Румунія та Україна, щоб задовольнити зростаючий попит на свою зброю і **********.
Акції компанії зросли більш ніж на 1000% відтоді, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. https://www.rbc.ua/rus/news/aktsiyi-oboronnih-kompaniy-evropi-zletili-1740993316.html Акції конкурентів BAE Systems, Thales і Leonardo також злетіли.
Компанія Leonardo заявила, що очікує замовлень на суму 118 млрд євро протягом наступних п'яти років, оскільки Європа збільшує витрати на оборону, щоб заповнити ймовірну порожнечу, залишену США.
І це для штатів тільки початок, догралися...
В цю гру можна грати вдвох.
Дивина та й годі.
ТА ВИ ШО!?
А що сі сталось?
Причина у чому що будуть менш закупати?
А найкращій президент сша та моцний переговірник не допоможе у цьому питанні?
То може Маск ще десь позігує? Чи якесь озброєння вимкнут дістанційнго союзникам? Чи на чьюсь землю хлебало разинуть сша? А мое ще Канаду обсерять? А може комплексно все зроблять щоб допомогло у цьому пианні?
Боги не ******* хитрожопих!
Ну то тра було менше вийопуватись!
і та яка не ламається і буде купуватися.
бо та, що ламається а потім вимахується та погрожує нехай собі в сраку сама себе засуне.
Европа говорит, что готова помогать Украине, но у неё нет такого оружия, как у Америки, так в чём же дело, покупайте и продавайте Украине, что же вы все морочите яйца друг другу?
Время уходит, наши ребята гибнут, а вы не можете решить такой хлипкий вопрос?
Трампісти - дивні створіння. Спочатку вони поводять себе як п*дараси, а потім дивуються, що до них відносяться як до п*дарасів...
Але щось пішло не так...
Знайдіть свого Лі Харві. Не обов'язково Освальда.
ЄС до США - у нас усі козирі, а у вас один.