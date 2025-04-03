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РФ та Україна добре співпрацюють з нами в питанні миру, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює дії України та Росії на шляху до миру, після критики президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що Росія й Україна добре співпрацюють з нами", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що потрібно зупинити цю війну, оскільки, йдеться про значні жертви з обох сторін.
Раніше повідомлялось, що Трампу не подобається ні позиція України, ні позиція Росії щодо завершення війни.
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+27 дератизатор
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Просто справжня ціль у неї не та що воно всім каже...
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Трамп - всемогутній Бог власної уяви: все що не уявить - здійснить... у своїй уяві.
Трамп - генератор невідомої *****.
Ці двоє разом ніяк. 😁
"Американцы выбрали президентом самовлюблённого необучаемого идиота".
співпрацюють , та цілодобово ********
Украіну шахедами і КАБами ,
а все інше зашебісь
так вважає Краснов!!
Переехав в Москву, Дмитриев https://theins.ru/politika/264323 поселился в двухкомнатной квартире и купил подержанный Land Rover.
Он имел украинский паспорт, но машину оформил на российское офицерское удостоверение №АМ1198939, выданное в 2000 году.
Удостоверение с похожими буквами и цифрами получали выпускники Академии службы внешней разведки РФ и кадровые офицеры ГРУ. Как у гражданина Украины оказался такой документ, журналисты не выяснили
https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
P.S. Можна поцікавитися, якому українцеві спаде на думку читати Українську Правду мовою окупанта?
Еще через год - вернулся в РФ и возглавил новосозданный Российский фонд прямых инвестиций.
И российские, и https://www.ft.com/content/a5f0691c-2dae-11e8-9b4b-bc4b9f08f381 британские медиа единодушны:
Звездный час для Дмитриева в России наступил после знакомства, а затем и брака с https://dossier.center/popova/ Натальей Поповой - близкой подругой и бизнес-партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой.
https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
Дружба жены с Тихоновой https://www.ft.com/content/a5f0691c-2dae-11e8-9b4b-bc4b9f08f381 сделала Дмитриева "могущественной фигурой в Кремле". Еще до свадьбы Попова познакомила жениха с дочерью Путина и ее тогдашним мужем Кириллом Шамаловым, а те свели его с тогдашним главой Администрации президента Медведева Сергеем Ивановым, который взял Дмитриева под свою "крышу".
Хорошую рекомендацию Дмитриеву https://meduza.io/feature/2025/02/13/kto-budet-vesti-peregovory-o-mire-v-ukraine дал и ПИНЧУК
Собеседование в Кремле прошло успешно и в 2011 году он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд долл
https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
В 2023 году https://theins.ru/politika/264323 The Insider назвал Дмитриева "самой яркой фигурой на лоббистском фронте Кремля" и одним из тех, у кого есть "доступ к телу" Путина.
Именно уроженец Киева публично https://www.moscowtimes.ru/2025/02/18/putin-predlozhil-trampu-rossiiskuyu-neft-idostup-varktiku-a155554 озвучил, что Кремль предлагает Трампу сделку по российским природным ресурсам.
По его словам, Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну. Также РФ заинтересована в совместных с США проектах в Арктике.
https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
про їхнє не знаю, про пекло краще не знати.
рабинович питає каплана : "в тебе є план Б ?"
той відповідає : "в мене є план К,
так і називається, ка-план"
От Кривого Рога останутся рога и копыта. Что может сказать
землякам этот шоумен ?