РФ та Україна добре співпрацюють з нами в питанні миру, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює дії України та Росії на шляху до миру, після критики президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що Росія й Україна добре співпрацюють з нами", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що потрібно зупинити цю війну, оскільки, йдеться про значні жертви з обох сторін.

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Раніше повідомлялось, що Трампу не подобається ні позиція України, ні позиція Росії щодо завершення війни.