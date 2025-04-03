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РФ та Україна добре співпрацюють з нами в питанні миру, - Трамп

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює дії України та Росії на шляху до миру, після критики президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що Росія й Україна добре співпрацюють з нами", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що потрібно зупинити цю війну, оскільки, йдеться про значні жертви з обох сторін.

Читайте: Келлог про санкційний тиск на РФ: Спершу потрібно контролювати дотримання чинних обмежень

Раніше повідомлялось, що Трампу не подобається ні позиція України, ні позиція Росії щодо завершення війни.

Автор: 

росія (65052) США (22685) Україна (5882) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+27
Їб*нько...
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03.04.2025 00:59
+26
Ракетой по Кривому Рогу вдарили, вбили мирних людей. Добре працює путлер заради миру?
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03.04.2025 01:03
+10
войдешь в историю как конченный
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03.04.2025 01:13
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Їб*нько...
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03.04.2025 00:59 Відповісти
Те, що він дурень і маразматик, це ще пів-біди. А от те, що він рідкісна мерзота, це вже біда.
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04.04.2025 01:28 Відповісти
Біда у тому, що він може виявитися не дурнем, а чітко слідуючою до своєї цілі гнидою...
Просто справжня ціль у неї не та що воно всім каже...
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04.04.2025 10:58 Відповісти
Ракетой по Кривому Рогу вдарили, вбили мирних людей. Добре працює путлер заради миру?
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03.04.2025 01:03 Відповісти
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03.04.2025 16:27 Відповісти
В щтатах появилось оттяжка "дай физды трампону" -
https://www.facebook.com/reel/1719129772820826
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03.04.2025 01:08 Відповісти
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03.04.2025 16:30 Відповісти
Вже вагаюсь сказати, хто більше зайопує - Віслюк чи Трампон.
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03.04.2025 01:09 Відповісти
На фоні добрих новин про нові ціни НА ВСЕ після всатновлених мит , на очікуванні на власні виробництва з робочими місцями , тепер казка Срампа про все добре там за океаном буде крутитися ще інтенсивніше...
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03.04.2025 01:11 Відповісти
тікай з америки дурочка, поки не пізно!!!
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03.04.2025 06:29 Відповісти
Трамп - генератор випадкових забажань, наративів та результатів.
Трамп - всемогутній Бог власної уяви: все що не уявить - здійснить... у своїй уяві.
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03.04.2025 01:13 Відповісти
войдешь в историю как конченный
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03.04.2025 01:13 Відповісти
Боюся шо після того як ти об'явив світові торгівельну війну, білий дім заявляє шо буде введено надзвичайний стан в країні через національні та економічні безпеки, пов'язану з торговим дефіцітом, ти повністю себе закопав, і будеш звиздіти все шо завгодно аби не здаватися повним нікчемою!
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03.04.2025 01:14 Відповісти
ЗЄ - генератор безглуздих відосиків.
Трамп - генератор невідомої *****.

Ці двоє разом ніяк. 😁
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03.04.2025 01:22 Відповісти
Ну очень плохо, когда клоуны и лавочники лезуть управлять государством.
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03.04.2025 01:39 Відповісти
donald - К Л І Н І Ч Н И Й І Д І О Т !
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03.04.2025 01:43 Відповісти
Чума на тебе і твою рідню, рудий свинтус!!!
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03.04.2025 01:48 Відповісти
Особливо добре раша працює .Щоночі і підло.Коли люди сплять,щоб більше жертв було.
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03.04.2025 02:11 Відповісти
известный военный историк Марк Солонин:

"Американцы выбрали президентом самовлюблённого необучаемого идиота".
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03.04.2025 11:07 Відповісти
збс, красавчік, ****
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03.04.2025 02:22 Відповісти
РФ та Україна добре співпрацюють з нами в питанні миру, - Трамп
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03.04.2025 05:52 Відповісти
Особливо кацапи ,, добре"
співпрацюють , та цілодобово ********
Украіну шахедами і КАБами ,
а все інше зашебісь
так вважає Краснов!!
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03.04.2025 06:30 Відповісти
Дурогон,кожен день херачать по Україні безпілотники та ракети,по містам і селам ,а українська влада тільки констатує факти тикаючи:"Ось дивіться,росіяни по нам б'ють,а ми гарні,ми не відповідаємо,навіть маючи жертви цивільного населення".Про які переговори та перемир'я можна говорити?
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03.04.2025 06:57 Відповісти
Що цей дід курить?
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03.04.2025 08:14 Відповісти
Воно на "позитиві". А по народному: "Ти йому сери в очі, а він каже "Дощ іде!".
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03.04.2025 08:30 Відповісти
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03.04.2025 08:47 Відповісти
Офицер Дмитриев: как финансист из киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

Переехав в Москву, Дмитриев https://theins.ru/politika/264323 поселился в двухкомнатной квартире и купил подержанный Land Rover.

Он имел украинский паспорт, но машину оформил на российское офицерское удостоверение №АМ1198939, выданное в 2000 году.

Удостоверение с похожими буквами и цифрами получали выпускники Академии службы внешней разведки РФ и кадровые офицеры ГРУ. Как у гражданина Украины оказался такой документ, журналисты не выяснили

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 08:55 Відповісти
А тепер те саме українською: https://epravda.com.ua/svit/oficer-dmitriyev-yak-finansist-z-kiyeva-stav-golovnim-peremovnikom-mizh-putinim-i-trampom-803500

P.S. Можна поцікавитися, якому українцеві спаде на думку читати Українську Правду мовою окупанта?
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03.04.2025 10:13 Відповісти
Через два года "офицер" Дмитриев https://novayagazeta.eu/articles/2025/02/18/dzhentlmen-iz-rossii стал директором по инвестициям в компании Delta Private Equity - подразделении созданного при Билле Клинтоне фонда "Россия - США". В 2007 году Дмитриев вернулся в Украину и возглавил https://www.kommersant.ru/doc/1549821 инвестфонд Icon Private Equity ВИКТОРА ПИНЧУКА с капиталом около миллиарда долларов. Фонд https://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/5592cc609a79473b7f4c781e инвестировал и в РФ.

Еще через год - вернулся в РФ и возглавил новосозданный Российский фонд прямых инвестиций.


И российские, и https://www.ft.com/content/a5f0691c-2dae-11e8-9b4b-bc4b9f08f381 британские медиа единодушны:

Звездный час для Дмитриева в России наступил после знакомства, а затем и брака с https://dossier.center/popova/ Натальей Поповой - близкой подругой и бизнес-партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой.

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 08:58 Відповісти
Миру Тромб почне досягне тоді, коли замість вилизувати Пипі яйці хоч раз його вкусить за КГБстський чобіт
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03.04.2025 08:58 Відповісти
Сейчас Попова - заместитель дочери Путина в фонде "Иннопрактика". По ее https://www.rbc.ru/investigation/business/28/01/2015/54c8b4659a794730dbef8851 словам, именно Тихонова "позвала ее на службу". Дмитриев входит в попечительский совет фонда.

Дружба жены с Тихоновой https://www.ft.com/content/a5f0691c-2dae-11e8-9b4b-bc4b9f08f381 сделала Дмитриева "могущественной фигурой в Кремле". Еще до свадьбы Попова познакомила жениха с дочерью Путина и ее тогдашним мужем Кириллом Шамаловым, а те свели его с тогдашним главой Администрации президента Медведева Сергеем Ивановым, который взял Дмитриева под свою "крышу".

Хорошую рекомендацию Дмитриеву https://meduza.io/feature/2025/02/13/kto-budet-vesti-peregovory-o-mire-v-ukraine дал и ПИНЧУК

Собеседование в Кремле прошло успешно и в 2011 году он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд долл

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 09:00 Відповісти
Хорошие связи у него и за рубежом: президент Франции Макрон https://novayagazeta.eu/articles/2025/02/18/dzhentlmen-iz-rossii удостоил его звания Кавалера ордена почетного легиона, а наследный принц Саудовской Аравии - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/putin-assembles-team-of-heavyweights-to-negotiate-ukraine-deal Ордена имени короля Абдель-Азиза второй степени, высшей награды королевства. Дмитриев также https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/putin-assembles-team-of-heavyweights-to-negotiate-ukraine-deal сопровождал Путина во время его визитов в Абу-Даби и Эр-Рияд в 2023 году.

В 2023 году https://theins.ru/politika/264323 The Insider назвал Дмитриева "самой яркой фигурой на лоббистском фронте Кремля" и одним из тех, у кого есть "доступ к телу" Путина.

Именно уроженец Киева публично https://www.moscowtimes.ru/2025/02/18/putin-predlozhil-trampu-rossiiskuyu-neft-idostup-varktiku-a155554 озвучил, что Кремль предлагает Трампу сделку по российским природным ресурсам.

По его словам, Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну. Также РФ заинтересована в совместных с США проектах в Арктике.

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/

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03.04.2025 09:02 Відповісти
РАСЄЯ і БЄЛАРУСЬ не увійшла до списку країн, щодо яких було запроваджено мита
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03.04.2025 09:14 Відповісти
До кінця речення дочитай, бо через санкції торгівля з цими територіями майже відсутня.
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03.04.2025 09:47 Відповісти
Это ему снится наверное или он не просыхает от кокса?
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03.04.2025 09:17 Відповісти
Може погодитись на пропозицію хутіна і ввести зовнішнє управління при чому на постійній основі. Можна попроситись стати 51 штатом США. Навіщо їм Гренландія Україна цікавіша. І не треба буде ніяких грін карт. 🤪 Але ж нас причухали що чомусь наш сукін син краще, та як раціонально на це дивитись то аж ніяк.
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03.04.2025 09:45 Відповісти
ну, українське суспільство за пару місяців більше захотіло заморозки аніж раніше.
про їхнє не знаю, про пекло краще не знати.
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03.04.2025 10:07 Відповісти
Старий підор!
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03.04.2025 10:09 Відповісти
КЛОУН
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03.04.2025 10:13 Відповісти
Шо меле цей дурень??!!! Піндоси теж вирішили проголосувати по приколу....отримуйте!!!
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03.04.2025 10:21 Відповісти
Походу в нього біполярка
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03.04.2025 12:09 Відповісти
Бреше так, що сам вірить. Якесь марення.
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03.04.2025 13:53 Відповісти
Ой чий то кінь стоїть?
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03.04.2025 13:53 Відповісти
рабинович та каплан попали в скрутну ситуацію
рабинович питає каплана : "в тебе є план Б ?"
той відповідає : "в мене є план К,
так і називається, ка-план"
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03.04.2025 16:04 Відповісти
Как же радостно стало харьковчанам! Пошла вода в хату---дождались! Тварьё---хуже кацапов оказались!
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03.04.2025 16:16 Відповісти
Як же він боїться кусок від пукіна пропустить
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03.04.2025 17:56 Відповісти
чтоб ты сдох рыжий ***** вместе с нацистской рашкой и ******! никакого мира не будет пока рашисты топчут землю Украины!
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03.04.2025 18:13 Відповісти
Трамп, як новітній гітлерчук, виглядає значно гіршим, ніж сам гітлер. За це говорять чимало серйозних доказів.
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03.04.2025 18:21 Відповісти
Торкнутий на всю голову...
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03.04.2025 19:24 Відповісти
Він дуже любить "КОКА-КОЛУ"!У нього перенапряг.....
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03.04.2025 19:45 Відповісти
а какие хорошие парни бенин, Оманский Нарик и ботаксный педофильный Шнырь.....
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03.04.2025 19:54 Відповісти
*******, в Киеве тревоги каждый час. Почему нет ответки ?
От Кривого Рога останутся рога и копыта. Что может сказать
землякам этот шоумен ?
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03.04.2025 20:27 Відповісти
Ота куля йому не вухо пошкодила,а мозок
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03.04.2025 20:57 Відповісти
мл.ть, иди лечись. а зельци хавают.
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03.04.2025 21:10 Відповісти
За це Їй лиш 10 % (((
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03.04.2025 21:47 Відповісти
"Перемога за один день".....
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04.04.2025 08:33 Відповісти
 
 