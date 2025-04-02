Келлог про санкційний тиск на РФ: Спершу потрібно контролювати дотримання чинних обмежень

Дотримання західних санкцій проти Росії залишається слабким, Їхній ефект можна суттєво підсилити, якщо забезпечити суворий контроль за виконанням уже запроваджених обмежень, зокрема щодо активів і "тіньового флоту".

Про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США з питань України й Росії Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у питанні санкцій проти Росії "є проблема", яка полягає в дотриманні вже наявних обмежень.

Келлог нагадав, що, на думку міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції США проти Росії, якщо розглядати їх за шкалою від 1 до 10, зараз на рівні 6. Але їхнє дотримання – десь на рівні 3.

"Потрібно дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і можна довести їх до певного результату. Якщо говорити про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Потрібно зайнятися ними. Теж саме стосується тіньового флоту. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Можна фактично закрити його", - пояснив посадовець.

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Спецпосланець президента США нагадав, що Трамп уже робив "щось подібне" під час свого першого президентського терміну, коли він фактично "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".

Келлог сказав, що для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони.

"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали діяти. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", - додав він.

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