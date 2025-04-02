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Келлог про санкційний тиск на РФ: Спершу потрібно контролювати дотримання чинних обмежень

Келлог озвучив способи посилення санкцій проти Росії

Дотримання західних санкцій проти Росії залишається слабким, Їхній ефект можна суттєво підсилити, якщо забезпечити суворий контроль за виконанням уже запроваджених обмежень, зокрема щодо активів і "тіньового флоту".

Про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США з питань України й Росії Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у питанні санкцій проти Росії "є проблема", яка полягає в дотриманні вже наявних обмежень.

Келлог нагадав, що, на думку міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції США проти Росії, якщо розглядати їх за шкалою від 1 до 10, зараз на рівні 6. Але їхнє дотримання – десь на рівні 3.

"Потрібно дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і можна довести їх до певного результату. Якщо говорити про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Потрібно зайнятися ними. Теж саме стосується тіньового флоту. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Можна фактично закрити його", - пояснив посадовець.

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Спецпосланець президента США нагадав, що Трамп уже робив "щось подібне" під час свого першого президентського терміну, коли він фактично "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".

Келлог сказав, що для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони.

"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали діяти. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", - додав він.

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Автор: 

росія (65052) санкції (11806) флот (328) заморожені активи (557) Келлог Кіт (112)


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Топ коментарі
+5
Дідуню, де ж ти був раніше? Коли групу мінфіну, яка ті санкції контролювала, розганяли?
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02.04.2025 21:56
+4
Келлог
Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать?
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02.04.2025 21:46
+4
Імбецил! трумп введе санкції, такі, що мало не буде. Стане рачки і позадкує у напрямку ***** доти, доки прутень не увійде по самі помідори.
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02.04.2025 21:46
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Келлог
Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать?
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02.04.2025 21:46 Відповісти
Поки що пан Келлог тільки плескає язиком на камеру, бери й здійснюй контроль! Теревенів-жартівників чубатого дідугана ми вже наслухалися досхочу, як, до речі, і весь світ. Пора діяти, бо авторитет США помножиться на нуль швидше, ніж у трампа чуб хилитнеться від неспокою.
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02.04.2025 21:46 Відповісти
Імбецил! трумп введе санкції, такі, що мало не буде. Стане рачки і позадкує у напрямку ***** доти, доки прутень не увійде по самі помідори.
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02.04.2025 21:46 Відповісти
Важко довго тримати брівки насупленими?
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02.04.2025 21:47 Відповісти
Показує величину тиску санкціи на рашку
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02.04.2025 21:47 Відповісти
🤣👍
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02.04.2025 22:00 Відповісти
Дідуню, де ж ти був раніше? Коли групу мінфіну, яка ті санкції контролювала, розганяли?
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02.04.2025 21:56 Відповісти
Так себе накрутив старий, що аж сам злякався.
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02.04.2025 22:08 Відповісти
Знову Келлога виперли бовкнути дурню.
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02.04.2025 22:09 Відповісти
Мне кажется что после объявления пошлин на торговлю, везде может начаться не хилая турбулентность, а еще и иран решил рыжий бомбить, это вам не то шо мировую обстановку позволит контролировать, вам у себя абать как весело будет!!!
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02.04.2025 22:27 Відповісти
 
 