Келлог про санкційний тиск на РФ: Спершу потрібно контролювати дотримання чинних обмежень
Дотримання західних санкцій проти Росії залишається слабким, Їхній ефект можна суттєво підсилити, якщо забезпечити суворий контроль за виконанням уже запроваджених обмежень, зокрема щодо активів і "тіньового флоту".
Про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США з питань України й Росії Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у питанні санкцій проти Росії "є проблема", яка полягає в дотриманні вже наявних обмежень.
Келлог нагадав, що, на думку міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції США проти Росії, якщо розглядати їх за шкалою від 1 до 10, зараз на рівні 6. Але їхнє дотримання – десь на рівні 3.
"Потрібно дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і можна довести їх до певного результату. Якщо говорити про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Потрібно зайнятися ними. Теж саме стосується тіньового флоту. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Можна фактично закрити його", - пояснив посадовець.
Спецпосланець президента США нагадав, що Трамп уже робив "щось подібне" під час свого першого президентського терміну, коли він фактично "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".
Келлог сказав, що для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони.
"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали діяти. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", - додав він.
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Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать?